Ανησυχία με τις ελλείψεις καυσίμων στα αεροσκάφη – Υπάρχει κίνδυνος να μείνει η Ευρώπη χωρίς αερομεταφορές;

Η επάρκεια καυσίμων για αεροπλάνα και οι πιθανές επιπτώσεις στις αερομεταφορές δεν προκαλούν ακόμη ανησυχία για τον τουρισμό, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικού.

Τα καύσιμα αεροπλάνων βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης, με τον ομότιμο καθηγητή Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Γιάννη Χατζηδημητρίου, να εκφράζει την πεποίθηση ότι η Ευρώπη δεν θα μείνει χωρίς αερομεταφορές, ακόμη και αν συνεχιστούν οι δυσκολίες στη διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ.

Παρά τις ανησυχίες που διατυπώνονται από πλευράς ενεργειακής αγοράς για πιθανές αναταράξεις στις πτήσεις, ο ίδιος εμφανίζεται βέβαιος ότι μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει διέξοδος στο ζήτημα της επάρκειας καυσίμων.

Αισιοδοξία για γρήγορη επίλυση του προβλήματος

Ο καθηγητής μιλώντας στο ethnos.gr, εκτιμά ότι μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες μπορεί να υπάρξει λύση, παρά τα σενάρια που κάνουν λόγο για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων ή ακόμη και για μετατροπή της κατάστασης σε ευρύτερη κρίση μέσα στις επόμενες τρεις έως τέσσερις εβδομάδες.

Όπως επισημαίνει, το οικονομικό κίνητρο για τις εταιρείες του κλάδου είναι ιδιαίτερα ισχυρό, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια των αερομεταφορών.

Οι μεταβολές στην αγορά ενέργειας

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις. Μέσα σε λίγες ημέρες, η τιμή του βαρελιού από τα επίπεδα των 105-108 δολαρίων υποχώρησε σε λίγο πάνω από τα 90 δολάρια.

Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζονται και από γεωπολιτικούς παράγοντες, με εκτιμήσεις ότι πιθανή αποκλιμάκωση εντάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των τιμών και ενδεχομένως να συμβάλει στην εξομάλυνση της αγοράς καυσίμων.

Πιθανές προσαρμογές στη βιομηχανική παραγωγή

Μία από τις λύσεις που εξετάζονται είναι η ανακατεύθυνση της παραγωγής από βιομηχανίες που μέχρι σήμερα δεν δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα. Η αυξημένη ζήτηση και το υψηλό περιθώριο κέρδους ενδέχεται να οδηγήσουν σε τέτοιες κινήσεις.

Ανάλογες πρακτικές έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, όταν αυξημένες ανάγκες σε συγκεκριμένα προϊόντα οδήγησαν εταιρείες να προσαρμόσουν την παραγωγή τους και να δημιουργήσουν νέες γραμμές παραγωγής μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.



Ευελιξία των εταιρειών και ανακατανομή παραγωγής

Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις διαθέτουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν γρήγορα την παραγωγή τους, εφόσον διαπιστώσουν ότι η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Σε ένα τέτοιο σενάριο, ενδέχεται να περιορίσουν την παραγωγή άλλων καυσίμων.

Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να μειώσουν την παραγωγή βενζίνης και να ενισχύσουν την παραγωγή καυσίμων για αεροπλάνα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των αερομεταφορών.

Τουρισμός: Περιορισμένες οι άμεσες επιπτώσεις

Σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, ο καθηγητής θεωρεί πρόωρο να εκφραστούν ανησυχίες για σοβαρές επιπτώσεις. Το κύριο τουριστικό ρεύμα καταγράφεται από τα τέλη Μαΐου και τις αρχές Ιουνίου, γεγονός που αφήνει χρονικό περιθώριο προσαρμογής.

Ακόμη και σε περίπτωση απώλειας ενός μικρού ποσοστού επισκεπτών, εκτιμάται ότι αυτοί ενδέχεται να μετακινήσουν το ταξίδι τους σε μεταγενέστερη περίοδο, οδηγώντας σε χρονική ανακατανομή της τουριστικής κίνησης και πιθανή επέκταση της σεζόν.

Επιπτώσεις πέρα από τον τουρισμό

Ο περιορισμός των αερομεταφορών δεν επηρεάζει μόνο τον τουριστικό κλάδο, αλλά και κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Μέσω αεροπορικών μεταφορών διακινούνται βασικά αγαθά, όπως τρόφιμα και φαρμακευτικά προϊόντα.

Επιπλέον, μεταφέρονται πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της παραγωγής και δεν μπορούν να καθυστερήσουν, γεγονός που καθιστά την ομαλή λειτουργία των πτήσεων ιδιαίτερα σημαντική.