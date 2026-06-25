Σχολεία: Τι ισχύει για τις υπεραριθμίες εκπαιδευτικών

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Χρήσιμες οδηγίες για τις υπεραριθμίες εκπαιδευτικών παρουσιάζονται με βάση το άρθρο 14 του Π.Δ. 50/1996, με τα βασικά βήματα, τις προθεσμίες και τη σειρά τοποθέτησης.

Χρήσιμες πληροφορίες για τις υπεραριθμίες εκπαιδευτικών παρουσιάζονται με βάση το άρθρο 14 του Π.Δ. 50/1996, καθώς η διαδικασία αφορά κρίσιμα υπηρεσιακά ζητήματα για τους εκπαιδευτικούς και τις σχολικές μονάδες.

Η υπεραριθμία μπορεί να προκύψει μετά από οργανικές μεταβολές στα σχολεία, αλλαγές στον αριθμό μαθητών ή τμημάτων και άλλες υπηρεσιακές μεταβολές που επηρεάζουν τις οργανικές θέσεις.

Πότε προκύπτει υπεραριθμία

Υπεραριθμία μπορεί να προκύψει όταν υπάρχει ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση σχολικών μονάδων. Μπορεί επίσης να προκύψει όταν μειώνεται ο αριθμός των μαθητών ή των τμημάτων, καθώς και σε κάθε άλλη οργανωτική μεταβολή που επηρεάζει τις ανάγκες μιας σχολικής μονάδας.

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Κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας είναι η κατάρτιση των πινάκων οργανικών κενών. Σύμφωνα με την ενημέρωση, το ΠΥΣΠΕ καταρτίζει τους πίνακες οργανικών κενών μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων, ώστε να αποτυπωθούν οι πραγματικές ανάγκες των σχολείων.

Ο χαρακτηρισμός των υπεράριθμων

Για τον χαρακτηρισμό των υπεράριθμων εκπαιδευτικών προβλέπεται αρχικά δήλωση ενδιαφέροντος.

Η δήλωση υπεραριθμίας υποβάλλεται εντός 3 εργάσιμων ημερών, προθεσμία που θεωρείται βασική για τους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στη διαδικασία, όπως αναφέρει ο αιρετός ΠΥΣΠΕ Αιτωλίας, Χρήστος Χαρμπάτσης..

Τι ισχύει αν υπάρχουν δηλώσεις

Αν υπάρχουν δηλώσεις ενδιαφέροντος, προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις περισσότερες μονάδες μετάθεσης. Το κριτήριο των μονάδων μετάθεσης είναι καθοριστικό, καθώς επηρεάζει τη σειρά με την οποία θα εξεταστούν οι δηλώσεις των εκπαιδευτικών.

Αν δεν υπάρξουν δηλώσεις ενδιαφέροντος, τότε η διαδικασία προχωρά διαφορετικά. Σε αυτή την περίπτωση, υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που είναι οι τελευταίοι οργανικά τοποθετημένοι στη σχολική μονάδα.

Μετά τον χαρακτηρισμό των υπεράριθμων, ακολουθεί η δήλωση τοποθέτησης. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται εντός 10 ημερών, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κάλυψης των οργανικών κενών. Η σειρά τοποθέτησης προβλέπει αρχικά τοποθέτηση σε νέο σχολείο, όπου αυτό υπάρχει ή προβλέπεται.

Στη συνέχεια εξετάζεται η ίδια ή όμορη ομάδα σχολείων και ακολούθως η ίδια περιοχή μετάθεσης.

Τι ισχύει αν παραμένουν υπεράριθμοι

Αν μετά τη διαδικασία εξακολουθούν να υπάρχουν υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, αυτοί παραμένουν στο σχολείο τους.

Παράλληλα, μπορούν να διατίθενται προσωρινά σε άλλα σχολεία, προκειμένου να συμπληρώσουν το ωράριό τους.

Τα σημαντικότερα σημεία της διαδικασίας είναι η δήλωση υπεραριθμίας εντός 3 εργάσιμων ημερών και η δήλωση τοποθέτησης εντός 10 ημερών.

Βασικό κριτήριο στη διαδικασία παραμένουν οι μονάδες μετάθεσης, οι οποίες επηρεάζουν τη σειρά εξέτασης των αιτήσεων και των τοποθετήσεων.