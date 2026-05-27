Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης – Το ύψος της ενίσχυσης

Η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παρατείνεται και για τον Ιούνιο, με στήριξη 15 λεπτών ανά λίτρο και δημοσιονομικό κόστος 46 εκατ. ευρώ.

Το πετρέλαιο κίνησης θα συνεχίσει να επιδοτείται και τον Ιούνιο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η επιδότηση διαμορφώνεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή 12 λεπτά προ ΦΠΑ, με το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου να ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ.

Η παράταση της επιδότησης για τον Ιούνιο

Το ΥΠΕΘΟ ανακοίνωσε την παράταση του μέτρου της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για ακόμη έναν μήνα.

Η απόφαση αφορά τον Ιούνιο και εντάσσεται στη συνέχιση της στήριξης, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών στην αντλία.

Το ύψος της ενίσχυσης

Η επιδότηση παραμένει στα 15 λεπτά ανά λίτρο. Προ ΦΠΑ, το ποσό αντιστοιχεί σε 12 λεπτά ανά λίτρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ.

Η πορεία της τιμής στην αντλία

Στην ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται ότι η παρέμβαση έχει ήδη συμβάλει ουσιαστικά στην αποκλιμάκωση των τιμών.

Ενδεικτικά, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης στις 24 Μαΐου διαμορφώθηκε στα 1,818 ευρώ ανά λίτρο, ενώ στις 30 Απριλίου ήταν 1,882 ευρώ ανά λίτρο.

Η σύγκριση με τα τέλη Μαρτίου

Πριν από την έναρξη της επιδότησης, στις 31 Μαρτίου, η μέση τιμή του diesel είχε φτάσει στα 2,122 ευρώ ανά λίτρο.

Με βάση τα στοιχεία που παραθέτει το ΥΠΕΘΟ, η σημερινή τιμή είναι περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τα επίπεδα των τελών Μαρτίου.

Γιατί κρίθηκε σημαντική η συνέχιση του μέτρου

Η παράταση της στήριξης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική ενόψει της θερινής περιόδου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, λαμβάνεται υπόψη η αυξημένη κατανάλωση πετρελαίου από τις επιχειρήσεις, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης τους επόμενους μήνες.