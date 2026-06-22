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Συναγερμός με φωτιά στα Σπάτα – Είναι κοντά στο αεροδρόμιο

iPaidia Newsroom iPaidia Newsroom
22/06/2026 - 15:29
Συναγερμός με φωτιά στα Σπάτα – Είναι κοντά στο αεροδρόμιο
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Φωτιά ξέσπασε σε οικοπεδικό χώρο με ξερά χόρτα στην περιοχή των Σπάτων, το μεσημέρι της Δευτέρας, λίγο πριν τις 15:00.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση.

Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και εθελοντές καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.

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