Βιβλία: Οι σιωπηλοί σύντροφοι της ανθρώπινης αναζήτησης (Εκφράσεις αγάπης για τα βιβλία)

Συγκριτικά λίγοι άνθρωποι διαβάζουν. Πάντα έτσι ήταν. Σήμερα διαβάζουν περισσότεροι, αλλά διαβάζουν πληροφορίες και ανάλαφρες ιστορίες από το ίντερνετ. Αλλού – και στη χώρα μας – βιβλία εκδίδονται πολλά, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία τους οδηγείται στην αποθήκευση και στη συνέχεια στην πολτοποίηση. Αλλού – κυρίως σε φτωχές χώρες – τα βιβλία λείπουν και οι εν δυνάμει αναγνώστες παραμένουν δια βίου διψασμένοι για γνώση και για λογοτεχνία.

Του Νίκου Τσούλια

Ας δούμε μερικά γεγονότα, στα οποία τα βιβλία πρωταγωνιστούν με τη βοήθεια ανθρώπων, που λατρεύουν την πνευματική καλλιέργεια.

Πολλά παιδιά στο Αφγανιστάν, μετά από πολλά χρόνια απαγόρευσης, βρήκαν πηγή διαβάσματος από κινητές βιβλιοθήκες που περνάνε από στοχευμένα σημεία και κυρίως σχολεία και διάφορα ιδρύματα. «Η 22χρονη βιβλιοπώλης Ραμζία Αμπντί Χάιλ, που φορά μαύρο μακρύ φόρεμα και μαύρη μαντήλα, είναι ενθουσιασμένη. «Είναι ένα εξαίσιο συναίσθημα» σημειώνει.

Στο Λονδίνο μια παράξενη βιβλιοθήκη, «The Feelings Library», στην Bishops Square στήθηκε πριν λίγα χρόνια, με αχυρένια σκεπή, αφιερωμένη σε θέματα ψυχικής υγείας.

Στη Γερμανία, η περιπέτεια του κορωνοϊού επέδρασε πολύ θετικά στη βιβλιοφιλία. Εδώ είχε μεγάλη σημασία το γεγονός ότι υπήρχε σχετική παράδοση, την οποία ενίσχυσαν δομές της ψηφιακότητας.

Στην Οξφόρδη της Αγγλίας υπάρχει ένα παλιό βιβλιοπωλείο, Blackwell’s, από το 1879, περίπου από την εποχή εφεύρεσης του ηλεκτρισμού και το οποίο στεγάζεται σε ένα μεγάλο και παλιό κτίριο και πουλάει βιβλία με ισχυρή επιδραστικότητα στους φοιτητές αλλά και στους κατοίκους της περιοχής.

Στην Κίνα έχουμε ένα πολύ παράξενο βιβλιοπωλείο. «Είναι εμπνευσμένο από σύστημα άρδευσης της πόλης Ντουτζανγκγιάν, που χρονολογείται από τον τρίτο αιώνα π.Χ. και είναι Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Δαιδαλώδεις διάδρομοι, πανύψηλες καμάρες, ράφια που μοιάζουν ατελείωτα, καμπύλες και καθρέφτες δημιουργούν ένα σουρεαλιστικό σκηνικό, στο οποίο οι μόνες επίπεδες επιφάνειες είναι αυτές των βιβλίων και των δαπέδων». (Protagon).

Το Bookstore Dominicanen βρίσκεται στο Μάαστριχτ της Ολλανδίας. «Ουσιαστικά είναι ένα βιβλιοπωλείο μέσα σε μια πρώην εκκλησία του 13ου αιώνα. Το 2008 κατέλαβε την πρώτη θέση στη λίστα του Guardian ως το ομορφότερο βιβλιοπωλείο του κόσμου. Η Γοτθική αρχιτεκτονική, οι ψηλές αψίδες και η γενικότερη μεσαιωνική αύρα που αποπνέει ο χώρος, μπορούν σίγουρα να επιβεβαιώσουν αυτή τη διάκριση».

Για να έλθουμε στα δικά μας …νερά, στα νερά του Αιγαίου, αξίζει να αναφερθεί ότι η Σαντορίνη δεν είναι μόνο εξέχων τουριστικός προορισμός και εξωτικής γεωμορφολογίας νησί, αλλά διαθέτει και ένα βιβλιοπωλείο, που είναι παγκοσμίως γνωστό.

Πρόκειται το «Ατλαντίς», με πολύ όμορφη και πρωτότυπη αισθητική και με βιβλία στα οποία περιλαμβάνονται και βιβλία αφημένα σε ξενοδοχεία της περιοχής από προηγούμενους τουρίστες. Βλέπεις, δηλαδή, τις αναγνωστικές επιλογές και τα διαβάσματα επισκεπτών από διάφορα μέρη του κόσμου. Είναι βιβλιοπωλείο ξεχωριστό, αφού έχει και πνευματικά αποτυπώματα από κάθε γωνιά της Γης.

Όμορφες εκφράσεις αγάπης για τα βιβλία, σημάδι ότι η αναζήτηση και η έρευνα είναι πάντα ενεργές, για να ανοίξουν δρόμους, να βρουν νέους ορίζοντες στις ανησυχίες του ανθρώπου. Γιατί η σκέψη μας είναι ζυμωμένη με απορία και με ατέλειωτα ερωτήματα, κι όποιος σκοπεύει να τη στομώνει δεν κάνει καλά, γιατί αυτή θα του ξεφεύγει, θα περιπλανιέται, θα εξερευνά. Γιατί να μην είναι μαζί της και να συνδημιουργεί και αυτός τα νέα μονοπάτια;