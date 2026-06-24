Επίδομα Ανεργίας – Προπληρωμένη κάρτα: Οδηγός για αναπληρωτές – Δικαιολογητικά

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Οι αναπληρωτές πρέπει να κινηθούν έγκαιρα για δελτίο ανεργίας, επίδομα και προπληρωμένη κάρτα, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες, επιλογές στο gov.gr και σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που βλέπουν τη σύμβασή τους να λήγει χρειάζεται να προσέξουν από νωρίς τα βήματα για το δελτίο ανεργίας και το επίδομα ανεργίας, καθώς οι προθεσμίες και οι σωστές επιλογές στην αίτηση μπορεί να κρίνουν την έγκαιρη πληρωμή τους.

Η διαδικασία δεν περιορίζεται μόνο στην υποβολή μιας αίτησης. Περιλαμβάνει την έκδοση ή ανανέωση δελτίου ανεργίας, τη δημιουργία ψηφιακού βιογραφικού, την επιλογή του σωστού ΚΠΑ2, την αίτηση για το επίδομα ανεργίας και, πλέον, τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας κοινωνικών παροχών.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από το 2025, καθώς κατά την έκδοση της κάρτας ανεργίας οι εκπαιδευτικοί δεν εμφανίζονται απλώς ως άνεργοι, αλλά χρειάζεται να δημιουργήσουν ψηφιακό βιογραφικό προφίλ και Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, με κωδικούς Taxisnet και ΑΜΚΑ.

Τις βασικές οδηγίες συγκεντρώνει ο Μάρκος Τζήμας, δάσκαλος ΠΕ70 ΕΑΕ, επισημαίνοντας τα σημεία που χρειάζονται προσοχή ώστε οι αναπληρωτές να μη χάσουν χρόνο, πληρωμές ή δικαιώματα λόγω λάθους επιλογής στην ηλεκτρονική αίτηση.

Τα πρώτα βήματα για το δελτίο ανεργίας

Για την έκδοση του δελτίου ανεργίας απαιτείται είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με κωδικούς Taxisnet και ΑΜΚΑ. Κατά τη διαδικασία, οι αναπληρωτές πρέπει να επιλέξουν σωστά τη «Βεβαίωση Λήξης Εργασιακής Σχέσης», καθώς πρόκειται για το έγγραφο που συνδέεται με τη λήξη της σύμβασής τους.

Στα στοιχεία που ζητούνται, καλό είναι να συμπληρώνονται τουλάχιστον τα υποχρεωτικά πεδία, ώστε να μπορεί να προχωρήσει η αίτηση. Όποιος θέλει μπορεί να καταχωρίσει περισσότερα στοιχεία, όμως το κρίσιμο είναι να μη μείνει κενό κάποιο απαραίτητο πεδίο που θα μπλοκάρει τη διαδικασία.

Παράλληλα, επειδή πλέον ζητείται ψηφιακό βιογραφικό και Ατομικό Σχέδιο Δράσης, οι αναπληρωτές πρέπει να ολοκληρώσουν και αυτά τα βήματα, έστω και τυπικά, για να προχωρήσει κανονικά η έκδοση της κάρτας ανεργίας.

Πότε γίνεται η αίτηση για το επίδομα ανεργίας

Η αίτηση για το επίδομα ανεργίας πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 60 ημέρες από την απόλυση. Αν η αίτηση γίνει μέσα στις πρώτες 7 ημέρες, η επιδότηση αρχίζει από την 7η ημέρα μετά τη λήξη της εργασιακής σχέσης.

Αν η αίτηση υποβληθεί μετά το πρώτο 7ήμερο, τότε η επιδότηση ξεκινά από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το πότε θα αρχίσει να πληρώνεται ο δικαιούχος.

Οι αναπληρωτές πρέπει να επιλέγουν το ΚΠΑ2 της μόνιμης κατοικίας τους και όχι το ΚΠΑ2 της περιοχής όπου εργάστηκαν. Πρόκειται για ένα σημείο που συχνά προκαλεί σύγχυση, αλλά είναι σημαντικό για να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην αίτηση.

Το ποσό του επιδόματος και η πληρωμή

Το επίδομα ανεργίας ανέρχεται πλέον στα 564,98 ευρώ, ενώ προβλέπεται προσαύξηση 10% για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Με την αίτηση κατοχυρώνεται η πληρωμή των δύο πρώτων μηνιαίων επιδομάτων, χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια από τον δικαιούχο.

Η πρώτη ηλεκτρονική παρουσία προβλέπεται δύο μήνες μετά την αίτηση και υπάρχει περιθώριο ενός μήνα για την ολοκλήρωσή της. Η πληρωμή γίνεται αυτόματα στην τράπεζα, συνήθως κάθε Παρασκευή.

Με το δελτίο ανεργίας οι δικαιούχοι έχουν και πρόσθετες παροχές, όπως δωρεάν είσοδο σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και έκπτωση σε μετακινήσεις. Για τον ΟΑΣΑ, ωστόσο, σημειώνεται ότι η δωρεάν μετακίνηση αφορά μόνο τους επίσημους κατοίκους Αθήνας.

Τι ισχύει με την προπληρωμένη κάρτα

Το επίδομα καταβάλλεται πλέον μέσω της προπληρωμένης κάρτας κοινωνικών παροχών. Σύμφωνα με την ενημέρωση, μόνο το 50% του ποσού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μετρητά, ενώ το υπόλοιπο ποσό διατίθεται για ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Αφού υποβληθεί και εγκριθεί η αίτηση για το επίδομα, ο δικαιούχος λαμβάνει email μέσα σε 5 ημέρες, προκειμένου να επιβεβαιώσει στοιχεία που αφορούν την κάρτα. Στη συνέχεια, η κάρτα μπορεί να αποσταλεί ταχυδρομικά ή να παραληφθεί από κατάστημα.

Αν η τράπεζα παρέχει τη σχετική δυνατότητα, ο δικαιούχος μπορεί να προτιμήσει παραλαβή από κατάστημα, ώστε να αποφύγει πιθανή ταχυδρομική καθυστέρηση. Η διαδικασία παραλαβής, σύμφωνα με την ενημέρωση, μπορεί να χρειαστεί από μία έως τρεις εβδομάδες.

Όσοι έχουν ήδη προπληρωμένη κάρτα δεν χρειάζεται να βγάλουν νέα. Επίσης, όσοι θεωρούν ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κάρτα, μπορούν να κάνουν γενική αίτηση αιτιολογώντας τους λόγους, ώστε να ζητηθεί η καταβολή μέσω πίστωσης σε IBAN.

Ποια δικαιολογητικά μπορεί να χρειαστούν

Στην αίτηση για το επίδομα δεν είναι πάντα απαραίτητο να επισυναφθούν δικαιολογητικά, καθώς αρκετά στοιχεία αντλούνται αυτόματα. Ωστόσο, υπάρχει προαιρετικό πεδίο για επισύναψη αρχείων, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος καθυστερήσεων ή πρόσθετων αιτημάτων από το ΚΠΑ.

Στα βασικά δικαιολογητικά που αναφέρονται περιλαμβάνονται η καταγγελία σύμβασης εργασίας ή η βεβαίωση λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου, στοιχεία ασφαλιστικής ικανότητας για προστατευόμενα μέλη οικογένειας, στοιχεία μισθωτής εργασίας και ημερών ασφάλισης, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN στον οποίο ο δικαιούχος είναι πρώτος δικαιούχος, καθώς και πρόσφατο εκκαθαριστικό εφορίας.

Τα τρία πρώτα δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα, μόνο όταν αυτό είναι δυνατό, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών. Παρ’ όλα αυτά, επειδή ορισμένα ΚΠΑ μπορεί να τα ζητήσουν, οι αναπληρωτές καλό είναι να έχουν συγκεντρωμένα τα βασικά έγγραφα, ώστε να μη χρειαστεί να επανέλθουν στη διαδικασία.

Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη διεύθυνση κατοικίας. Η διεύθυνση που είναι δηλωμένη στο ΚΠΑ πρέπει να είναι ίδια με εκείνη στην οποία θα σταλεί η προπληρωμένη κάρτα, διαφορετικά μπορεί να υπάρξει πρόβλημα στην παραλαβή.

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