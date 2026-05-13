Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις Προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ, με προθεσμίες στις 27 και 29 Μαΐου 2026 για αίτηση και δικαιολογητικά.

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις Προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 του ΑΣΕΠ, που αφορούν την κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης με σειρά προτεραιότητας.

Η Προκήρυξη 1ΓΕ/2026 αφορά υποψήφιους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, καθώς και τον κλάδο ΠΕ79, με ειδικότητες ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02, για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση. Η Προκήρυξη 2ΓΕ/2026 αφορά υποψήφιους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που προβλέπονται στις προκηρύξεις. Η προθεσμία για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ λήγει στις 27 Μαΐου 2026.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στη διαδικασία επικαιροποίησης του ηλεκτρονικού φακέλου στο ΟΠΣΥΔ, καθώς και στη μεταφόρτωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, με καταληκτική ημερομηνία την 29η Μαΐου 2026. Για την ολοκλήρωση της αίτησης απαιτείται παράβολο δεκαπέντε ευρώ, το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» πριν από την οριστικοποίηση.

Διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων στις Προκηρύξεις 1ΓΕ/2026 του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 & ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε. και 2ΓΕ/2026 που αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr -> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες->Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Κεφάλαιο Α΄, Παράρτημα Δ΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π. λήγει στις 27 Μαΐου 2026.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος επικαιροποίησης στοιχείων του ηλεκτρονικού φακέλου και μεταφόρτωσης των απαραίτητων κατά περίπτωση δικαιολογητικών, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα και τα κριτήρια που διαθέτουν οι υποψήφιοι/ες, στο Ο.Π.ΣΥ.Δ, λήγει στις 29 Μαΐου 2026.

Στην αίτηση επισυνάπτεται και παράβολο δεκαπέντε (15) Ευρώ, το οποίο προμηθεύονται οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας -> Φορέας Δημοσίου ->Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ», ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr)

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεταιόταν οι υποψήφιοι επιλέξουν «Οριστικοποίηση» και μόνο όταν ο εικοσαψήφιος (20ψήφιος) κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», προκειμένου αυτό να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ.

❗Eφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην πληρωμή του ίδιου κωδικού παραβόλου με αυτόν που αναγράφουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μέχρι την υποβολή αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες προκειμένου ο κωδικός παραβόλου να εμφανίζεται άμεσα σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» και να μπορούν οι υποψήφιοι να προβούν σε «οριστικοποίηση» της αίτησης παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣΨΔ:

Για τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Δεδομένων του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.asep.gr/helpdesk -> Δημιουργία Ερωτήματος -> Τεχνικές ερωτήσεις ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 3): τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00, τις αργίες κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00.

Για γενικές διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμμετοχή σε αυτή οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.asep.gr/helpdesk -> Δημιουργία Ερωτήματος -> Γενικές διευκρινίσεις ή τηλεφωνικά (2131319100, Επιλογή 2), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

