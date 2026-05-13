ΟΠΣΥΔ: Πώς γίνονται δεκτοί τίτλοι και βεβαιώσεις σε αιτήσεις: Όλες οι προϋποθέσεις

Οι τίτλοι, τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις γίνονται δεκτά στο ΟΠΣΥΔ με διαφορετικές προϋποθέσεις ανάλογα με το αν προέρχονται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ενώ κρίσιμη παραμένει η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Σαφείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται δεκτοί τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις περιλαμβάνει το ενημερωτικό υλικό που ετοίμασε ο Αν Αιρετός ΠΥΣΠΕ Αιτ/νίας Χρήστος Καρμπάτσης που αφορά τα δικαιολογητικά ημεδαπής και αλλοδαπής. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ποια έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή μορφή, πότε απαιτείται μετάφραση και σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται επιπλέον επικύρωση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο χρόνος απόκτησης των προσόντων ή των κριτηρίων που επικαλείται ο υποψήφιος. Όπως επισημαίνεται, τα προσόντα ή/και τα κριτήρια που αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά τα οποία μεταφορτώνονται στο ΟΠΣΥΔ πρέπει να υπάρχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Τι ισχύει για τα έγγραφα ημεδαπής

Για τα έγγραφα ημεδαπής γίνεται διάκριση ανάμεσα σε δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα. Τα δημόσια έγγραφα γίνονται δεκτά, εφόσον υποβάλλονται σε ευκρινή μορφή. Αυτό σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να φροντίσει ώστε το έγγραφο που καταθέτει ηλεκτρονικά να είναι καθαρό, ευανάγνωστο και πλήρες.

Τα ιδιωτικά έγγραφα γίνονται επίσης δεκτά, εφόσον υποβάλλονται σε ευκρινή μορφή, χωρίς να απαιτείται επικύρωση από δικηγόρο ή από υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου. Στα παραδείγματα που αναφέρονται περιλαμβάνονται τίτλοι σπουδών, άδειες, πιστοποιητικά γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, βεβαιώσεις, καθώς και απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου με θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.

Πώς υποβάλλονται τα έγγραφα αλλοδαπής

Για τα έγγραφα αλλοδαπής προβλέπεται ότι υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα. Ωστόσο, σε αντίθεση με αρκετά έγγραφα ημεδαπής, εδώ υπάρχει πρόσθετη απαίτηση για επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και για επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Οι τίτλοι, τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις που προέρχονται από την αλλοδαπή και είναι απαραίτητα για την απόδειξη προσόντων πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στα ελληνικά. Η μετάφραση αποτελεί βασική προϋπόθεση, ώστε το περιεχόμενο των εγγράφων να μπορεί να αξιολογηθεί κατά την εξέταση της αίτησης.

Από πού μπορεί να γίνει η μετάφραση

Η μετάφραση εγγράφων αλλοδαπής μπορεί να γίνει από την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα. Πρόκειται για μία από τις αναφερόμενες δυνατότητες που έχουν οι ενδιαφερόμενοι, όταν χρειάζεται να προσκομίσουν επίσημα μεταφρασμένα δικαιολογητικά.

Εναλλακτικά, η μετάφραση μπορεί να γίνει από δικηγόρο ή από πιστοποιημένο μεταφραστή μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας. Για την αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή αναφέρεται η είσοδος στο gov.gr, η επιλογή της κατηγορίας «Πολίτης και Καθημερινότητα», στη συνέχεια η επιλογή «Μεταφράσεις», η αναζήτηση πιστοποιημένου μεταφραστή και η είσοδος στην υπηρεσία.

Τι προβλέπεται για τη γλωσσομάθεια

Για τίτλους γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική, προβλέπεται ότι γίνονται δεκτοί σε ευκρινή μορφή. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται μετάφραση και δεν απαιτείται επικύρωση.

Για άλλες γλώσσες, όμως, απαιτείται επίσημη μετάφραση. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει αναφορά ότι στους νόμιμους μεταφραστές προσκομίστηκαν το πρωτότυπο ή το επικυρωμένο αντίγραφο. Η διάκριση αυτή είναι κρίσιμη, καθώς δεν ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις για όλες τις γλώσσες.

Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Για τις βεβαιώσεις εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας που προέρχονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημειώνεται ότι πρέπει επιπλέον να φέρουν επικύρωση. Η επικύρωση αυτή αποτελεί ξεχωριστή απαίτηση, πέρα από την ανάγκη να είναι το έγγραφο κατάλληλο για υποβολή.

Η επικύρωση μπορεί να γίνει είτε από ελληνικές προξενικές αρχές στην αλλοδαπή είτε από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Με αυτόν τον τρόπο τεκμηριώνεται η εγκυρότητα των βεβαιώσεων που αφορούν εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κρίσιμη προϋπόθεση για τα προσόντα

Κεντρικό σημείο των οδηγιών είναι ότι τα προσόντα και τα κριτήρια που αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν αποκτηθεί έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων. Δεν αρκεί, δηλαδή, ένα δικαιολογητικό να μεταφορτωθεί στο σύστημα, αν το προσόν που αποδεικνύει δεν υφίσταται μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό όριο.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, τίτλοι σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση ξένης γλώσσας, πλην των πέντε γλωσσών που αναφέρονται ξεχωριστά, γίνονται δεκτοί σε απλά φωτοαντίγραφα, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις τους, με μνεία ότι προσκομίστηκαν τα πρωτότυπα ή τα επικυρωμένα αντίγραφα.