Επίδομα παιδιού: Πότε πληρώνεται η επόμενη δόση από τον ΟΠΕΚΑ

Πίνακας περιεχομένων

Το επίδομα παιδιού θα πληρωθεί από τον ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 μέσω προπληρωμένης κάρτας, ενώ από την τρίτη δόση θα μετρήσουν τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Το επίδομα παιδιού θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΑ την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, μέσω της προπληρωμένης κάρτας, στους δικαιούχους της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το τρέχον έτος. Η πληρωμή αφορά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο και είναι η δεύτερη από τις συνολικά έξι δόσεις.

Η συγκεκριμένη καταβολή θα γίνει με βάση τη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2024. Ωστόσο, από την τρίτη διμηνιαία δόση, που αφορά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο και θα πληρωθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση

Η δεύτερη διμηνιαία δόση του επιδόματος παιδιού θα καταβληθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Η πληρωμή θα γίνει από τον ΟΠΕΚΑ μέσω της προπληρωμένης κάρτας.

Η δόση αφορά το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου. Πρόκειται για τη δεύτερη καταβολή του 2026 από τις έξι συνολικά που προβλέπονται για τους δικαιούχους.

Με ποια εισοδήματα θα γίνει ο υπολογισμός

Για την πληρωμή της 29ης Μαΐου θα χρησιμοποιηθεί η φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2024. Αυτό σημαίνει ότι η δεύτερη δόση θα υπολογιστεί με βάση τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί για το συγκεκριμένο έτος.

Από την τρίτη δόση και μετά, όμως, η εικόνα αλλάζει. Για την πληρωμή της Παρασκευής 31 Ιουλίου 2026, αλλά και για τις υπόλοιπες δόσεις, θα μετρήσουν τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025, ώστε να γίνει ο αυτόματος υπολογισμός του τελικού ποσού.

Αγροτική Εστία -ΟΠΕΚΑ: Ποιοί δικαιούνται διακοπές, βιβλία και θέατρο

ΟΠΕΚΑ-Επίδομα Στέγασης: Τα βήματα για την αίτηση

ΟΠΕΚΑ: Ποιοί θα λάβουν επίδομα έως 1.000 ευρώ- Όροι και προϋποθέσεις

Γιατί είναι κρίσιμη η φορολογική δήλωση Ε1

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση Ε1 του 2026 έως τις 15 Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος να χάσουν προσωρινά τα χρήματα μέχρι να γίνει η σχετική προσαρμογή.

Η υποβολή της δήλωσης είναι απαραίτητη, καθώς τα εισοδήματα του 2025 θα αποτελέσουν τη βάση για τον υπολογισμό των επόμενων πληρωμών. Έτσι, το τελικό ποσό του επιδόματος μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί, ανάλογα με την εισοδηματική μεταβολή.

Πότε αυξάνεται ή μειώνεται το ποσό

Αν το εισόδημα του δικαιούχου μειώθηκε το 2025 σε σχέση με το 2024, τότε το ποσό του επιδόματος παιδιού θα αυξηθεί αναδρομικά. Η προσαρμογή θα γίνει με βάση τα νεότερα εισοδηματικά στοιχεία.

Αντίθετα, αν το εισόδημα του φορολογούμενου αυξήθηκε το 2025 σε σχέση με το 2024, τότε ο δικαιούχος ενδέχεται να χρειαστεί να επιστρέψει μέρος των χρημάτων ή ακόμη και ολόκληρο το ποσό του επιδόματος στον ΟΠΕΚΑ.

Τι αλλάζει από την 1η Ιουλίου 2026

Για να εγκριθεί η αίτηση ενός νοικοκυριού για το επίδομα παιδιού μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, θα πρέπει από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026 να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν τη φοίτηση των παιδιών.

Τα ανήλικα τέκνα ηλικίας από 4 έως 16 ετών πρέπει να έχουν εγγραφεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2025-2026. Η υποχρεωτική εκπαίδευση αφορά τη φοίτηση από το προνήπιο έως και το γυμνάσιο.

Παράλληλα, τα παιδιά πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επαρκώς τη φοίτησή τους στις 30 Ιουνίου 2026 για το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να επαναλάβουν την τάξη λόγω μεγάλου αριθμού αδικαιολόγητων απουσιών.

Τα λάθη που κοστίζουν χρήματα

Συχνό λάθος των δικαιούχων είναι ότι δεν ενημερώνουν το σύστημα του ΟΠΕΚΑ για τον αριθμό των παιδιών του νοικοκυριού τους. Πρόβλημα μπορεί να προκύψει και όταν δεν δηλώνεται νέο παιδί που γεννήθηκε το 2025.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα στοιχεία των παιδιών που είναι καταχωρισμένα στο σύστημα εμφανίζονται λανθασμένα ή ελλιπή. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την καταβολή ή το ύψος του επιδόματος.

Τι πρέπει να ελέγξουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι πρέπει να προσέχουν το IBAN που δηλώνουν, καθώς λανθασμένος τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην πληρωμή. Πρέπει επίσης να ενημερώνουν το σύστημα όταν αλλάζει σχολείο το παιδί.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στο τελευταίο στάδιο της αίτησης. Αν ο δικαιούχος δεν πατήσει το κουμπί για την οριστική υποβολή, η αίτηση δεν ολοκληρώνεται. Επίσης, πρέπει να ανανεώνονται τα στοιχεία από την προηγούμενη χρονιά, ώστε η αίτηση να ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα του νοικοκυριού.