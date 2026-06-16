Επίδομα 150 ευρώ: Ποιοί γονείς το δικαιούνται και τι ισχύει για νέες γεννήσεις

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Το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί θα καταβληθεί αυτόματα σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες, με βάση εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς αίτηση.

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί αναμένεται να πιστωθεί έως το τέλος του μήνα σε περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες, με την πληρωμή να γίνεται αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το συνολικό ποσό που θα λάβει κάθε νοικοκυριό θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών, χωρίς να υπάρχει ανώτατο πλαφόν. Ωστόσο, η ενίσχυση δεν αφορά όλους τους γονείς, καθώς η καταβολή συνδέεται με συγκεκριμένα εισοδηματικά όρια.

Αυτόματη πληρωμή χωρίς αίτηση

Τα χρήματα αναμένεται να καταβληθούν στο διάστημα από τις 24 Ιουνίου έως το τέλος του μήνα. Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση, καθώς η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μηχανογραφικά.

Η καταβολή θα βασιστεί στα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας και στα δεδομένα του συστήματος της ΑΑΔΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φορολογούμενοι να έχουν δηλώσει σωστά το IBAN στο Taxisnet, ώστε να γίνει κανονικά η πίστωση των ποσών.

Επίδομα 1.000 ευρώ σε μητέρες: Πώς θα το λάβετε

Το έκτακτο επίδομα παιδιού αφορά συνολικά 975.000 οικογένειες με ανήλικα ή εξαρτώμενα μέλη. Το ποσό θα υπολογίζεται με βάση τα παιδιά που δηλώνονται ως προστατευόμενα ή εξαρτώμενα μέλη.

Τα εισοδηματικά όρια για ένα και δύο παιδιά

Για άγαμο γονέα με ένα παιδί, το μέγιστο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται στα 39.000 ευρώ και το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα 150 ευρώ.

Για έγγαμο με ένα παιδί, το εισοδηματικό όριο φτάνει τα 40.000 ευρώ, ενώ το επίδομα παραμένει επίσης στα 150 ευρώ.

Στις οικογένειες με δύο παιδιά, το ποσό διπλασιάζεται και φτάνει τα 300 ευρώ. Για άγαμο γονέα με δύο τέκνα, το εισοδηματικό όριο είναι 44.000 ευρώ.

Για έγγαμο με δύο παιδιά, το όριο αυξάνεται στα 45.000 ευρώ, με το τελικό ποσό που θα καταβληθεί να παραμένει στα 300 ευρώ.

Τα ποσά για τρία και περισσότερα παιδιά

Για άγαμους γονείς με τρία παιδιά, το επίδομα φτάνει τα 450 ευρώ, εφόσον το εισόδημα δεν ξεπερνά τις 49.000 ευρώ.

Για έγγαμους με τρία τέκνα, το εισοδηματικό κριτήριο ανεβαίνει στις 50.000 ευρώ, με το ίδιο ποσό ενίσχυσης, δηλαδή 450 ευρώ.

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Στις οικογένειες με τέσσερα παιδιά, το επίδομα φτάνει τα 600 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο είναι 54.000 ευρώ για άγαμο γονέα και 55.000 ευρώ για έγγαμο.

Για πέντε παιδιά, η ενίσχυση ανέρχεται σε 750 ευρώ. Το όριο εισοδήματος είναι 59.000 ευρώ για άγαμο γονέα και 60.000 ευρώ για έγγαμο.

Για έξι παιδιά, το ποσό διαμορφώνεται στα 900 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο φτάνει τις 64.000 ευρώ για άγαμο και τις 65.000 ευρώ για έγγαμο.

Τι ισχύει για τις μονογονεϊκές και τις πολύτεκνες οικογένειες

Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το βασικό εισοδηματικό όριο ξεκινά από τις 39.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 4.000 ευρώ για κάθε νέο προστατευόμενο τέκνο.

Το ποσό της ενίσχυσης παραμένει σταθερό στα 150 ευρώ για κάθε παιδί. Έτσι, ένας άγαμος γονέας με δύο τέκνα θα λάβει το ίδιο ποσό με έναν έγγαμο γονέα που έχει επίσης δύο παιδιά, αν και το εισοδηματικό όριο για τον άγαμο είναι χαμηλότερο.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες δεν υπάρχει ανώτατο όριο στο ποσό που μπορεί να καταβληθεί. Τα 150 ευρώ δίνονται για κάθε τέκνο, χωρίς περικοπή λόγω μεγάλου αριθμού παιδιών.

Ενδεικτικά, οικογένεια με οκτώ παιδιά θα λάβει συνολικά 1.200 ευρώ, εφόσον πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια που αντιστοιχούν στην περίπτωσή της.

Τι πρέπει να προσέξουν οι νέοι γονείς

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Ξεχωριστή διαδικασία προβλέπεται για τους γονείς που απέκτησαν παιδί το τελευταίο διάστημα. Όσοι έχουν προχωρήσει ή πρόκειται να προχωρήσουν έως τις 31 Ιουλίου 2026 σε δήλωση μεταβολής στοιχείων φυσικού προσώπου στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, λόγω προσθήκης νέου εξαρτώμενου τέκνου, θα πληρωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η περίπτωση αυτή αφορά προσθήκη νέου τέκνου μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έτους 2024. Για τους συγκεκριμένους δικαιούχους, η καταβολή της ενίσχυσης ή του επιπλέον ποσού για το νέο παιδί μπορεί να γίνει έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Και σε αυτές τις περιπτώσεις, η πληρωμή θα εξαρτηθεί από τα εισοδηματικά κριτήρια που ισχύουν για κάθε τύπο νοικοκυριού.

Έτσι, οι νέοι γονείς θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στη δήλωση μεταβολής στοιχείων στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, ώστε να ληφθεί υπόψη το νέο εξαρτώμενο τέκνο για την καταβολή του έκτακτου επιδόματος.