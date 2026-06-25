Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα Ισπανικά

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Πανελλήνιες 2026: Εξετάστηκαν στα Ισπανικά οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων

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Ισπανικά

Σήμερα οι βαθμολογίες Πανελληνίων

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά τη 1 μ.μ.

Το iPaidia.gr θα σας ενημερώσει άμεσα για τις ανακοίνωση των βαθμολογιών, μόλις αυτές είναι διαθέσιμες.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Συνήθως, αναρτώνται μετά τις 10 το πρωί στα Λύκεια της χώρας.

Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Υπενθυμίζουμε ότι, την περσινή χρονιά το Υπουργείο Παιδείας ξεκίνησε να στέλνει τα SMS με τις βαθμολογίες των υποψηφίων νωρίς το μεσημέρι.

Βάσεις 2026: Πού αναμένονται εκπλήξεις

Τέλος, οι υποψήφιοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Η εφαρμογή αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου για την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, καθώς και για την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου μετά την ανακοίνωση των Ελάχιστων Βάσεων Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.).