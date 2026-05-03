Ψηφιακός έλεγχος σε καπνικά και αλκοόλ: Πώς θα εφαρμοστεί για τους ανηλίκους

Νέες ψηφιακές πλατφόρμες αλλάζουν ριζικά τον έλεγχο στην πώληση καπνικών και αλκοόλ, θέτοντας σαφή όρια για την προστασία των ανηλίκων.

Η προστασία ανηλίκων περνά πλέον μέσα από ένα νέο ψηφιακό σύστημα που επιχειρεί να βάλει τέλος στην ανεξέλεγκτη διάθεση καπνικών προϊόντων, αλκοόλ και συσκευών ατμίσματος. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει θέσει σε λειτουργία πλατφόρμες που καταγράφουν και ελέγχουν σε πραγματικό χρόνο δραστηριότητες που μέχρι πρόσφατα κινούνταν χωρίς σαφή όρια.

Η εφαρμογή των εργαλείων αυτών αλλάζει σταδιακά τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, δημιουργώντας ένα ενιαίο πεδίο ελέγχου. Με την υποχρεωτική εγγραφή επιχειρήσεων και την ψηφιακή παρακολούθηση συναλλαγών, οι αρχές αποκτούν πλέον σαφή εικόνα για δραστηριότητες που μέχρι σήμερα παρέμεναν αποσπασματικά καταγεγραμμένες.

Η ψηφιακή χαρτογράφηση της αγοράς

Η πλατφόρμα alto.gov.gr συγκεντρώνει ήδη δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο μητρώο σημείων πώλησης. Πάνω από 88.600 καταχωρίσεις έχουν πραγματοποιηθεί, ενώ περισσότερες από 79.000 επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο σύστημα, αποτυπώνοντας την ταχύτητα υλοποίησης του σχεδιασμού.

Η συμμετοχή αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση από μια διάχυτη και δύσκολα ελέγξιμη αγορά σε ένα πλήρως καταγεγραμμένο περιβάλλον. Κάθε επιχείρηση που διαθέτει σχετικά προϊόντα υποχρεούται να δηλώσει τα στοιχεία της και να αποδείξει ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Πώς λειτουργεί το σύστημα ελέγχου

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής στο alto.gov.gr εκδίδεται έγγραφο με QR code, το οποίο επιτρέπει την άμεση επαλήθευση από τις αρμόδιες αρχές. Η διαδικασία αυτή καθιστά εφικτό τον γρήγορο και στοχευμένο έλεγχο της αγοράς.

Παράλληλα, η υποχρεωτική ένταξη στο μητρώο δημιουργεί ένα σαφές πλαίσιο λειτουργίας. Επιχειρήσεις που δεν έχουν εγγραφεί δεν επιτρέπεται να διαθέτουν καπνικά προϊόντα, αλκοόλ ή προϊόντα άτμισης, ενώ σε περίπτωση παραβάσεων προβλέπεται ανάκληση της δραστηριότητας.

Νέο πλαίσιο για τη νυχτερινή δραστηριότητα

Η πλατφόρμα events.gov.gr επεκτείνει τον ψηφιακό έλεγχο και στις ιδιωτικές εκδηλώσεις με συμμετοχή ανηλίκων. Κάθε εκδήλωση δηλώνεται από τον χώρο, εγκρίνεται από τον διοργανωτή και καταγράφεται με χρονοσήμανση, δημιουργώντας ψηφιακό ιδιωτικό συμφωνητικό.

Μέσα σε μόλις ενάμιση μήνα λειτουργίας, έχουν ήδη καταγραφεί 149 εκδηλώσεις και περισσότερες από 180 επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στο σύστημα. Η γεωγραφική διασπορά των καταχωρίσεων δείχνει ότι το μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη τη χώρα.

Για την εγγραφή στο alto.gov.gr απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία, όπως Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, άδεια πώλησης όπου προβλέπεται και σχετικός Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις οφείλουν να πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας για την προστασία ανηλίκων.

Αντίστοιχα, στην πλατφόρμα events.gov.gr, η καταχώριση μιας εκδήλωσης γίνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του χώρου και συνοδεύεται από αποδοχή του διοργανωτή. Το σύστημα δημιουργεί ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο αποθηκεύεται ψηφιακά και πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η πρόσβαση ανηλίκων σε καπνικά προϊόντα και αλκοόλ πραγματοποιούνταν μέσα από καθημερινές συναλλαγές που δεν άφηναν σαφή ίχνη. Παρά την ύπαρξη απαγορεύσεων, η εφαρμογή τους παρέμενε αποσπασματική.

Η εισαγωγή των ψηφιακών εργαλείων μεταβάλλει αυτή την εικόνα, δημιουργώντας μια νέα κανονικότητα. Οι έλεγχοι γίνονται πιο αποτελεσματικοί, η δραστηριότητα καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο και η δυνατότητα παραβίασης των κανόνων περιορίζεται σημαντικά.