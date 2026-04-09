Ζαχαράκη: Στόχος η αξιόπιστη εναλλακτική για τις Πανελλήνιες – Έρχονται νέα βιβλία στα σχολεία
Σχετικά με την Τράπεζα Θεμάτων σημείωσε ότι έρχονται αλλαγές, ενώ δεν παρέλειψε να σημειώσει ότι καταγράφεται αύξηση 25%-30% στην παρακολούθηση του ψηφιακού φροντιστηρίου.
Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, για τις νέες αιτήσεις που έχουν κατατεθεί για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων
Η Σοφία Ζαχαράκη έκανε γνωστό ότι έχουν κατατεθεί πέντε νέες αιτήσεις για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα.
Σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΙ, η Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε ότι τη δεύτερη χρονιά εφαρμογής του νόμου για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων υπάρχει η αίτηση από το πανεπιστήμιο του Georgetown, το οποίο ξεκινά δύο μεταπτυχιακά, το ένα φέτος σχετικό με τη διοίκηση στελεχών και το δεύτερο σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη την επόμενη χρονιά. Την ίδια ώρα, υπάρχει η αίτηση του πανεπιστημίου Roger Williams μαζί με το Deree, αλλά και από το European University από την Κύπρο το οποίο, εάν πάρει τη σχετική πιστοποίηση, θα έχει τις εγκαταστάσεις του στην Παλλήνη.
Αίτηση σχετικά με τμήματα για τον πρωτογενή τομέα έχει καταθέσει και το Iowa State University για τη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με τη Γεωργική Σχολή. Επιπλέον, για την επόμενη χρονιά αναμένεται η αίτηση του πανεπιστήμιο του Sunderland. «Η χώρα μπορεί να γίνει περιφερειακός και διεθνής κόμβος εκπαιδευτικής πολιτικής από την πρωτοβάθμια μέχρι την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα» τόνισε η υπουργός Παιδείας.
Ζαχαράκη: Στόχος η αξιόπιστη εναλλακτική για τις Πανελλήνιες
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η κ. Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι να βρεθεί μια αξιόπιστη εναλλακτική για τις πανελλήνιες εξετάσεις. «Βάζουμε τους σπόρους για να καλλιεργηθεί μια άλλη νοοτροπία», σημείωσε η υπουργός Παιδείας, προσθέτοντας ότι «από το 2027 θα έχουμε νέα βιβλία».
