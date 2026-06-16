Μεγάλες ανατροπές με τα αεροπορικά ταξίδια: ΟΛΑ όσα αλλάζουν

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Τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη μπαίνουν σε νέο πλαίσιο, με συμφωνία για αποζημιώσεις, χειραποσκευές, διαφάνεια στις τιμές και δικαιώματα επιβατών.

Αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη μπαίνουν σε νέα φάση, μετά την πολιτική συμφωνία για την αναθεώρηση των δικαιωμάτων των επιβατών, με βασικά ζητήματα τις αποζημιώσεις για καθυστερήσεις, τις χρεώσεις στις χειραποσκευές και τη διαφάνεια στις τιμές.

Η συμφωνία ήρθε έπειτα από 13 χρόνια διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν και επιχειρεί να βάλει πιο καθαρούς κανόνες σε κρίσιμα σημεία των αερομεταφορών, δεν εφαρμόζεται ακόμη άμεσα, καθώς απομένουν τα τυπικά στάδια έγκρισης και δημοσίευσης.

Παραμένει το όριο των 3 ωρών για αποζημίωση

Ένα από τα βασικότερα σημεία της συμφωνίας αφορά τις καθυστερήσεις στις πτήσεις. Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου με την πρόταση των κρατών-μελών να διατηρηθεί το ισχύον όριο των τριών ωρών για την καταβολή αποζημίωσης στους επιβάτες.

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Με βάση το πλαίσιο που παραμένει σε ισχύ, οι αποζημιώσεις για καθυστερήσεις άνω των 3 ωρών μπορούν να φτάσουν έως και τα 600 ευρώ, ανάλογα με την απόσταση της πτήσης. Έτσι, δεν προχώρησε η πρόταση της Επιτροπής για αύξηση του ορίου καθυστέρησης στις τέσσερις ώρες.

Στο ίδιο πεδίο, δεν υιοθετήθηκε ούτε η επιδίωξη των κρατών-μελών να τεθεί ανώτατο όριο αποζημίωσης στα 500 ευρώ. Μετά από μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν στη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος.

Χειραποσκευές, χρεώσεις και τιμές εισιτηρίων

Στο ζήτημα των αποσκευών καμπίνας, που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τα τελευταία χρόνια, η συμφωνία επιτρέπει στις αεροπορικές εταιρείες να χρεώνουν μεγαλύτερες χειραποσκευές. Η δυνατότητα αυτή, όμως, συνδέεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι εταιρείες θα πρέπει να επιτρέπουν δωρεάν τη μεταφορά μικρών χειραποσκευών, ενώ οι σχετικές χρεώσεις για μεγαλύτερες αποσκευές καμπίνας θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη βασική τιμή του εισιτηρίου. Παράλληλα, θα μπορούν να προσφέρουν εκπτώσεις σε επιβάτες που επιλέγουν να ταξιδέψουν χωρίς αποσκευή καμπίνας.

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Η ρύθμιση αυτή παρουσιάζεται ως μέτρο που στοχεύει στη βελτίωση της διαφάνειας και στη δυνατότητα πιο εύκολης σύγκρισης των τιμών από τους επιβάτες. Στο ίδιο πλαίσιο, η συμφωνία επιχειρεί να περιορίσει τις «κρυφές χρεώσεις», υποχρεώνοντας σε πιο ξεκάθαρη παρουσίαση των τιμών από την αρχή της κράτησης.

Η πολιτική αντιπαράθεση για τις χρεώσεις

Οι χρεώσεις στις χειραποσκευές έχουν δεχθεί έντονη κριτική από οργανώσεις προστασίας καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη. Το θέμα είχε οδηγήσει και σε πολιτική αντιπαράθεση το 2024.

Τότε, το ισπανικό υπουργείο Δικαιωμάτων των Καταναλωτών επέβαλε πρόστιμο 179 εκατομμυρίων ευρώ σε αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους για την επιβολή τέτοιων χρεώσεων. Οι εταιρείες έχουν προσφύγει κατά της συγκεκριμένης απόφασης.

Η νέα συμφωνία δεν καταργεί πλήρως τις χρεώσεις για τις μεγαλύτερες αποσκευές καμπίνας, αλλά επιχειρεί να τις εντάξει σε πιο σαφές πλαίσιο. Το ζητούμενο είναι ο επιβάτης να γνωρίζει από την αρχή τι πληρώνει και να μπορεί να συγκρίνει πραγματικά το κόστος του εισιτηρίου.

Θέσεις για παιδιά και βοήθεια σε χαμένες ανταποκρίσεις

Πέρα από αποζημιώσεις και αποσκευές, οι νέες ρυθμίσεις διατηρούν το δικαίωμα ενός συνοδού ενήλικα να κάθεται δίπλα σε παιδί χωρίς επιπλέον χρέωση. Το ζήτημα αυτό αφορά άμεσα οικογένειες που ταξιδεύουν με αεροπλάνο.

Παράλληλα, ενισχύονται οι υποχρεώσεις των αεροπορικών εταιρειών σε περιπτώσεις χαμένων ανταποκρίσεων. Η συμφωνία δίνει έμφαση στην παροχή βοήθειας προς τους επιβάτες όταν προκύπτουν τέτοιες καταστάσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Τα σημεία αυτά εντάσσονται στη συνολικότερη προσπάθεια να υπάρξει πιο σαφές πλαίσιο προστασίας των επιβατών. Ωστόσο, αρκετές λεπτομέρειες παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Όχι υποχρεωτική εφαρμογή για την κάρτα επιβίβασης

Ένα ακόμη σημείο της συμφωνίας αφορά την κάρτα επιβίβασης. Απορρίφθηκε η δυνατότητα των αεροπορικών εταιρειών να υποχρεώνουν τους επιβάτες να κατεβάζουν εφαρμογή κινητού τηλεφώνου για να λάβουν την κάρτα επιβίβασής τους.

Η πρακτική αυτή είχε υιοθετηθεί από τη Ryanair από τον Νοέμβριο και είχε τεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης για τα δικαιώματα των επιβατών. Με τη νέα συμφωνία, δεν δίνεται στις εταιρείες η δυνατότητα να κάνουν υποχρεωτική τη χρήση εφαρμογής για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Το νέο πλαίσιο, πάντως, δεν τίθεται άμεσα σε εφαρμογή. Μέχρι να ολοκληρωθούν τα τυπικά βήματα έγκρισης και δημοσίευσης, τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη παραμένουν σε μεταβατικό στάδιο, με αλλαγές που κινούνται ανάμεσα στην ενίσχυση της διαφάνειας και στη διατήρηση χρεώσεων που συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις.