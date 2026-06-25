Επίδομα γέννησης έως 3.000 ευρώ: Ποιοί δήμοι το δίνουν

Πίνακας περιεχομένων

Ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης δίνει στους δήμους τη δυνατότητα να χορηγούν επίδομα γέννησης έως 3.000 ευρώ, με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

Νέα δυνατότητα οικονομικής στήριξης των νέων γονέων από τους δήμους φέρνει ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης, με πρόβλεψη για εφάπαξ επίδομα γέννησης που μπορεί να φτάνει έως τα 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Η ρύθμιση στοχεύει στην ενίσχυση των οικογενειών και στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας, δίνοντας για πρώτη φορά στους δήμους σαφές νομικό πλαίσιο ώστε να ασκούν αυτόνομη κοινωνική πολιτική σε τοπικό επίπεδο.

Τι αλλάζει για τους δήμους

Μέχρι σήμερα, δημοτικές αρχές που ήθελαν να στηρίξουν οικονομικά τους δημότες τους με παρόμοια επιδόματα συναντούσαν σοβαρά εμπόδια.

Αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων ακυρώνονταν ή μπλοκάρονταν από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, καθώς δεν υπήρχε ρητή νομοθετική πρόβλεψη που να επιτρέπει στους δήμους να προχωρούν σε τέτοιου είδους ενισχύσεις.

Τέλος στο γραφειοκρατικό μπλόκο

Ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, νομιμοποιώντας τη δυνατότητα των δήμων να χορηγούν οικονομική ενίσχυση για τη γέννηση παιδιού.

Επίδομα αδείας 2026: Πότε πληρώνεται και ποιοί το δικαιούνται

Με αυτόν τον τρόπο, οι δήμοι θα μπορούν να αποφασίζουν πιο άμεσα για μέτρα στήριξης των οικογενειών, χωρίς οι σχετικές αποφάσεις να προσκρούουν στο προηγούμενο θεσμικό κενό.

Πώς θα χορηγείται το επίδομα

Η νέα ρύθμιση προβλέπει εφάπαξ καταβολή ποσού, το οποίο μπορεί να φτάνει έως τα 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται.

Το ακριβές ύψος της ενίσχυσης δεν θα είναι ενιαίο για όλους τους δήμους, αλλά θα καθορίζεται από το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και τις οικονομικές δυνατότητες.

Η φιλοσοφία της ρύθμισης βασίζεται στην αποκέντρωση και στην ευελιξία, ώστε οι τοπικές αρχές να μπορούν να διαμορφώνουν πολιτικές προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε περιοχής.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, ο νέος Κώδικας αλλάζει τη λογική, δίνοντας περισσότερες δυνατότητες στα Δημοτικά Συμβούλια να αποφασίζουν με βάση τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Αιτήσεις για επίδομα 1.000 ευρώ σε μητέρες

Τα κριτήρια για τους δικαιούχους

Οι δήμοι θα μπορούν να θέτουν δικά τους εισοδηματικά ή κοινωνικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος.

Αυτό σημαίνει ότι η ενίσχυση μπορεί να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, με μεγαλύτερη στόχευση εκεί όπου υπάρχουν αυξημένες κοινωνικές ανάγκες ή έντονο δημογραφικό πρόβλημα.

Στήριξη σε απομακρυσμένες περιοχές

Η ρύθμιση μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για απομακρυσμένους ή ακριτικούς δήμους, όπου το δημογραφικό ζήτημα είναι πιο έντονο.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα Δημοτικά Συμβούλια θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν το νέο πλαίσιο για να στηρίξουν πιο ουσιαστικά τα νέα ζευγάρια και τις οικογένειες που αποκτούν παιδιά.

Συμπληρωματική ενίσχυση για τους γονείς

Το επίδομα από τους δήμους αναμένεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τα ήδη υπάρχοντα κρατικά επιδόματα γέννησης.

Έτσι, οι νέοι γονείς θα μπορούν να λάβουν μια επιπλέον οικονομική ανάσα στους πρώτους μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού, περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες μιας οικογένειας αυξάνονται σημαντικά.

Η στόχευση της ρύθμισης

Η νέα πρόβλεψη συνδέεται με την προσπάθεια στήριξης της οικογένειας και ενίσχυσης της γεννητικότητας.

Με την ενεργοποίηση των δήμων, η κοινωνική πολιτική αποκτά πιο τοπικό χαρακτήρα, καθώς οι αποφάσεις θα μπορούν να λαμβάνονται πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Οι δήμοι που θεσπίζουν επίδομα γέννησης

Η μείωση των γεννήσεων και η γήρανση του πληθυσμού, κυρίως στην περιφέρεια, οδηγούν αρκετούς δήμους να ανακοινώνουν επιδόματα γέννησης.

Στόχος των τοπικών αυτών παρεμβάσεων είναι να στηριχθούν οι νέες οικογένειες και να περιοριστεί, στο μέτρο του δυνατού, η πληθυσμιακή συρρίκνωση σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα.

Η αρχή από τον Δήμο Αγράφων

Ο Δήμος Αγράφων ήταν από τους πρώτους που κινήθηκαν σε αυτή την κατεύθυνση, καθώς το 2023 ανακοίνωσε επίδομα 1.500 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στον δήμο.

Έναν χρόνο αργότερα, το ποσό αυξήθηκε στα 3.000 ευρώ και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα.

Το βοήθημα των 10.000 ευρώ στα Σέρβια

Σημαντική παρέμβαση έκανε και ο Δήμος Σερβίων, ο οποίος χορήγησε το πρώτο βοήθημα ύψους 10.000 ευρώ σε οικογένεια που απέκτησε παιδί στη Δημοτική Κοινότητα Ελάτης.

Η ενίσχυση αυτή προέρχεται από τα ανταποδοτικά έσοδα του Δάσους της Ελάτης και συνδέεται με τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για στήριξη των νέων οικογενειών και παραμονή των κατοίκων στην περιοχή.

Τα ποσά στον Δήμο Θέρμου

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και ο Δήμος Θέρμου, ο οποίος προτείνει εφάπαξ επίδομα γέννησης 1.000 ευρώ για το πρώτο και το δεύτερο παιδί.

Για το τρίτο παιδί προβλέπονται 3.000 ευρώ, για το τέταρτο 4.000 ευρώ, για το πέμπτο 5.000 ευρώ και για το έκτο παιδί 15.000 ευρώ.

Τα επιδόματα σε Προσοτσάνη και Δοξάτο

Ο Δήμος Προσοτσάνης έχει προκηρύξει οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννήθηκε από το 2024 και μετά, από οικογένειες κατοίκων της περιοχής που ανήκουν στις οικονομικά αδύναμες.

Στο Δοξάτο της Δράμας επιδοτείται κάθε νέο μέλος οικογένειας με 1.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση να είναι δημότης και το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ, ενώ το ατομικό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 10.000 ευρώ.

Η πρωτοβουλία του Δήμου Αποκορώνου

Ο Δήμος Αποκορώνου χορηγεί από ίδιους πόρους επίδομα γέννησης στους δημότες του.

Το ποσό διαμορφώνεται σε 1.500 ευρώ για το πρώτο παιδί, 2.000 ευρώ για το δεύτερο παιδί και 2.500 ευρώ για το τρίτο παιδί και άνω.

Νότιο Πήλιο, Νάουσα και Ηράκλειο Αττικής

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου χορηγεί επίδομα 3.000 ευρώ σε οικογένειες που αποκτούν τρίτο παιδί και διαμένουν μόνιμα εντός των ορίων του δήμου, με εισοδηματικά κριτήρια.

Επίδομα 1.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού χορηγεί ο Δήμος Νάουσας, ενώ και στην Αττική υπάρχουν δήμοι που στηρίζουν νέους γονείς, όπως ο Δήμος Ηρακλείου, ο οποίος προσφέρει 1.000 ευρώ, με εισοδηματικά κριτήρια, στις οικογένειες δημοτών που αποκτούν το πρώτο τους παιδί.

Η εικόνα των γεννήσεων δείχνει ότι το δημογραφικό παραμένει ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα για τη χώρα.

Οι παρεμβάσεις των δήμων δεν αναιρούν το μέγεθος του προβλήματος, αλλά δείχνουν ότι σε τοπικό επίπεδο αναζητούνται τρόποι στήριξης των νέων οικογενειών, ειδικά σε περιοχές που βιώνουν πιο έντονα τη γήρανση και τη μείωση του πληθυσμού.