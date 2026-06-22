Σκάνδαλο σε ιδιωτικά σχολεία: Σοβαρή καταγγελία για «διπλές συμβάσεις» εκπαιδευτικών

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Σοβαρές καταγγελίες για πρακτικές που, όπως αναφέρει η ΟΙΕΛΕ, στερούν από ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς χρήματα, αποζημιώσεις και προϋπηρεσία, επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα των «διπλών συμβάσεων» σε ιδιωτικά σχολεία.

Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για ένα «σκάνδαλο» που παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια, παρά τις επανειλημμένες ενημερώσεις προς τις ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με την ΟΙΕΛΕ, το πρόβλημα εντοπίζεται στις διαφορές ανάμεσα στο διοριστήριο που εκδίδεται από το Υπουργείο και στη σύμβαση που δηλώνεται στο ΠΣ Εργάνη, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται διαφορετικά στοιχεία για το είδος της σύμβασης, το ωράριο ή την ειδικότητα.

Όπως καταγγέλλεται, η πρακτική αυτή μπορεί να οδηγήσει σε παράνομες απολύσεις χωρίς αποζημίωση, σε μειωμένες αποδοχές, αλλά και σε απώλεια αναγνωρίσιμης προϋπηρεσίας για εκπαιδευτικούς που θεωρούσαν ότι είχαν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο εργασίας. Η ΟΙΕΛΕ ζητά την άμεση έκδοση οδηγίας ώστε τα ιδιωτικά σχολεία να υποχρεούνται να αποστέλλουν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τη σύμβαση που καταχωρίζεται στην Εργάνη, προκειμένου να γίνεται διασταύρωση των στοιχείων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ:

Πότε θα τελειώσει, επιτέλους, το σκάνδαλο των διπλών συμβάσεων στα ιδιωτικά σχολεία που στοιχίζει σε δεκάδες συναδέλφους χιλιάδες ευρώ και προϋπηρεσία;

Ντροπή για την ελληνική εκπαίδευση και ολοφάνερη κυβερνητική ανοχή σε μια ξεκάθαρα παράνομη εργοδοτική πρακτική αποτελεί το σκάνδαλο των διπλών συμβάσεων σε κάποια ιδιωτικά σχολεία. Το «δεν γνωρίζουμε» δεν ισχύει, δεν αποτελεί δικαιολογία, διότι έχουμε ενημερώσει εδώ και 4 χρόνια τις ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας, που όμως επιλέγουν να κλείνουν τα μάτια, μιας που (όπως ανερυθρίαστα μας είχε ομολογήσει προηγούμενος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας) «αντιδρούν οι σχολάρχες».

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Τι είναι, όμως, το σκάνδαλο των διπλών συμβάσεων; Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί έχουν δύο συμβάσεις. Η μία είναι το διοριστήριο του Υπουργείου Παιδείας που αναφέρει την ημερομηνία διορισμού, το είδος της σύμβασης (αορίστου/ορισμένου χρόνου), το μισθολογικό κλιμάκιο, την ειδικότητα, τη βαθμίδα υπηρεσίας και το ωράριο. Η άλλη είναι η σύμβαση που κατατίθεται στο ΠΣ Εργάνη, η οποία οφείλει να ακολουθεί τις βασικές προβλέψεις του διοριστηρίου (είδος σύμβασης, ωράριο).

Τι κάνουν, λοιπόν, ορισμένοι επιτήδειοι ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων; Εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δεν λαμβάνουν αντίγραφο του ΠΣ Εργάνη (φαίνεται είναι τρομακτικά δύσκολο για το Υπουργείο να δώσει εντολή, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών, να κατατίθεται και αυτό…), βάζουν διαφορετικά στοιχεία στις δύο συμβάσεις. Πχ, ενώ το διοριστήριο ενός εκπαιδευτικού αναφέρει σύμβαση αορίστου χρόνου, στο ΠΣ Εργάνη δηλώνεται ορισμένου, ή δηλώνονται διαφορετικά ωράρια.

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Γιατί συμβαίνει αυτό;

1.Για να απολύουν παράνομα τους εκπαιδευτικούς χωρίς αποζημίωση.

Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί από την πρώτη ημέρα της σύμβασής τους πρέπει να συνάπτουν υποχρεωτικά συμβάσεις αορίστου χρόνου βάσει της κείμενης νομοθεσίας (πλην λίγων συναδέλφων που αναπληρώνουν εγκύους κ.λπ.). Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, λοιπόν, εκδίδουν διοριστήριο του Υπουργείου, όπου αναφέρεται ρητά ότι ο εκπαιδευτικός είναι αορίστου χρόνου. Κάποιοι «πονηροί» ιδιοκτήτες, όμως, στη δεύτερη σύμβαση που (επίσης υποχρεωτικά) κατατίθεται στο ΠΣ Εργάνη, τούς δηλώνουν παράνομα ως ορισμένου χρόνου. Έτσι λοιπόν, ενώ ενημερώνουν τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ότι απέλυσαν τον εκπαιδευτικό, στην Εργάνη ανακοινώνουν απλώς «λύση σύμβασης λόγω λήξης του χρόνου της» κι έτσι γλιτώνουν την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης!

2.Για να καταβάλλουν λιγότερες αποδοχές

Συχνά, επίσης, παρατηρείται το φαινόμενο να δηλώνονται στο ΠΣ Εργάνη λιγότερες ώρες από τις προβλεπόμενες στο διοριστήριο προκειμένου να αμείβεται ο εκπαιδευτικός λιγότερο.

(Περιττό να σημειώσουμε ότι με τις πρακτικές αυτές γλιτώνουν χιλιάδες ευρώ, τα οποία «ληστεύουν» από τις τσέπες των εκπαιδευτικών.)

3.(Φρέσκια κομπίνα) Για να ξεγελούν εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων σε έλλειψη, ώστε να αποδέχονται πρόσληψη

Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν ειδικότητες που είναι σε έλλειψη στα ιδιωτικά σχολεία (δάσκαλοι, τεχνολόγοι, πληροφορικάριοι, βιολόγοι κ.λπ.). Όταν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί προσέρχονται για συνέντευξη και ζητούν πληροφορίες για τη σύμβασή τους, οι ιδιοκτήτες, προκειμένου να τους δελεάσουν, δεσμεύονται πως θα είναι αορίστου χρόνου, καθώς μόνο έτσι μπορεί ένας συνάδελφος να κατοχυρώσει προϋπηρεσία (μίνιμουμ χρόνος για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας είναι τα δύο πλήρη έτη με συνεχή προϋπηρεσία). Έτσι λοιπόν, καταθέτουν στην Εργάνη σύμβαση αορίστου χρόνου, την οποία και επιδεικνύουν στους εκπαιδευτικούς. Όμως, έκπληκτοι πολλοί συνάδελφοι που επιχείρησαν να καταθέσουν τα στοιχεία τους στον ΟΠΣΥΔ, διαπίστωσαν ότι δεν είχαν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο προϋπηρεσίας, παρά το γεγονός ότι είχαν πάνω από δύο χρόνια υπηρεσίας στο ίδιο σχολείο. Κάνοντας έρευνα, ανακάλυψαν ότι οι ιδιοκτήτες τους ξεγέλασαν, καθώς στην πραγματικότητα είχαν διοριστήρια ορισμένου χρόνου μιας που αναπλήρωναν εν αγνοία τους εκπαιδευτικούς σε άδειες μητρότητας, αναρρωτικές κ.λπ.

Εδώ και σχεδόν μια πενταετία (!) η Ομοσπονδία έχει προτείνει στο Υπουργείο Παιδείας την απλούστατη και απολύτως λογική λύση στο χρονίζον αυτό πρόβλημα: την έκδοση, δηλαδή, οδηγίας από τη Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης που θα υποχρέωνε τα ιδιωτικά σχολεία να αποστέλλουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, και τη σύμβαση που καταχωρίζουν στο ΠΣ Εργάνη, ώστε να γίνεται διασταύρωση των στοιχείων και να αποκαλύπτεται οποιαδήποτε παρανομία ή λάθος. Δυστυχώς, απευθυνόμαστε μέχρι τώρα σε «ώτα μη ακουόντων». Προφανώς οι πιέσεις είναι ισχυρές, ώστε μια ντροπιαστική παρανομία να διαιωνίζεται. (Πληροφορηθήκαμε, μάλιστα, πως εκπρόσωποι των ιδιοκτητών παρουσίασαν μια απολύτως γελοία δικαιολογία για να μην κατατίθεται αντίγραφο του ΠΣ Εργάνη στις Διευθύνσεις, «η …διαφύλαξη προσωπικών δεδομένων». Λες και οι δύο συμβάσεις έχουν διαφορετικά στοιχεία. Ή μήπως έχουν και κάποιοι θέλουν να τα κρύψουν;)

Καλούμε όλες τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους να ζητήσουν, αν δεν τα έχουν, άμεσα τα διοριστήριά τους από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που ανήκουν τα σχολεία τους (αν αντιμετωπίσουν αρνήσεις, να μας ενημερώσουν), να κατεβάσουν μέσω του myErgani τη σύμβασή τους στο ΠΣ Εργάνη και να συγκρίνουν προσεκτικά τις δύο συμβάσεις (κυρίως είδος σύμβασης, ωράριο, ειδικότητα). Δέον να σημειωθεί ότι πρέπει η σύμβαση στο ΠΣ Εργάνη να ακολουθεί το διοριστήριο και όχι το αντίθετο.

Σε περίπτωση που διαπιστώνουν οι συνάδελφοι διαφορές ανάμεσα στο διοριστήριο και στη σύμβαση που έχει κατατεθεί στο ΠΣ Εργάνη, να ενημερώνουν άμεσα την ΟΙΕΛΕ ([email protected])