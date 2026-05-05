ΕΟΠΥΥ: Νέος ψηφιακός φάκελος ασφαλισμένων – Πώς θα γίνεται η πρόσβαση

Σε εφαρμογή τέθηκε από σήμερα ο νέος Φάκελος Ασφάλισης Υγείας(Φ.Α.Υ) του ΕΟΠΥΥ που απλοποιεί τις διαδικασίες πρόσβασης των ασφαλισμένων σε διάφορες υπηρεσίες.

Πρόκειται για τον ψηφιακό φάκελο που περιλαμβάνει όλα τα ιατρικά δεδομένα των ασθενών, τις παροχές που έλαβαν, τις υπηρεσίες που δικαιούνται, αλλά και τα φάρμακα και τις εξετάσεις που πραγματοποίησαν με αποζημίωση του ΕΟΠΥΥ.

Στον νέο φάκελο οι ασφαλισμένοι θα μπαίνουν πλέον με τους κωδικούς taxisnet, αφού καταργούνται οι προηγούμενοι που είχαν δοθεί , σύμφωνα με το Έθνος.

Σύμφωνα με τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ πλέον θα είναι πιο εύκολη η πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες και δεν θα απαιτείται η φυσική παρουσία.

Η νέα εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω του παρακάτω συνδέσμου:

https://healthservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/secure/index.xhtml

Η έως σήμερα υφιστάμενη εφαρμογή:

https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/login.xhtml θα ανακατευθύνει τους χρήστες στη νέα εφαρμογή, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και η αδιάλειπτη εξυπηρέτηση.

«Μέσω του νέου περιβάλλοντος, επιδιώκεται η πιο άμεση και εύχρηστη πρόσβαση των πολιτών στις διαθέσιμες πληροφορίες του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας, με βελτιωμένη εμπειρία πλοήγησης, ενισχυμένη λειτουργικότητα και μεγαλύτερη ασφάλεια στη χρήση της υπηρεσίας» αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ.

Η πρόσβαση

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της υπηρεσίας, η πρόσβαση στη νέα εφαρμογή πραγματοποιείται πλέον αποκλειστικά μόνο μέσω χρήσης ασφαλούς πιστοποίησης της Γ.Γ.Π.Σ (κωδικοί taxisnet) , με χρήση των προσωπικών κωδικών του κάθε χρήστη. Με τον τρόπο αυτό καταργείται η ανάγκη χρήσης ξεχωριστών κωδικών Φ.Α.Υ, απλοποιείται η διαδικασία εισόδου και ενισχύεται περαιτέρω η ασφάλεια και η ταυτοποίηση των χρηστών, αξιοποιώντας έναν ήδη καθιερωμένο και αξιόπιστο μηχανισμό πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Να σημειωθεί ότι η υλοποίηση του έργου, το οποίο αποτελεί υποέργο της ευρύτερης Δράσης του Ψηφιακού Μετασχηματισμού το Τομέα Υγείας, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.