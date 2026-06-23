Προβληματισμός για τους φετινούς διορισμούς εκπαιδευτικών: Τι ζητούν αναπληρωτές

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Οι φιλόλογοι ΠΕ02 βρίσκονται στο επίκεντρο επιστολής του Συλλόγου Αναπληρωτών Φιλολόγων προς το Υπουργείο Παιδείας, με βασικό αίτημα οι μόνιμοι διορισμοί να αποτυπώσουν τις πραγματικές ανάγκες που καταγράφονται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ο Σύλλογος συνδέει τις ανάγκες του κλάδου με τα στοιχεία των προσλήψεων της Α’ Φάσης και τις φετινές συνταξιοδοτήσεις, υποστηρίζοντας ότι τα φιλολογικά μαθήματα στηρίζονται σταθερά στον θεσμό της αναπλήρωσης και ότι απαιτούνται πλέον οριστικές λύσεις.

Τα στοιχεία που επικαλείται ο ΣΑΦ

Σύμφωνα με την επιστολή, κατά το τρέχον σχολικό έτος οι προσλήψεις φιλολόγων στην Α’ Φάση έφτασαν συνολικά τις 1.920.

Από αυτές, οι 626 αφορούσαν τη Γενική Εκπαίδευση, για την κάλυψη βασικών μαθημάτων Γενικής Παιδείας, κατευθύνσεων και πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

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Η εικόνα στην Ειδική Αγωγή

Ιδιαίτερα υψηλός ήταν ο αριθμός των προσλήψεων στην Ειδική Αγωγή και στην Παράλληλη Στήριξη, καθώς στην Α’ Φάση προσλήφθηκαν 1.294 αναπληρωτές φιλόλογοι.

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι το στοιχείο αυτό αποτυπώνει την ανάγκη σταθερότητας σε ένα ευαίσθητο πεδίο, όπου οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χρειάζονται συνέχεια στη σχέση τους με τον εκπαιδευτικό.

Οι συνταξιοδοτήσεις και το συνολικό έλλειμμα

Στα δεδομένα των προσλήψεων προστίθεται και το κύμα συνταξιοδοτήσεων του 2025-2026. Σύμφωνα με την επιστολή, οι συνταξιοδοτήσεις φιλολόγων στη Γενική Εκπαίδευση ανέρχονται σε 562.

Στην Ειδική Αγωγή καταγράφονται ακόμη 6 συνταξιοδοτήσεις φιλολόγων, με τον συνολικό αριθμό των αποχωρήσεων να φτάνει τις 568. Με βάση τον υπολογισμό του Συλλόγου, το συνολικό έλλειμμα για τον κλάδο ΠΕ02 διαμορφώνεται σε 2.488 θέσεις.

Το αίτημα για στοχευμένους μόνιμους διορισμούς

Ο ΣΑΦ αναγνωρίζει ότι η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για 5.500 μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση αποτελεί θετική εξέλιξη και αξιοσέβαστο αριθμό.

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Ωστόσο, σημειώνει ότι η ίδια η εκπαιδευτική πραγματικότητα δείχνει πως ο αριθμός αυτός δεν αντιστοιχεί στο συνολικό μέγεθος των αναγκών της δημόσιας παιδείας και ειδικά του κλάδου των φιλολόγων.

Γιατί οι ανάγκες χαρακτηρίζονται δομικές

Στην επιστολή τονίζεται ότι οι θέσεις που καλύπτονται σταθερά από αναπληρωτές φιλολόγους ήδη από την Α’ Φάση δεν αποτελούν περιστασιακές ελλείψεις.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι, σε συνδυασμό με τις φετινές συνταξιοδοτήσεις, οι ανάγκες αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν ως οργανικά κενά στον σχεδιασμό των μόνιμων διορισμών.

Το επιχείρημα για τις συνταξιοδοτήσεις

Ο ΣΑΦ θέτει και ζήτημα οικονομικής τεκμηρίωσης, υποστηρίζοντας ότι η εφαρμογή του κανόνα 1:1, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε μία συνταξιοδότηση, δεν συνεπάγεται μόνο δημοσιονομική ουδετερότητα.

Σύμφωνα με την επιστολή, ο μισθός ενός νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού στο εισαγωγικό κλιμάκιο είναι σημαντικά χαμηλότερος από το συνολικό κόστος μισθοδοσίας ενός εκπαιδευτικού που αποχωρεί μετά από δεκαετίες υπηρεσίας.

Μικρότερα τμήματα στα σχολεία

Πέρα από τους διορισμούς, ο Σύλλογος ζητά ορθολογική μείωση των ορίων μαθητών ανά τμήμα, ξεκινώντας από τις τάξεις προσανατολισμού και τα σχολεία με αυξημένες παιδαγωγικές προκλήσεις.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι τα πολυπληθή τμήματα των 25 και πλέον μαθητών λειτουργούν ανασταλτικά για τη μάθηση, ιδιαίτερα στα φιλολογικά αντικείμενα, όπου απαιτούνται εμβάθυνση, κριτική σκέψη, παραγωγή γραπτού λόγου και εξατομικευμένη ανατροφοδότηση.

Τα φιλολογικά μαθήματα και το σχολικό κλίμα

Ο ΣΑΦ συνδέει τα ανθρωπιστικά μαθήματα με την καλλιέργεια ενσυναίσθησης, κριτικού αναστοχασμού και δημοκρατικού διαλόγου.

Σύμφωνα με την επιστολή, η Λογοτεχνία, η Ιστορία και η Φιλοσοφία δεν αποτελούν απλώς εξεταστέα ύλη, αλλά πεδία που μπορούν να στηρίξουν ένα πιο ασφαλές παιδαγωγικό κλίμα, ιδίως σε μια περίοδο που καταγράφονται φαινόμενα βίας, επιθετικότητας και παραβατικότητας ανηλίκων.

Η σταθερότητα στην Ειδική Αγωγή

Στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής, ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι η συχνή αλλαγή εκπαιδευτικού κάθε Σεπτέμβριο δημιουργεί αγωνία στις οικογένειες.

Όπως αναφέρεται, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δικαιούνται σταθερή σχέση με τον εκπαιδευτικό, αλλά και φοίτηση σε τμήματα που επιτρέπουν ουσιαστική συμπερίληψη.

Το κόστος της αναπλήρωσης για τους εκπαιδευτικούς

Η επιστολή αναδεικνύει και την κοινωνική διάσταση του ζητήματος, σημειώνοντας ότι πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται οικογένειες εκπαιδευτικών που κάθε χρόνο ζουν σε καθεστώς μετακίνησης και αβεβαιότητας.

Ο ΣΑΦ αναφέρει ότι πολλοί αναπληρωτές, με σπουδές, εξειδίκευση και πολυετή προσφορά, αναγκάζονται να ζουν μακριά από συζύγους και παιδιά, συντηρώντας δύο και τρία σπίτια με χαμηλούς μισθούς.

Η απογοήτευση στον κλάδο

Ο Σύλλογος συνδέει την εργασιακή ανασφάλεια και τις δύσκολες συνθήκες διδασκαλίας με τη φετινή μεγάλη αποχή εκπαιδευτικών από την ένταξή τους στους πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης 2ΓΕ/2026.

Σύμφωνα με την επιστολή, πολλοί φιλόλογοι αδυνατούν πλέον να αντέξουν ένα μοντέλο που συνδυάζει βιοποριστική πίεση, αβεβαιότητα και διδασκαλία σε υπερπλήρη τμήματα, με αποτέλεσμα να απομακρύνονται από τη δημόσια εκπαίδευση.

Διαφάνεια και έγκαιρη χαρτογράφηση

Στα αιτήματα του ΣΑΦ περιλαμβάνεται η πλήρης αποτύπωση των αναγκών από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης πριν από την έναρξη του σχολικού έτους.

Ο Σύλλογος ζητά η χαρτογράφηση αυτή να γίνει έγκαιρα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλότητα για τους μαθητές, τους γονείς και τις οικογένειες των εκπαιδευτικών.

Το μήνυμα προς την Πολιτεία

Ο ΣΑΦ υποστηρίζει ότι οι αναπληρωτές φιλόλογοι έχουν αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή τους στο δημόσιο σχολείο.

Με βάση τα στοιχεία που παραθέτει, ζητά από την Πολιτεία να αναγνωρίσει την πραγματικότητα των αριθμών και να προχωρήσει σε επιλογές που θα δώσουν σταθερότητα τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στη σχολική κοινότητα