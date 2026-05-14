Φορολογικές δηλώσεις 2026: Οι 10 παγίδες που θέλουν προσοχή

Οι φορολογικές δηλώσεις 2026 κρύβουν σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, από τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις και τους νέους ΚΑΔ έως τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, τα έντυπα Ε2 και Ε3 και τις εκπτώσεις φόρου.

Οι φορολογικές δηλώσεις 2026 απαιτούν προσεκτικό έλεγχο, καθώς αρκετά σημεία μπορούν να οδηγήσουν σε πρόστιμα ή σε απώλεια φοροαπαλλαγών. Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ έχει ανοίξει, ενώ περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι έχουν προσυμπληρωμένες δηλώσεις, τις οποίες μπορούν να υποβάλουν με μία απλή επιβεβαίωση.

Οι λογιστές, ωστόσο, προειδοποιούν ότι η ευκολία της διαδικασίας δεν σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι πρέπει να προχωρήσουν χωρίς έλεγχο. Νέοι ΚΑΔ, ηλεκτρονικές αποδείξεις, έντυπα Ε2 και Ε3, τεκμήρια, εκπτώσεις φόρου και IBAN πληρωμών είναι μερικά από τα σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Οι νέοι ΚΑΔ και η ενημέρωση μέσω myAADE

Με την εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου ταξινόμησης, περίπου 1,9 εκατομμύριο ΑΦΜ θα αποκτήσουν νέους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας. Η αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει και μπορεί να γίνει χωρίς πρόστιμο έως την 1η Ιουνίου.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν αν άλλαξε ο δικός τους ΚΑΔ μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή «Μητρώο & Επικοινωνία» και «Τα Μηνύματά μου». Η ίδια ενημέρωση είναι διαθέσιμη και από την εφαρμογή myAADEapp, στην επιλογή «Τα Μηνύματά μου».

Προσοχή στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Για τρίτη χρονιά, η ΑΑΔΕ προχωρά στην προσυμπλήρωση δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενους. Η διαδικασία αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία τους μέσω myAADE και myAADEapp. Αν είναι σωστά, η δήλωση οριστικοποιείται αυτόματα στις 16 Απριλίου 2026. Αν απαιτούνται διορθώσεις, μπορούν να υποβάλουν αρχική δήλωση έως τις 15 Απριλίου 2026 ή τροποποιητική χωρίς κυρώσεις από τις 17 Απριλίου έως τις 15 Ιουλίου 2026.

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι ισχύει με τις διορθώσεις

Οι εκπτώσεις 4%, 3% και 2% στον φόρο

Η προθεσμία για υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2025 με δικαίωμα έκπτωσης 4% παρατείνεται έως τις 15 Μαΐου 2026. Η έκπτωση ισχύει εφόσον ο φόρος εξοφληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Όσοι οριστικοποιήσουν τη δήλωσή τους από την 1η Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου δικαιούνται έκπτωση 3%, ενώ όσοι το κάνουν από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου δικαιούνται έκπτωση 2%. Σε κάθε περίπτωση, βασική προϋπόθεση είναι η εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος.

Τι αλλάζει στα τεκμήρια διαβίωσης

Κέρδος από τα νέα τεκμήρια διαβίωσης μπορούν να έχουν ιδιοκτήτες κατοικιών και ΙΧ. Για τις κατοικίες, η ελάχιστη ετήσια αντικειμενική δαπάνη μειώνεται από το 35% στο 30%.

Για τα ΙΧ που έχουν ταξινομηθεί από την 1η Νοεμβρίου 2010, το τεκμήριο υπολογίζεται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Για οχήματα έως τις 31 Οκτωβρίου 2010, εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη ο κυβισμός, ενώ ενσωματώνεται στη σχετική κλίμακα η μείωση κατά 50% λόγω παλαιότητας.

Πότε προηγούνται τα έντυπα Ε2 και Ε3

Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν εισοδήματα από ακίνητα πρέπει να υποβάλουν πρώτα το έντυπο Ε2. Η ΑΑΔΕ έχει δημοσιεύσει νέο πρακτικό οδηγό για ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

Αντίστοιχα, όσοι απέκτησαν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να υποβάλουν πρώτα το έντυπο Ε3. Στο συγκεκριμένο έντυπο χρειάζεται προσοχή, καθώς έχουν καταργηθεί κωδικοί παλιών έκτακτων ενισχύσεων, έχουν διευρυνθεί δαπάνες με προσαυξημένη έκπτωση και διαχωρίζονται τα αφορολόγητα έσοδα από τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά.

Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις και ο πρόσθετος φόρος

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως κάρτες και e-banking, πρέπει να καλύπτουν το 30% του ετήσιου εισοδήματος. Το ανώτατο όριο των δαπανών αυτών είναι 20.000 ευρώ.

Αν ο φορολογούμενος δεν καλύψει το απαιτούμενο ποσό, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% επί της διαφοράς. Για τον λόγο αυτό, ο έλεγχος των ηλεκτρονικών πληρωμών παραμένει ένα από τα βασικά σημεία προσοχής στις δηλώσεις.

Οι δόσεις και η απαλλαγή για εισοδήματα από ενοίκια

Ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση πρέπει να πληρωθεί έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, ενώ οι υπόλοιπες 7 έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 7 μηνών.

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος προβλέπεται για μίσθωση ακινήτων για τουλάχιστον έξι μήνες, μία ή περισσότερες φορές μέσα στην τριετία, σε ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων και λειτουργών του δημόσιου τομέα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό της Γενικής Κυβέρνησης, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης και ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Οι μειώσεις τεκμηρίων για επαγγελματίες

Οι κωδικοί 045–046 ενεργοποιούνται για νέες μητέρες που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα. Οι συγκεκριμένες φορολογούμενες εξαιρούνται από τα τεκμήρια για το έτος γέννησης του παιδιού τους και για τα δύο επόμενα έτη.

Μείωση 50% στα ποσά του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος ισχύει για αυτοαπασχολούμενους που έχουν έδρα και κύρια κατοικία σε οικισμούς 501 έως 1.500 κατοίκων ή σε οικισμούς 501 έως 1.700 κατοίκων σε παραμεθόριες περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης. Η ίδια μείωση ισχύει και για αυτοαπασχολούμενους που εκμεταλλεύονται σχολικά κυλικεία.

Οι τελικές προθεσμίες υποβολής

Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 υποβάλλονται από τις 16 Μαρτίου 2026 έως και τις 15 Ιουλίου 2026. Οι φορολογούμενοι πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά τα στοιχεία τους πριν από την οριστική υποβολή.

Εξαίρεση προβλέπεται για φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με απλογραφικά βιβλία. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος έως και τις 31 Ιουλίου 2026.