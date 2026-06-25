Κλείνουν 75 σχολεία: Νέα πολιτική αντιπαράθεση για το δημογραφικό – «Η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει χώρα γερόντων»

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Αντιδράσεις προκαλούν οι καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων, με τον Αλέξανδρο Αυλωνίτη να συνδέει το θέμα με το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Αντιδράσεις προκαλούν οι αλλαγές στον σχολικό χάρτη για το σχολικό έτος 2026-2027, μετά την ανακοίνωση καταργήσεων, συγχωνεύσεων, ιδρύσεων και αναβαθμίσεων σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης μπαίνουν οι 75 σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που καταργούνται, καθώς και οι συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, με το δημογραφικό πρόβλημα να επανέρχεται έντονα στο προσκήνιο.

Η παρέμβαση Αυλωνίτη για το δημογραφικό

Ο βουλευτής Κέρκυρας Αλέξανδρος Αυλωνίτης, με δημόσια παρέμβασή του, σχολίασε έντονα τις καταργήσεις σχολείων, κάνοντας λόγο για μια εξέλιξη που δείχνει την οξύτητα του δημογραφικού προβλήματος.

Όπως ανέφερε, στην Ελλάδα του 2026 κλείνουν 32 δημοτικά σχολεία και 43 νηπιαγωγεία λόγω έλλειψης παιδιών, ενώ άλλες σχολικές μονάδες συγχωνεύονται.

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«Η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει χώρα γερόντων»

Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης συνέδεσε την εξέλιξη με μια ευρύτερη εικόνα προβλημάτων που, όπως υποστηρίζει, επηρεάζουν τη δυνατότητα των οικογενειών να ζουν και να μεγαλώνουν παιδιά στη χώρα.

Στην παρέμβασή του αναφέρθηκε σε προηγούμενες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις για την απουσία παιδιάτρου στην Ιθάκη, την έλλειψη γιατρών στα νησιά, τις κακές συγκοινωνίες, την ακριβή στέγη, τους καθηλωμένους μισθούς, τους παιδικούς σταθμούς και τη στήριξη των οικογενειών.

Το εθνικό πρόβλημα που τίθεται

Ο βουλευτής σημείωσε ότι το πρόβλημα πλέον είναι εθνικό, υποστηρίζοντας ότι η χώρα πρέπει να δει συνολικά το ζήτημα της οικογένειας και της γεννητικότητας.

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Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε θέμα συνταγματικής πρόβλεψης, προτείνοντας, ενόψει της συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος, την προσθήκη ξεχωριστού άρθρου που θα ορίζει την υποχρέωση της Πολιτείας να λαμβάνει μέτρα στήριξης της οικογένειας.

Τι ανακοινώνει το Υπουργείο Παιδείας

Από την πλευρά του, το Υπουργείο Παιδείας παρουσιάζει τις αλλαγές ως μέρος ενός συνολικού σχεδιασμού για τον σχολικό χάρτη της νέας χρονιάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν νέες σχολικές μονάδες, ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής, προαγωγές σχολείων, συγχωνεύσεις, αναδιαρθρώσεις και καταργήσεις μονάδων που, όπως αναφέρεται, συνδέονται με τις πραγματικές δημογραφικές και εκπαιδευτικές ανάγκες.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε ότι διαμορφώνεται ένας σχολικός χάρτης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών, της εκπαιδευτικής κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών.

Όπως ανέφερε, η ίδρυση νέων σχολικών μονάδων, η ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής, η αναβάθμιση σχολείων με αυξημένη μαθητική δυναμική και η προσαρμογή του δικτύου όπου υπάρχουν δημογραφικές μεταβολές αποτελούν μέρος μιας συνολικής στρατηγικής για ένα πιο λειτουργικό και δίκαιο δημόσιο σχολείο.

Οι αλλαγές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ιδρύεται και θα λειτουργήσει το 6θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βόθωνα Θήρας στις Κυκλάδες.

Παράλληλα, προάγονται 7 νηπιαγωγεία και 31 δημοτικά σχολεία λόγω αύξησης του αριθμού των μαθητών, ενώ συγχωνεύονται 70 νηπιαγωγεία που θα λειτουργήσουν ως 33 σχολικές μονάδες και 12 δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν ως 6 σχολικές μονάδες.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, υποβιβάζονται 40 νηπιαγωγεία και 106 δημοτικά σχολεία λόγω μείωσης του αριθμού των μαθητών.

Επίσης, καταργούνται 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά σχολεία, με την ανακοίνωση να αναφέρει ότι η συντριπτική πλειοψηφία τους ήταν σε αναστολή λειτουργίας τα τελευταία χρόνια λόγω πολύ χαμηλού έως μηδενικού μαθητικού δυναμικού.

Οι νέες μονάδες στη Δευτεροβάθμια

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ιδρύονται 10 νέες σχολικές μονάδες σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας, το 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Καματερού, το Εσπερινό Γυμνάσιο Αλμυρού, το 4ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πολίχνης, το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Ασημίου, το Ημερήσιο Γυμνάσιο Πλακιά, το Ημερήσιο Γυμνάσιο Παστίδας Ρόδου, το Εσπερινό Γυμνάσιο Νάξου, το 2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Θήρας και το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Νάουσας.

Το υπουργείο ανακοινώνει επίσης την ίδρυση λυκειακών τάξεων σε σχολικές μονάδες, ώστε οι μαθητές να μπορούν να ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στον ίδιο τύπο σχολείου.

Οι λυκειακές τάξεις αφορούν το Μουσικό Γυμνάσιο Δυτικής Λέσβου, το Μουσικό Γυμνάσιο Ηγουμενίτσας, το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αργολίδας και το Εσπερινό Γυμνάσιο Κορίνθου.

Η ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, με το Υπουργείο Παιδείας να τονίζει ότι στόχος είναι η ισότιμη πρόσβαση όλων των παιδιών στη γνώση.

Στο πλαίσιο αυτό ιδρύονται 5 νέες Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σαπών, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου, Ειδικό Νηπιαγωγείο Μονολόφου, 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου και Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λέρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προάγονται και μετονομάζονται 14 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Παράλληλα, καταργούνται 2 Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που δεν λειτούργησαν ποτέ από την ίδρυσή τους.