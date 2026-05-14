Καταδικάστηκαν οι γονείς των έξι παιδιών που ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες
Σε ποινή φυλάκισης δεκαέξι μηνών καταδικάστηκαν οι δύο γονείς από το Περιστέρι, οι οποίοι κατηγορούνταν για πλημμεληματική έκθεση ανηλίκου.
Το ζευγάρι δικάστηκε στο αυτόφωρο και η ποινή που επιβλήθηκε στον καθένα ορίστηκε ως μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ την ημέρα. Η ποινή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα έως την έφεση.
Τα έξι ανήλικα παιδιά έμεναν μαζί με τους γονείς τους σε δώμα ταράτσας στην οδό Κηπουπόλεως στο Περιστέρι
Έπειτα από καταγγελία κατοίκου της περιοχής, αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο και μπήκαν στο μικρό δωμάτιο όπου ζούσε η οικογένεια, με τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών.
Τρία αγόρια και τρία κορίτσια φέρονται να ζούσαν σε πολύ άσχημες συνθήκες, μέσα σε ακαθαρσίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχαν να κάνουν μπάνιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η οικογένεια ζούσε σε έναν πολύ μικρό χώρο στην ταράτσα του κτιρίου, δίπλα σε θερμοσίφωνες και άλλα αντικείμενα, όπως φαίνεται και σε φωτογραφικό υλικό που βλέπει το φως της δημοσιότητας.
