Τι κρύβεται πίσω από τα επεισόδια στο ΑΠΘ – Διευκρινίσεις από τον Παπαϊωάννου

Ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, μίλησε σχετικά με τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εξηγώντας τους λόγους πίσω απ΄αυτά.

Μιλώντας στην ΕΡΤ σημείωσε πως πρόκειται για «ξεκαθάρισμα λογαριασμών ακροαριστερών μειοψηφικών παρατάξεων μέσα στο πανεπιστήμιο».

«Ήταν μία καταδρομική επιχείρηση κάποιων εναντίον κάποιων άλλων. Μπήκαν, χτύπησαν και αμέσως εμφανίστηκε η αστυνομία» συμπλήρωσε.

«Ήταν ώρες μαθημάτων μέσα στην Πολυτεχνική Σχολή, όπως και το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μπήκαν αυτοί μέσα από την κεντρική είσοδο. Είναι πολύ κοντά τα τραπεζάκια αυτά των φοιτητικών παρατάξεων στην κεντρική είσοδο. Ρίξανε το ξύλο και έφυγαν. Άμεσα η αστυνομία κινητοποιήθηκε, έκανε προσαγωγές. Προφανώς δεν είχαμε καμία σύλληψη», προσέθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν προβλήματα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα από το 2019.

«Διαπιστώσαμε ότι το νομικό οπλοστάσιο, τα νομικά εργαλεία που είχαν στα χέρια τους οι πρυτάνεις γιατί τα πανεπιστήμια είναι αυτοδιοίκητα, χρειάζονταν ενίσχυση. Γι’ αυτό λοιπόν τον λόγο τον Ιούλιο ψηφίσαμε ένα νέο νόμο που δίνει περισσότερα εργαλεία για όλες αυτές τις έκνομες δραστηριότητες» είπε και ενημέρωσε πως έχουν γίνει όλα τα βήματα ώστε να τοποθετηθούν κάμερες και τα μέσα για ελεγχόμενη είσοδο.

«Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές προδιαγραφές των καμερών που θα μπουν στα πανεπιστήμια» συμπλήρωσε.

«Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα που σημαίνει ότι στη φοιτητική ακαδημαϊκή κάρτα που έχει ο καθένας μας, τα στοιχεία που θα είναι φορτωμένα επάνω για να μπορέσει να τα διαβάσει ο card reader σε κάθε είσοδο, θα πρέπει να είναι τέτοια που να μην παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα. Εμείς την έχουμε βρει τη λύση, διότι το ποιος μπαίνει στο πανεπιστήμιο δεν είναι όποιος περνάει στον δρόμο, είναι συγκεκριμένα άτομα, είναι η ακαδημαϊκή κοινότητα. Τη γνωρίζουμε. Η αντίστοιχη υπηρεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη την έχει κάνει τη δουλειά, έχει ολοκληρωθεί. Περιμένουμε τώρα μόνον την εγκατάσταση» είπε, ακόμα, με αφορμή τα επεισόδια.