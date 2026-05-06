Επίδομα παιδιού: Ποιά λάθη μπλοκάρουν την αίτηση

Το επίδομα παιδιού Α21 μπαίνει στην τελική ευθεία, με προθεσμία έως τις 8 Μαΐου για αιτήσεις και διορθώσεις, ενώ κρίσιμα λάθη μπορεί να μπλοκάρουν την πληρωμή.

ΟΠΕΚΑ– Το επίδομα παιδιού Α21 βρίσκεται στην τελική φάση της διαδικασίας, καθώς η πλατφόρμα για αιτήσεις και τροποποιήσεις παραμένει ανοιχτή έως τις 8 Μαΐου 2026 και ώρα 18:00.

Η προθεσμία είναι καθοριστική για τις οικογένειες, καθώς τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση επηρεάζουν τόσο το δικαίωμα λήψης όσο και το ύψος του επιδόματος. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις ή σε εσφαλμένο υπολογισμό του ποσού.

Πώς γίνεται η αίτηση

Η αίτηση υποβάλλεται με τη χρήση προσωπικών κωδικών Taxisnet και συνδέεται με τα οικογενειακά δεδομένα, τον αριθμό των παιδιών και το συνολικό εισόδημα.

Σε πρώτο στάδιο λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του φορολογικού έτους 2024, ενώ μετά την υποβολή της νέας φορολογικής δήλωσης, ο υπολογισμός επικαιροποιείται με βάση τα εισοδήματα του 2025.

Τα κρίσιμα σημεία που θέλουν προσοχή

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα παιδιά που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση, από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο. Τα στοιχεία φοίτησης –όπως σχολική μονάδα, τάξη και αριθμός μητρώου– πρέπει να συμπληρωθούν σωστά.

Αν τα δεδομένα δεν διασταυρωθούν αυτόματα, η αίτηση δεν προχωρά και απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών. Πρόκειται για ένα από τα βασικά σημεία που μπορεί να «μπλοκάρουν» τη διαδικασία, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αλλαγής σχολείου ή λαθών στα στοιχεία.

Το λάθος που ακυρώνει την αίτηση

Ένα ακόμη συχνό λάθος αφορά την προσωρινή αποθήκευση. Αίτηση που δεν έχει οριστικά υποβληθεί δεν θεωρείται έγκυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη για πληρωμή.

Οι δικαιούχοι πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι το τελικό στάδιο, ώστε η αίτηση να καταγραφεί ως υποβληθείσα στο σύστημα.

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Η προθεσμία αφορά τόσο νέες αιτήσεις όσο και διορθώσεις σε ήδη υποβληθείσες. Για τον λόγο αυτό, οι γονείς καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία πριν την οριστική υποβολή.

Ειδικά για οικογένειες με παιδιά σχολικής ηλικίας, η σωστή καταχώριση των στοιχείων φοίτησης αποτελεί το βασικό σημείο που θα καθορίσει αν η αίτηση θα ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα.