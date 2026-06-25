Βάσεις 2026: Ποια πεδία δείχνουν άνοδο, σταθερότητα και πτώση

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Οι βάσεις 2026 αναμένεται να κινηθούν με στοχευμένες μεταβολές ανά επιστημονικό πεδίο, με τις βαθμολογίες, τους αριστούχους και τη ζήτηση των σχολών να διαμορφώνουν την τελική εικόνα.

Βάσεις 2026: Με στοχευμένες αλλαγές και όχι με σαρωτικές ανατροπές φαίνεται ότι θα διαμορφωθεί ο φετινός χάρτης εισαγωγής στα ΑΕΙ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που προκύπτουν από τα γραπτά των υποψηφίων στις Πανελλήνιες 2026.

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών την Πέμπτη 25/6 αναμένεται να δώσει την πρώτη ασφαλέστερη εικόνα για την πορεία των βάσεων, την ώρα που η αγωνία υποψηφίων και οικογενειών κορυφώνεται. Τα πρώτα μηνύματα από τα βαθμολογικά κέντρα δείχνουν αυξημένη δυσκολία σε αρκετά μαθήματα, σημαντικό αριθμό γραπτών κάτω από τη βάση και συγκέντρωση πολλών υποψηφίων στη ζώνη από 10 έως 15.

Τα πεδία που δείχνουν διαφορετικές τάσεις

Η γενική εικόνα δεν είναι ενιαία για όλα τα επιστημονικά πεδία. Οι φετινές βάσεις εισαγωγής αναμένεται να κινηθούν διαφορετικά από πεδίο σε πεδίο, καθώς οι επιδόσεις στα βασικά μαθήματα, η ζήτηση των τμημάτων και ο αριθμός των αριστούχων δημιουργούν διαφορετικές συνθήκες.

Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο καταγράφεται ανοδική δυναμική, με τις εκτιμήσεις να συνδέουν την πορεία του με τις επιδόσεις στη Φυσική, αλλά και με τη ζήτηση για σπουδές που σχετίζονται με την τεχνολογία, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα πληροφοριακά συστήματα. Αντίθετα, το 4ο Επιστημονικό Πεδίο εμφανίζει καθαρή πτωτική τάση, κυρίως λόγω της δυσκολίας στα Μαθηματικά και την Οικονομία.

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Οι αριστούχοι και οι σχολές υψηλής ζήτησης

Κρίσιμος παράγοντας για τις βάσεις θα είναι ο αριθμός των υποψηφίων που θα κινηθούν στις υψηλές βαθμολογίες. Από αυτόν θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό αν οι περιζήτητες σχολές θα διατηρήσουν τα περσινά επίπεδα ή αν θα υπάρξουν μικρές υποχωρήσεις.

Στην πλειονότητα των μαθημάτων, οι απαιτήσεις για υψηλές επιδόσεις ήταν αυξημένες. Αυτό κάνει την τελική κατανομή των αριστούχων ιδιαίτερα σημαντική, κυρίως για τις σχολές με μεγάλη ζήτηση και υψηλά μόρια εισαγωγής.

Πού φαίνεται πτώση και πού σταθερότητα

Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο οι περισσότερες εκτιμήσεις συγκλίνουν σε σχετική σταθερότητα, με ήπιες πιέσεις στις σχολές κορυφής, όπως οι Νομικές. Η πτώση, όπου εμφανιστεί, δεν αναμένεται να είναι θεαματική, αλλά μπορεί να αλλάξει ελαφρώς την εικόνα στις υψηλόβαθμες σχολές.

Πιο αισθητή πτώση προβλέπεται στα τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ενώ στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο οι Ιατρικές και οι σχολές Υγείας κινούνται προς σταθεροποίηση. Οι Ιατρικές εξακολουθούν να συγκεντρώνουν πολύ υψηλή ζήτηση και δεν φαίνεται, με βάση τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, να οδηγούνται σε σημαντικές ανακατατάξεις.

Ο ρόλος των δύσκολων μαθημάτων

Τα Μαθηματικά, τα Αρχαία και η Ιστορία εμφανίζονται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ανάμεσα στα μαθήματα με υψηλά ποσοστά γραπτών κάτω από τη βάση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ποσοστά αυτά φτάνουν έως και το 50%, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση για πτωτική κίνηση σε αρκετές σχολές.

Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, τα Μαθηματικά παραμένουν βασικός ρυθμιστής για τις Πολυτεχνικές Σχολές. Η αυξημένη δυσκολία τους μπορεί να περιορίσει τον αριθμό των αριστούχων, κάτι που παραδοσιακά ασκεί πίεση στις πλέον ανταγωνιστικές σχολές. Ωστόσο, η αυξανόμενη ζήτηση για τεχνολογικές και πληροφοριακές σπουδές μπορεί να συγκρατήσει ή ακόμη και να ενισχύσει ορισμένες βάσεις.

Η εικόνα στο 4ο Πεδίο και η ΕΒΕ

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο οι εκτιμήσεις είναι περισσότερο σύνθετες. Οι περισσότερες αναλύσεις βλέπουν πτώση στα κορυφαία Οικονομικά Τμήματα, ενώ για τα δημοφιλή Τμήματα Πληροφορικής η εικόνα εμφανίζεται πιο συγκρατημένη.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η ισχυρή ζήτηση της αγοράς εργασίας για την Πληροφορική εκτιμάται ότι μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα σε πιθανή πτώση. Την ίδια ώρα, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής θα συνεχίσει να λειτουργεί ως μηχανισμός σταθεροποίησης για τα χαμηλόβαθμα τμήματα, περιορίζοντας τις μεγάλες διακυμάνσεις στο κατώτερο τμήμα της κλίμακας.

Η τελική πορεία των βάσεων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των αριστούχων, τη δυσκολία ανά μάθημα, τις επιλογές των υποψηφίων στο μηχανογραφικό και τη ζήτηση κάθε τμήματος. Για τον λόγο αυτό, οι βαθμολογίες της Πέμπτης θα αποτελέσουν το πρώτο καθοριστικό σημείο για πιο ασφαλείς εκτιμήσεις.

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