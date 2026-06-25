Νέα voucher για φθηνές διακοπές: Πότε αναμένονται – Οι δικαιούχοι

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Το Thessaly Pass 2026 αναμένεται να δώσει voucher 200 ευρώ για διακοπές σε περιοχές της Μαγνησίας, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Νέο πρόγραμμα για φθηνές διακοπές αναμένεται να ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα, με τη χορήγηση voucher ύψους 200 ευρώ σε δικαιούχους, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Πρόκειται για το Thessaly Pass 2026, το οποίο αναμένεται να αφορά περιοχές της Μαγνησίας και να υλοποιηθεί μέσω άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένες δαπάνες στους επιλεγμένους προορισμούς.

Ποιες περιοχές αφορά το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα αναμένεται να αφορά τον Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου, τον Δήμο Νοτίου Πηλίου και τον Δήμο Βόλου.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η δράση θα υλοποιηθεί με τη συνεργασία των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Τουρισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Το ποσό της ενίσχυσης αναμένεται να φτάνει τα 200 ευρώ ανά voucher.

Νταντάδες της Γειτονιάς: Ποιοί δικαιούνται voucher 500 ευρώ και πώς κάνουν αίτηση

Όπως γνωστοποίησε ο βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Τριαντόπουλος, αποφασίστηκε η συνέχιση του Thessaly Pass και για τη φετινή χρονιά, με αυξημένο ποσό ενίσχυσης.

Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνουν οι σχετικές κανονιστικές πράξεις.

Μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Για ποια περίοδο θα ισχύσει

Το Thessaly Pass 2026 αναμένεται να αφορά την περίοδο από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2026.

Το πρόγραμμα θα χωρίζεται σε δύο φάσεις, ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να αξιοποιήσουν την ενίσχυση μέσα στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Voucher smartphone: Ποιά τα ποσά και ποιοί δικαιούνται την επιδότηση

Οι δύο φάσεις του προγράμματος

Η πρώτη φάση θα αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2026.

Η δεύτερη φάση θα αφορά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2026, με το ποσό του voucher να αναμένεται επίσης στα 200 ευρώ.

Ποιοι θα είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι φαίνεται πως θα είναι ενήλικα φυσικά πρόσωπα, άγαμα, έγγαμα, σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Βασική προϋπόθεση είναι να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024.

Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος θα είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Σε περίπτωση χωριστής δήλωσης, η ιδιότητα του δικαιούχου θα προκύπτει με βάση τα στοιχεία που προβλέπονται για την αίτηση.

Ποιοι θεωρούνται ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του δικαιούχου εκτιμάται ότι θα είναι τα ενήλικα τέκνα που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη φορολογική δήλωση για το 2024.

Ωφελούμενος θα θεωρείται επίσης ο ή η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο με το οποίο έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης.

Τι ισχύει όταν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι στην οικογένεια

Σε περιπτώσεις συζύγων, προσώπων με σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνων που είναι και οι ίδιοι δικαιούχοι του προγράμματος, ο ένας θα εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου.

Η πρόβλεψη αυτή αναμένεται να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η συμμετοχή νοικοκυριών και οικογενειών στο πρόγραμμα.

Δεν προβλέπεται να συμπεριληφθούν στο Thessaly Pass 2026 οι δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ για την περίοδο 2026-2027.

Εκτός αναμένεται να μείνουν και όσοι έχουν επιλεγεί ως δικαιούχοι ή ωφελούμενοι συναφούς παροχής από άλλον φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Το κριτήριο της κύριας κατοικίας

Δεν προβλέπεται να συμμετάσχουν όσοι δικαιούχοι ή ωφελούμενοί τους έχουν κύρια κατοικία στον επιλεγμένο προορισμό.

Η κύρια κατοικία θα προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024.

Πώς θα γίνονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις για το Thessaly Pass 2026 αναμένεται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του vouchers.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται με τους κωδικούς TaxisNet και θα συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Κατά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, δηλαδή διεύθυνση email και αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Στη συνέχεια θα επιλέγουν προορισμό και χρονική φάση, ενώ θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής.

Εναλλακτικά, οι αιτήσεις αναμένεται να μπορούν να υποβληθούν και μέσω ΚΕΠ.

Η δυνατότητα αυτή αφορά όσους δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να ολοκληρώσουν μόνοι τους την ηλεκτρονική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας.

Πού θα χρησιμοποιείται η κάρτα

Το voucher των 200 ευρώ θα έχει τη μορφή άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας.

Η κάρτα αναμένεται να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τοπική μεταφορά, εστίαση και διαμονή στους δήμους Ζαγοράς – Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου και Βόλου.

Το πρόγραμμα έρχεται να στηρίξει την τουριστική κίνηση σε συγκεκριμένες περιοχές της Θεσσαλίας και της Μαγνησίας.

Παράλληλα, δίνει στους δικαιούχους τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πιο οικονομικές διακοπές το φθινόπωρο και στις αρχές του χειμώνα, αξιοποιώντας την άυλη ψηφιακή κάρτα για βασικές τουριστικές δαπάνες.