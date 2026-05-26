Συνελήφθησαν έξι ανήλικοι και ένας 18χρονος μετά από επίθεση

Πίνακας περιεχομένων

Επτά άτομα συνελήφθησαν μετά από επίθεση σε δύο νεαρούς στην Καλλιθέα, με τις αρχές να εξετάζουν αν πίσω από το περιστατικό βρίσκονται προσωπικές διαφορές.

Η Καλλιθέα βρέθηκε στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας μετά από επίθεση που φέρεται να δέχθηκαν δύο νεαρά άτομα το βράδυ, στη συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους.

Οι δύο τραυματίες, ηλικίας 17 και 18 ετών, κατήγγειλαν ότι περίπου 10 άτομα τους επιτέθηκαν και τους χτύπησαν κυρίως στο πρόσωπο, ενώ μετά το περιστατικό μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Το περιστατικό στην Καλλιθέα

Η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 23:20, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στις αρχές. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στη συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους, όπου οι δύο νεαροί φέρονται να δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων.

Οι παθόντες ανέφεραν ότι οι δράστες ήταν περίπου 10 και ότι τα χτυπήματα επικεντρώθηκαν κυρίως στο πρόσωπο. Η υπόθεση προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας, η οποία ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό των εμπλεκομένων.

Οι συλλήψεις μετά την επίθεση

Μετά το επεισόδιο, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη επτά ατόμων. Από τους συλληφθέντες, οι έξι είναι ανήλικοι ηλικίας 17 ετών, ενώ ο έβδομος είναι 18 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι συλληφθέντες αναγνωρίστηκαν από τους δύο παθόντες ως άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση. Η αναγνώριση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προανάκρισης για τη συμπλοκή.

Στο νοσοκομείο οι δύο τραυματίες

Οι δύο νεαροί που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς. Εκεί τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες μετά τα χτυπήματα που, σύμφωνα με την καταγγελία τους, δέχθηκαν από την ομάδα των ατόμων.

Η μεταφορά τους στο νοσοκομείο έγινε μετά το επεισόδιο, ενώ η κατάσταση των δύο τραυματιών εξετάστηκε από το ιατρικό προσωπικό. Το περιστατικό καταγράφηκε από τις αρχές, οι οποίες συνεχίζουν να διερευνούν την υπόθεση.

Το πιθανό κίνητρο της συμπλοκής

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του iEidiseis, πίσω από την αιματηρή συμπλοκή φαίνεται να βρίσκονται προσωπικές διαφορές που σχετίζονται με μία κοπέλα.

Το ενδεχόμενο αυτό εξετάζεται πλέον από τις αστυνομικές αρχές, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί ακόμη όλες οι λεπτομέρειες για το πώς ξεκίνησε και πώς εξελίχθηκε η επίθεση.

Η έρευνα των αρχών

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις αρχές να εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η συμπλοκή στην Καλλιθέα.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου στο περιστατικό, προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως η συμμετοχή των συλληφθέντων και να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε της επίθεσης.