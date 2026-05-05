e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοί πάνε ταμείο για πληρωμές έως την Παρασκευή 8 Μαΐου
Το ποσό των 91.703.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 107.160 δικαιούχους, έως και την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) του υπουργείου Εργασίας.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
– στις 7 Μαΐου, θα καταβληθούν 14.703.000 ευρώ σε 30.710 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα και
– από τις 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου, θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
– 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
– 13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και
– 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
