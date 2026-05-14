Πανελλήνιες: Ποιά είναι τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοούν οι γονείς μετά το σοκ στην Ηλιούπολη

Πανελλήνιες– Η ΚΛΙΜΑΚΑ, με αφορμή το περιστατικό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης της αυτοκτονίας στην παιδική και εφηβική ηλικία. Όπως επισημαίνει, τέτοιες τραγικές απώλειες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται μόνο εκ των υστέρων, αλλά απαιτούν έγκαιρη αναγνώριση της ψυχικής δυσφορίας και συστηματική υποστήριξη.

Σύμφωνα με την ΚΛΙΜΑΚΑ, η αυτοκαταστροφική συμπεριφορά δεν αποτελεί μια ξαφνική ή ακατανόητη αντίδραση. Τα δεδομένα του Παρατηρητηρίου Αυτοκτονιών της οργάνωσης καταγράφουν διαχρονικά περιστατικά σε πολύ μικρές ηλικίες, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αύξηση που καταγράφεται ήδη μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 στις ηλικίες 15 έως 19 ετών.

Η ανάγκη για έγκαιρη παρέμβαση

Η ΚΛΙΜΑΚΑ τονίζει ότι η αυτοκτονικότητα δεν είναι ένα αιφνίδιο ή μονοπαραγοντικό γεγονός. Αντιθέτως, τη χαρακτηρίζει ως μια πολυπαραγοντική και δυναμική διαδικασία, με σημαντικές γενετικές συνιστώσες.

Ιδιαίτερα στην εφηβεία, όπως αναφέρει, η ψυχική δυσφορία συχνά δεν εκφράζεται με τρόπο που να αναγνωρίζεται άμεσα από το περιβάλλον. Η αίσθηση αδιεξόδου, η συναισθηματική απορρύθμιση, η απομόνωση και η δυσκολία διαχείρισης επώδυνων εμπειριών μπορεί να παραμένουν αόρατες μέχρι να εκδηλωθεί μια κρίσιμη κατάσταση.

Τι δείχνουν τα δεδομένα της ΚΛΙΜΑΚΑ

Το Παρατηρητήριο Αυτοκτονιών της ΚΛΙΜΑΚΑ καταγράφει διαχρονικά περιστατικά αυτοκτονιών σε πολύ μικρές ηλικίες. Η οργάνωση επισημαίνει ότι η εικόνα αυτή απαιτεί μεγαλύτερη προσοχή από τους μηχανισμούς πρόληψης.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με την ίδια, το γεγονός ότι μέσα στους πρώτους μήνες του 2026 καταγράφεται αύξηση στις ηλικίες 15 έως 19 ετών. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της έγκαιρης παρέμβασης και της υποστήριξης της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.

Η κοινή αυτοκαταστροφική συμπεριφορά

Η ΚΛΙΜΑΚΑ αναφέρεται και σε διεθνή βιβλιογραφία, όπου έχουν περιγραφεί περιστατικά κοινής αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς. Αυτά αφορούν κυρίως ηλικιωμένα παντρεμένα ζευγάρια που αποφασίζουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους από κοινού, όταν ο ένας ή και οι δύο αντιμετωπίζουν θάνατο ή μόνιμο χωρισμό λόγω σοβαρής ασθένειας ή εξουθενωτικής πάθησης.

Άλλη κατηγορία που περιγράφεται αφορά νεότερους ενήλικες ή νέους σε στενές σχέσεις ή δεσμούς, οι οποίοι είναι πιθανό να τερματιστούν λόγω εξωτερικών στρεσογόνων παραγόντων. Κοινός παρονομαστής, σύμφωνα με την ΚΛΙΜΑΚΑ, είναι ότι η σύνδεση μεταξύ των ατόμων είναι ευάλωτη και η απειλή θεωρείται βέβαιη.

Χωρίς αυθαίρετα συμπεράσματα για την Ηλιούπολη

Η ΚΛΙΜΑΚΑ υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ηλιούπολης. Τονίζει, επίσης, ότι δεν πρέπει να γίνονται αυθαίρετα συμπεράσματα χωρίς ολοκληρωμένη επιστημονική διερεύνηση.

Αυτό που, σύμφωνα με την οργάνωση, αναδεικνύεται με βεβαιότητα είναι η ανάγκη έγκαιρης επαγγελματικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων που βιώνουν σοβαρή ψυχική δυσφορία. Το περιστατικό επαναφέρει το ερώτημα γιατί οι έφηβοι δυσκολεύονται τόσο να εκφράσουν τον ψυχικό τους πόνο και να ζητήσουν βοήθεια εγκαίρως.

Ο ρόλος του οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος

Η ΚΛΙΜΑΚΑ επισημαίνει ότι η ψυχική ευαλωτότητα δεν διαμορφώνεται αποκομμένα από το περιβάλλον. Η ποιότητα των σχέσεων, η αίσθηση ασφάλειας, η συναισθηματική διαθεσιμότητα και η ύπαρξη υποστηρικτικών πλαισίων μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά.

Η πρόληψη, όπως σημειώνει, δεν αφορά μόνο την αντιμετώπιση μιας κρίσης. Αφορά και τη δημιουργία ασφαλών οικογενειακών, σχολικών και κοινωνικών περιβαλλόντων, μέσα στα οποία το παιδί ή ο έφηβος μπορεί να εκφράσει εγκαίρως την ψυχική του επιβάρυνση.

Η σημασία της ψυχολογικής αυτοψίας

Η ΚΛΙΜΑΚΑ αναδεικνύει τη σημασία επιστημονικών εργαλείων διερεύνησης, όπως η ψυχολογική αυτοψία. Όπως αναφέρει, η συστηματική διερεύνηση των ψυχοκοινωνικών, οικογενειακών και περιβαλλοντικών συνθηκών που προηγήθηκαν ενός βίαιου θανάτου μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην κατανόηση των παραγόντων που σχετίζονται με το περιστατικό.

Παράλληλα, μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της πρόληψης σε επίπεδο δημόσιας υγείας. Η ΚΛΙΜΑΚΑ σημειώνει ότι η απουσία θεσμοθετημένων μηχανισμών τέτοιου τύπου στην Ελλάδα αφήνει συχνά αναπάντητα ερωτήματα για τις οικογένειες, περιορίζει την επιστημονική γνώση και δυσχεραίνει την ανάπτυξη στοχευμένων στρατηγικών πρόληψης.

Τι χρειάζεται για την πρόληψη

Σύμφωνα με την ΚΛΙΜΑΚΑ, η πρόληψη της αυτοκτονίας στην παιδική και εφηβική ηλικία δεν μπορεί να περιορίζεται στη διαχείριση τραγικών γεγονότων αφού αυτά συμβούν. Απαιτείται συστηματική ενίσχυση των δομών ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους.

Η οργάνωση τονίζει επίσης την ανάγκη εκπαίδευσης των οικογενειών και των σχολικών κοινοτήτων στην έγκαιρη αναγνώριση της ψυχικής επιβάρυνσης. Στο ίδιο πλαίσιο περιλαμβάνονται η αποστιγματοποίηση της αναζήτησης βοήθειας και η ανάπτυξη μηχανισμών έγκαιρης παρέμβασης πριν από την εκδήλωση κρίσιμων καταστάσεων.