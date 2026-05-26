Αναπληρωτές ΔΥΠΑ: Πώς γίνεται η αίτηση μέσω gov.gr

Η ΔΥΠΑ άνοιξε τις αιτήσεις για την ενίσχυση του Μητρώου Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών, με προθεσμία έως τις 27 Μαΐου 2026.

Η πρόσκληση αφορά ειδικότητες και γεωγραφικές περιοχές στις οποίες έχουν εξαντληθεί οι ισχύοντες πίνακες κατάταξης, με στόχο την άμεση κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών στις δομές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Η διαδικασία θα παραμείνει ανοιχτή έως την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 και ώρα 23:59. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η ενίσχυση του Μητρώου αφορά αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μπορούν να καλύψουν ανάγκες πλήρους ή μειωμένου ωραρίου. Η απασχόληση μπορεί να αφορά χρονικό διάστημα έως ενός διδακτικού έτους.

Πώς γίνεται η αίτηση μέσω gov.gr

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Επαγγελματίες εκπαίδευσης → Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.

Γιατί ανοίγει η διαδικασία

Η υποβολή αιτήσεων ενεργοποιείται σε ειδικότητες και γεωγραφικές περιοχές όπου οι ισχύοντες πίνακες κατάταξης έχουν εξαντληθεί.

Στόχος είναι να καλυφθούν άμεσα οι εκπαιδευτικές ανάγκες των δομών της ΔΥΠΑ, με αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν.

Το εκπαιδευτικό δίκτυο της ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ αποτελεί τον μεγαλύτερο δημόσιο φορέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα.

Το πανελλαδικό της δίκτυο περιλαμβάνει 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας, 7 Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας, 30 Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, 6 Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και 2 Εκπαιδευτικά Κέντρα για άτομα με αναπηρία.

Το δυικό σύστημα εκπαίδευσης

Οι Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ εφαρμόζουν το δυικό σύστημα εκπαίδευσης, το οποίο συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη σχολή με πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο.

Η μάθηση στον εργασιακό χώρο πραγματοποιείται με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση, ενισχύοντας τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την πρακτική εμπειρία.

Η απορρόφηση των αποφοίτων

Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία, το 77% των αποφοίτων των σχολών της ΔΥΠΑ βρίσκει εργασία μέσα σε 12 μήνες από την αποφοίτησή του.

Το ποσοστό αυτό επιβεβαιώνει τη στενή σύνδεση των προγραμμάτων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τη δράση.