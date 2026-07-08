Δημόσιο: Αλλάζει η εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης – Ο ρόλος του ΑΣΕΠ

Η ΔΥΠΑ αναμένεται να ενεργοποιήσει μέσα στον Ιούλιο νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης απασχόλησης για 8.000 ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ασφαλιστικού χρόνου για συνταξιοδότηση.

Τα δύο κορυφαία προγνωστικά μοντέλα παρουσιάζουν διαφορετικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη του καιρού μετά τα μέσα Ιουλίου, με το ενδεχόμενο ισχυρού καύσωνα να παραμένει ανοιχτό.

Η Ελληνική Αστυνομία προχωρά στην ψηφιοποίηση της βεβαίωσης τροχονομικών παραβάσεων, αντικαθιστώντας σταδιακά τα έντυπα μπλοκ κλήσεων με tablets και νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή του Μηχανογραφικού 2026 για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκαν οι φετινές Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής που καθορίζουν το κατώφλι πρόσβασης στις σχολές.

H αύξηση θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου ή το αργότερο την 1η Φεβρουαρίου 2027, υπό την πίεση του πληθωρισμού και των νέων οικονομικών δεδομένων που έχουν διαμορφωθεί.

Επίκαιρη ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας κατέθεσε η Ελληνική Λύση, προτείνοντας τη μείωση της επιτρεπόμενης διαφοράς βαθμολογίας μεταξύ των δύο βαθμολογητών στο μάθημα της Γλώσσας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαδικασία αδειοδότησης των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.) ασκεί ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Παιδείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Στέφανος Παραστατίδης.

Οι προσλήψεις στο Λιμενικό εισέρχονται σε νέο πλαίσιο, καθώς δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση που καθορίζει τη διαδικασία επιλογής των Δοκίμων Λιμενοφυλάκων μέσω συστήματος μοριοδότησης.

Συνολικά 69,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν έως τις 10 Ιουλίου σε περισσότερους από 81.000 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Η Ελληνική Λύση κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι οι επιλογές στελεχών στην εκπαίδευση καθυστερούν επί χρόνια, με συνεχείς παρατάσεις θητειών και τοποθετήσεις χωρίς τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στο τραπέζι παραμένει ο εξορθολογισμός της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, χωρίς όμως να εξετάζεται σήμερα η μείωση των κλιμακίων, σύμφωνα με όσα αναφέρει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ποιους αφορά και ποιοι θα πληρώσουν πρόστιμα ύψους έως και 20.000 ευρώ

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών στις Πανελλαδικές Εξετάσεις σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης για χιλιάδες υποψηφίους, οι οποίοι καλούνται πλέον να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διέταξε το Υπουργείο Παιδείας για περιστατικό που αφορά δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ, διαβεβαιώνοντας ότι θα αποδοθούν οι προβλεπόμενες ευθύνες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η ΕΑΔ ανακοίνωσε ότι, μετά από έλεγχο σε εξετάσεις του Κρατικού Πτυχίου Γλωσσομάθειας, διαπίστωσε παράβαση της αρχής της αμεροληψίας από Διευθυντή/Διευθύντρια Λυκείου και διαβίβασε την υπόθεση για πειθαρχική και ποινική αξιολόγηση.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την πρόσληψη 169 εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε δήμους της χώρας, για την κάλυψη εποχικών και αυξημένων αναγκών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες.

Πότε ξεκινούν οι προσλήψεις αναπληρωτών – Το περσινό χρονοδιάγραμμα και τι αναμένεται για το 2026

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για τα χρηματικά βοηθήματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, με ενισχύσεις 700 και 1.000 ευρώ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει αλλαγές στην επιλογή των σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και νέο πλαίσιο επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων.

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το πρόγραμμα καταβολής των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2026. Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες πληρωμής ανά Ταμείο.

Δημόσιο: Αλλάζει η εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης – Ο ρόλος του ΑΣΕΠ

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Νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει αλλαγές στην επιλογή των σπουδαστών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και νέο πλαίσιο επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων.