Πολλαπλό σχολικό βιβλίο: Στη Βουλή οι δυσλειτουργίες του νέου συστήματος

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Με επίκαιρη ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, ο Νατσιός Δημήτριος, Βουλευτής Α ́ Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδος ΝΙΚΗΣ εκφράζει προβληματισμό για την εφαρμογή του πολλαπλού σχολικού βιβλίου

Το πολλαπλό σχολικό βιβλίο φέρνει στη Βουλή ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΙΚΗΣ και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Νατσιός, με επίκαιρη ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Στην κοινοβουλευτική του παρέμβαση ζητά απαντήσεις για την πορεία εφαρμογής του νέου θεσμού, εκφράζοντας προβληματισμό για ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, έχουν ανακύψει τόσο κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των βιβλίων όσο και κατά την προετοιμασία εφαρμογής του μέτρου.

Σύμφωνα με την επίκαιρη ερώτηση, ο θεσμός του πολλαπλού σχολικού βιβλίου παρουσιάστηκε ως μια σημαντική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που θα ενίσχυε την παιδαγωγική ελευθερία, θα αναβάθμιζε το περιεχόμενο της διδασκαλίας και θα προσέφερε περισσότερες επιλογές στους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, ο Δημήτρης Νατσιός υποστηρίζει ότι ήδη από το πρώτο στάδιο εφαρμογής έχουν καταγραφεί δυσλειτουργίες, οι οποίες προκαλούν προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Αναφορές σε καθυστερήσεις και αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα

Στην ερώτησή του επισημαίνει ότι η διαδικασία συνοδεύτηκε από επαναλαμβανόμενες παρατάσεις και καθυστερήσεις, γεγονός που, κατά την άποψή του, επηρέασε τον αρχικό σχεδιασμό για την υλοποίηση του νέου συστήματος. Παράλληλα, αναφέρει ότι η ολοκλήρωση της παραγωγής και της εκτύπωσης των νέων βιβλίων εξακολουθεί να δημιουργεί ερωτήματα ως προς την έγκαιρη διάθεσή τους στις σχολικές μονάδες.

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι σε ορισμένα γνωστικά αντικείμενα εγκρίθηκε τελικά μόνο ένα βιβλίο, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, περιορίζει στην πράξη τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικού εκπαιδευτικού υλικού, η οποία αποτελούσε βασικό στόχο του θεσμού.

Ζητήματα για τη διαδικασία επιλογής των βιβλίων

Ο Δημήτρης Νατσιός αναφέρει ακόμη ότι οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να επιλέξουν τα βιβλία που θα χρησιμοποιηθούν μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς –όπως υποστηρίζει– να έχουν προηγουμένως επαρκή χρόνο για να μελετήσουν το περιεχόμενό τους ή να επιμορφωθούν σχετικά με τη χρήση του νέου εκπαιδευτικού υλικού.

Παράλληλα, κάνει λόγο για περιπτώσεις στις οποίες έχουν εντοπιστεί λάθη σε νέα βιβλία, σημειώνοντας ότι τα περιστατικά αυτά προκαλούν πρόσθετα ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και τον έλεγχο ποιότητας πριν από την έγκρισή τους.

Τα ερωτήματα προς την υπουργό Παιδείας

Μέσω της επίκαιρης ερώτησης ζητείται από την υπουργό να διευκρινίσει εάν πραγματοποιήθηκε ουσιαστικός και πλήρης έλεγχος του περιεχομένου των νέων σχολικών βιβλίων πριν αυτά διατεθούν προς χρήση στα σχολεία και με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η ποιότητά τους.

Παράλληλα, ζητείται να αποσαφηνιστεί γιατί δεν προηγήθηκε πιλοτική εφαρμογή του νέου συστήματος, καθώς και ποια μέτρα έχουν ληφθεί ώστε οι εκπαιδευτικοί να υποστηριχθούν επαρκώς κατά την εφαρμογή του πολλαπλού σχολικού βιβλίου.

Ερωτήματα για τη διαφάνεια και την ισότιμη εφαρμογή

Στην κοινοβουλευτική παρέμβαση τίθεται ακόμη το ζήτημα της διαφάνειας της διαδικασίας επιλογής των βιβλίων. Ο Δημήτρης Νατσιός ζητά να διευκρινιστεί γιατί δεν έχουν δημοσιοποιηθεί τα βιβλία που επέλεξε κάθε σχολική μονάδα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιοποίηση αυτή θα συνέβαλε στην ενίσχυση της διαφάνειας.

Παράλληλα, εκφράζει ανησυχία για το κατά πόσο το νέο σύστημα διασφαλίζει ίσες μορφωτικές ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται σαφείς απαντήσεις σχετικά με τα μέτρα που προτίθεται να λάβει το Υπουργείο Παιδείας για την ομαλή και ισότιμη εφαρμογή του θεσμού του πολλαπλού σχολικού βιβλίου.