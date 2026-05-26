Καιρός: Νέα δεδομένα για το super El Niño – Τι δείχνουν τα στοιχεία για το καλοκαίρι στην Ελλάδα

Το ισχυρό El Niño που αναπτύσσεται στον Ειρηνικό αναμένεται να επηρεάσει την περίοδο τυφώνων στον Ατλαντικό το 2026, μειώνοντας τη συνολική δραστηριότητα αλλά όχι τον κίνδυνο.

Καιρός– Το El Niño αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην περίοδο τυφώνων του Ατλαντικού το 2026, καθώς τα νεότερα δεδομένα δείχνουν ταχεία ανάπτυξη ενός ισχυρού επεισοδίου στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η μεταβολή αυτή έρχεται έπειτα από χρόνια κυριαρχίας της La Niña και υπερδραστήριων περιόδων στον Ατλαντικό, δημιουργώντας ένα διαφορετικό σκηνικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ανατολικό Καναδά, χωρίς όμως να σημαίνει ότι ο κίνδυνος εξαφανίζεται.

Η μεγάλη αλλαγή στον Ειρηνικό

Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται η τροπική ζώνη ENSO του Ειρηνικού, όπου οι θερμοκρασιακές ανωμαλίες στην επιφάνεια της θάλασσας αυξάνονται με γρήγορο ρυθμό.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι έχει ήδη ξεπεραστεί το όριο του El Niño, ενώ ένα έντονο θερμό κύμα Kelvin ανεβαίνει από τα υποεπιφανειακά στρώματα προς τον ανατολικό Ειρηνικό.

Τι προβλέπουν τα εποχικά μοντέλα

Τα βασικά εποχικά μοντέλα, από το ECMWF έως το GFS, δείχνουν μέτριο έως ισχυρό El Niño για το τρίμηνο Αυγούστου – Οκτωβρίου 2026.

Η περίοδος αυτή συμπίπτει με την κορύφωση της εποχής των τυφώνων στον Ατλαντικό, γεγονός που κάνει την εξέλιξη ιδιαίτερα κρίσιμη για τη συνολική κυκλωνική δραστηριότητα.

Ορισμένα μοντέλα ανεβάζουν τις ανωμαλίες πάνω από τους 2 βαθμούς στην περιοχή Niño 3.4, οδηγώντας σε σενάρια «super El Niño».

Πώς περιορίζεται η δραστηριότητα στον Ατλαντικό

Όταν ο κεντροανατολικός Ειρηνικός θερμαίνεται τόσο έντονα, η ατμόσφαιρα αντιδρά άμεσα. Μεταβάλλεται το κύτταρο Walker, αλλάζει η ανοδική κίνηση των τροπικών αερίων μαζών και ενισχύονται οι καθοδικές κινήσεις πάνω από τη ζώνη των αληγών ανέμων στον Ατλαντικό.

Πάνω από την Main Development Region, δηλαδή τη βασική περιοχή γένεσης των τροπικών κυκλώνων ανάμεσα στις δυτικές ακτές της Αφρικής και την Καραϊβική, το El Niño τείνει να δημιουργεί πιο ξηρή και σταθερή ατμόσφαιρα.

Η περιοχή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς εκεί σχηματίζεται περίπου το 80% των μεγάλων τυφώνων. Η αυξημένη κατακόρυφη διάτμηση ανέμου δυσκολεύει την ανάπτυξη ισχυρών συστημάτων.

Οι ενδείξεις από το ευρωπαϊκό μοντέλο

Οι εποχικοί χάρτες του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF για το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2026 αποτυπώνουν αυτή τη δυναμική.

Στον τροπικό Ειρηνικό εμφανίζεται έντονη ανωμαλία ανοδικών κινήσεων, ενώ πάνω από τον τροπικό Ατλαντικό και τον Κόλπο του Μεξικού καταγράφονται καθοδικές κινήσεις, αυξημένη κατακόρυφη διάτμηση και αντικυκλωνική ζώνη.

Παράλληλα, οι προβλέψεις βροχοπτώσεων δείχνουν πιο ξηρό από το φυσιολογικό τροπικό Ατλαντικό κατά την κορύφωση της περιόδου, στοιχείο που συνδέεται με μειωμένη κυκλωνική δραστηριότητα.

Τι σημαίνει για ΗΠΑ και ανατολικό Καναδά

Στατιστικά, τα έτη El Niño και ακόμη περισσότερο τα έτη super El Niño συνδέονται με λιγότερες καταιγίδες και λιγότερους τυφώνες κατηγορίας 3 και άνω στον Ατλαντικό.

Ο δείκτης ACE, που αποτυπώνει τη συνολική συσσωρευμένη κυκλωνική ενέργεια, τείνει επίσης να μειώνεται σε σύγκριση με τα χρόνια La Niña ή ουδέτερου ENSO.

Για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ανατολικό Καναδά, αυτό σημαίνει πιθανή μετατόπιση σε μια λιγότερο ακραία περίοδο σε σχέση με τα έτη-ρεκόρ. Ωστόσο, δεν σημαίνει μηδενικό κίνδυνο, καθώς μπορούν ακόμη να εμφανιστούν μεμονωμένα επικίνδυνα επεισόδια.

Γιατί δεν εξαφανίζεται η απειλή

Ακόμη και σε περιβάλλον ισχυρού El Niño, ο Ατλαντικός δεν παύει να μπορεί να δώσει καταιγίδες και τυφώνες. Η βασική διαφορά είναι ότι μειώνεται η πιθανότητα μιας διαδοχικής σειράς ισχυρών και καταστροφικών συστημάτων έως το φθινόπωρο.

Όσες καταιγίδες καταφέρουν να αναπτυχθούν είναι πιθανότερο να παραμείνουν μέτριας έντασης ή να συναντήσουν δυσμενείς συνθήκες καθώς πλησιάζουν την αμερικανική ήπειρο.

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η Ελλάδα

Αν και το El Niño επηρεάζει κυρίως τον Ειρηνικό και έμμεσα τον Ατλαντικό, οι συνέπειές του μπορούν να φτάσουν και στην Ευρώπη μέσω αλλαγών στη γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας.

Για την Ελλάδα, ένα ισχυρό El Niño το 2026 θα μπορούσε να συνδεθεί με θερμότερο και πιο ξηρό καιρό σε τμήματα του καλοκαιριού και των αρχών του φθινοπώρου, κυρίως στη νότια και ανατολική χώρα.

Παράλληλα, μπορεί να αυξηθούν οι πιθανότητες για πιο επίμονους αντικυκλώνες στη Μεσόγειο, κάτι που συχνά οδηγεί σε μεγαλύτερης διάρκειας ζέστη, παρατεταμένα διαστήματα ανομβρίας και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών.

Το φθινόπωρο και οι κίνδυνοι στη Μεσόγειο

Η αλλαγή της κυκλοφορίας προς το φθινόπωρο μπορεί να φέρει διαφορετική εικόνα στη Μεσόγειο. Δεν αποκλείονται έντονα επεισόδια κακοκαιρίας, με ισχυρές βροχές ή ακόμη και μεσογειακούς κυκλώνες.

Η πολύ θερμή θάλασσα μπορεί να λειτουργήσει ως παράγοντας ενίσχυσης τέτοιων φαινομένων, εφόσον οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοήσουν την ανάπτυξή τους.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι το El Niño δεν καθορίζει από μόνο του τον καιρό στην Ελλάδα. Λειτουργεί όμως ως ένας επιπλέον παράγοντας που μπορεί να ενισχύσει τάσεις που ήδη συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και τη θέρμανση της Μεσογείου.