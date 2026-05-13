Αποτελέσματα Κοινωνικού Τουρισμού 2026: Πώς θα δείτε αν είστε δικαιούχοι

Πίνακας περιεχομένων

Σε κατάσταση αναμονής βρίσκονται χιλιάδες δικαιούχοι ενώ αναμένονται τις επόμενες ώρες να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026 – ΔΥΠΑ: Με τις αιτήσεις να έχουν φτάσει τις 819.647, οι υπηρεσίες εργάζονται πυρετωδώς ώστε οι 300.000 επιταγές (vouchers) να φτάσουν εγκαίρως στους δικαιούχους, καθώς η επίσημη πρεμιέρα του προγράμματος έχει οριστεί για τις 18 Μαΐου 2026.

Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα προσωρινά αποτελέσματα αναμένονται εκτός απροόπτου μέχρι την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για τη διαδικασία των ενστάσεων και την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων πριν από το τέλος του μήνα.

Πώς θα δείτε αν πήρατε το voucher

Μόλις ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, η διαδικασία ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ψηφιακά:

Είσοδος στην πύλη της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr).

Σύνδεση στην ενότητα «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» με τους κωδικούς Taxisnet.

Έλεγχος της κατάστασης της αίτησης (έγκριση, έκδοση voucher ή λόγος απόρριψης).

Στους πίνακες θα αναγράφονται οι κωδικοί των αιτήσεων, τα τελευταία τέσσερα ψηφία ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, η μοριοδότηση και η σειρά κατάταξης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι-όπως αποκάλυψε η διοικήτρια της ΔΥΠΑ- περίπου 11.000 αιτήσεις υποβλήθηκαν από νοικοκυριά με εισοδήματα που υπερέβαιναν το όριο των 80.000 ευρώ.

Ενστάσεις και μοριοδότηση

Με την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων ανοίγει το παράθυρο για την υποβολή ηλεκτρονικών ενστάσεων μέσω του gov.gr.

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα για μία και μόνο ένσταση.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας, η επιλογή γίνεται με βάση το πρώτο κριτήριο κατάταξης, το χαμηλότερο εισόδημα και, τέλος, τις ημέρες ασφάλισης ή ανεργίας.

Δωρεάν διακοπές έως 12 ημέρες

Οι κάτοχοι των vouchers θα έχουν τη δυνατότητα επιδοτούμενης διαμονής σε καταλύματα του Μητρώου Παρόχων για συνολικά 13 μήνες.

Οι παροχές διαμορφώνονται ως εξής:

Έως 12 διανυκτερεύσεις (Μηδενική συμμετοχή): Βόρεια Εύβοια, Έβρος, Θεσσαλία (εκτός Σποράδων).

Έως 10 διανυκτερεύσεις (Μηδενική συμμετοχή): Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος, Ρόδος.

Υπόλοιπη Ελλάδα: Έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ακτοπλοϊκά: Ιδιωτική συμμετοχή 25%, ενώ για ΑμεΑ η μετακίνηση είναι εντελώς δωρεάν.

Κοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Κοινωνικός Τουρισμός για Συνταξιούχους» (πρώην ΟΑΕΕ).

Το πρόγραμμα αφορά 25.000 επιταγές, οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την 1η Ιουνίου.