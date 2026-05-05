Ηλεκτρικά πατίνια: Έρχονται αλλαγές για τη χρήση από ανηλίκους

Αλλαγές στη νομοθεσία για τα ηλεκτρικά πατίνια προαναγγέλλονται, με έμφαση στην ασφάλεια ανηλίκων και την πρόληψη ατυχημάτων.

Τα ηλεκτρικά πατίνια και η χρήση τους από ανηλίκους μπαίνουν στο μικροσκόπιο, καθώς προαναγγέλλονται αλλαγές στη νομοθεσία με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να θέσουν πιο αυστηρούς κανόνες κυκλοφορίας, ιδιαίτερα για τα παιδιά.

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο όπου καταγράφονται περιστατικά ατυχημάτων, δημιουργώντας ανάγκη για σαφές πλαίσιο λειτουργίας και περιορισμούς στη χρήση των πατινιών.

Οι αλλαγές που εξετάζονται για τα πατίνια

Στο επίκεντρο των σχεδιασμών βρίσκεται η θέσπιση κανόνων, όπως η χρήση κράνους και τα όρια ταχύτητας. Παράλληλα, προβλέπεται απαγόρευση της κυκλοφορίας ανηλίκων σε δρόμους.

Εξετάζεται επίσης η καθιέρωση συγκεκριμένων χώρων χρήσης, όπως πεζόδρομοι και πλατείες, με στόχο να περιοριστεί η επικινδυνότητα.

Η χρήση από ανηλίκους και οι περιορισμοί

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των ανηλίκων, καθώς επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν πατίνια για μετακινήσεις σε δρόμους, όπως για παράδειγμα προς το σχολείο.

Η ανάγκη για συνολική ρύθμιση θεωρείται επιτακτική, προκειμένου να αποφευχθούν νέα περιστατικά και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών.

Το πρόβλημα της απουσίας υποδομών

Ένα από τα βασικά ζητήματα που αναδεικνύονται είναι η έλλειψη ειδικών υποδομών, όπως διάδρομοι για ποδήλατα και πατίνια.

Η απουσία τέτοιων χώρων καθιστά επικίνδυνη τη συνύπαρξη με τα οχήματα, γεγονός που εντείνει την ανάγκη για περιορισμούς ή απαγορεύσεις στη χρήση.

