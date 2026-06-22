Έκτακτο επίδομα παιδιού: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Πότε θα γίνουν
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Το έκτακτο επίδομα τέκνων θα καταβληθεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη πληρωμή έως τις 30 Ιουνίου και τη δεύτερη τον Αύγουστο.
Το έκτακτο επίδομα τέκνων θα καταβληθεί σε δύο δόσεις στους δικαιούχους, με την πρώτη πληρωμή να προγραμματίζεται έως τις 30 Ιουνίου και τη δεύτερη να ακολουθεί τον Αύγουστο.
Η διαδικασία αφορά οικογένειες που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ το συνολικό ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.
Πότε θα γίνουν οι πληρωμές
Η πρώτη καταβολή του έκτακτου επιδόματος τέκνων θα αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024.
Η δεύτερη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο και θα καλύψει τις γεννήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2025, με βάση τα ποσά που θα δηλωθούν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις.
Ποια είναι η βασική προϋπόθεση
Για να λάβουν το επίδομα οι γονείς με τέκνα που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2026, απαιτείται η έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου.
Αιτήσεις για επίδομα 1.000 ευρώ σε μητέρες
Η σχετική διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 10 Αυγούστου, καθώς η ύπαρξη ΑΦΜ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή.
Χωρίς αίτηση η καταβολή
Η φοροτεχνικός Αρλέτα Βελισσαράκου αναφέρει στην ΕΡΤ ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν το επίδομα παιδιού χωρίς να χρειαστεί να υποβάλουν αίτηση.
Σύμφωνα με την ίδια, λαμβάνονται υπόψη τα εισοδηματικά κριτήρια της φορολογικής δήλωσης του 2024, ενώ για την πληρωμή θα πρέπει να είναι συμπληρωμένος ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού.
Τα ποσά ανάλογα με τα παιδιά
Το ύψος του επιδόματος εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας.
Πώς επηρεάζονται οι μισθοί από το νέο επίδομα 300 ευρώ σε δημόσιους υπαλλήλους
Οικογένεια με ένα παιδί θα λάβει 150 ευρώ, με δύο παιδιά 300 ευρώ και με τρία παιδιά 450 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό μπορεί να φτάσει τα 900 ευρώ.
Για τη χορήγηση του επιδόματος τέκνων ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
Για έγγαμο με ένα παιδί, το όριο ανέρχεται στα 40.000 ευρώ, για δύο παιδιά στα 45.000 ευρώ και για τρία παιδιά στα 50.000 ευρώ.
Πόσες οικογένειες εκτιμάται ότι θα πληρωθούν
Το έκτακτο επίδομα τέκνων εκτιμάται ότι θα καταβληθεί σε 75.000 οικογένειες.
Οι πληρωμές θα γίνουν σε δύο στάδια, με βάση τις ημερομηνίες γέννησης των παιδιών και τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις φορολογικές δηλώσεις.
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