Προσλήψεις εκπαιδευτικών – Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Στο επίκεντρο η αδικία σε βάρος των αναπληρωτών

Πίνακας περιεχομένων

Η ΝΙΚΗ ζητά την άμεση αποκατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κάνοντας λόγο για χρόνια θεσμική αδικία και ανάγκη ίσης μεταχείρισης με τους μόνιμους.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, με αφορμή τις νέες προκηρύξεις ΑΣΕΠ και τη διαμόρφωση νέων πινάκων εκπαιδευτικών. Η ΝΙΚΗ επαναφέρει το αίτημα για ίση μεταχείριση των αναπληρωτών με τους μόνιμους, κάνοντας λόγο για χρόνια θεσμική αδικία.

Σύμφωνα με τη Θεματική Ομάδα Παιδείας της ΝΙΚΗΣ, οι αναπληρωτές δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας, καθώς καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης. Το κόμμα ζητά από το ΥΠΑΙΘΑ και την κυβέρνηση άμεση δέσμευση για πλήρη εργασιακά δικαιώματα, ασφάλεια και ισονομία.

Το αίτημα που επανέρχεται με τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Η έναρξη των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων για τις προκηρύξεις ΑΣΕΠ φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Η ΝΙΚΗ συνδέει τη διαμόρφωση των νέων πινάκων με την ανάγκη να αντιμετωπιστεί ένα διαχρονικό αίτημα δικαιοσύνης.

Το αίτημα αφορά την ίση μεταχείριση των αναπληρωτών με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τη ΝΙΚΗ, το σημερινό πλαίσιο δημιουργεί μια κατάσταση στην οποία οι αναπληρωτές εργάζονται χωρίς πλήρη δικαιώματα.

Οι παρεμβάσεις της ΝΙΚΗΣ

Η ΝΙΚΗ αναφέρει ότι έχει ήδη αναδείξει το ζήτημα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Επικαλείται παρεμβάσεις στην Ευρωβουλή στις 23 Ιανουαρίου 2026 και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Στο εθνικό επίπεδο, η αναφορά γίνεται σε παρέμβαση του Προέδρου στις 10 Ιουνίου 2025 και του βουλευτή Αχαΐας, Σπυρίδωνα Τσιρώνη, στις 5 Νοεμβρίου 2025. Με αυτές τις παρεμβάσεις, όπως σημειώνει, τέθηκε το ζήτημα της μεταχείρισης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών 2026 : Πώς γίνεται η ηλεκτρονική αίτηση (VIDEO)

Η αναφορά στο ευρωπαϊκό δίκαιο

Η ΝΙΚΗ υποστηρίζει ότι η μεταχείριση των αναπληρωτών παραβιάζει την Οδηγία 1999/70/ΕΚ για την εργασία ορισμένου χρόνου. Σύμφωνα με τη θέση που διατυπώνει, το σημερινό πλαίσιο καθιστά τους εκπαιδευτικούς ομήρους σε μια εργασία χωρίς δικαιώματα.

Η Πολιτεία, όπως αναφέρει η Θεματική Ομάδα Παιδείας της ΝΙΚΗΣ, οφείλει να ευθυγραμμιστεί πλήρως με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Στόχος, σύμφωνα με την ίδια θέση, είναι η αποκατάσταση μιας προφανούς αδικίας.

Τα εργασιακά δικαιώματα που ζητούνται

Η ΝΙΚΗ ζητά από το ΥΠΑΙΘΑ και την κυβέρνηση να κατοχυρώσουν πλήρη και ίσα εργασιακά δικαιώματα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε σχέση με τους μόνιμους. Το αίτημα παρουσιάζεται ως άμεση ανάγκη και όχι ως ζήτημα προς μελλοντική συζήτηση.

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026: Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

Στις διεκδικήσεις περιλαμβάνεται η θέσπιση πλήρους άδειας μητρότητας και προστασίας επαπειλούμενης κύησης. Η ΝΙΚΗ ζητά επίσης αναρρωτικές άδειες χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους αναπληρωτές.

Η αναφορά στο επίδομα ανεργίας

Η Θεματική Ομάδα Παιδείας της ΝΙΚΗΣ ζητά την κατάργηση του σημερινού καθεστώτος για το επίδομα ανεργίας, το οποίο χαρακτηρίζει απαράδεκτο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το καθεστώς αυτό προβλέπει 250 ευρώ σε μετρητά και 250 ευρώ σε προπληρωμένη κάρτα.

Η ΝΙΚΗ υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση προσβάλλει την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών. Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζει ότι οι αναπληρωτές αξίζουν σεβασμό, ασφάλεια και ισονομία.

«Δεν είναι διαπραγματεύσιμο»

Η ανακοίνωση καταλήγει με τη θέση ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τη ΝΙΚΗ, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εργαζόμενοι με λιγότερα δικαιώματα.

Η Θεματική Ομάδα Παιδείας της ΝΙΚΗΣ υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός, η ασφάλεια και η ισονομία για τους αναπληρωτές δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Ζητά άμεση πολιτική δέσμευση για την αποκατάσταση των δικαιωμάτων τους.