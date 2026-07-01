ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για μόνιμες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο

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Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 5Κ/2026 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ΙΔΑΧ σε φορείς του Δημοσίου, με τις ηλεκτρονικές αιτήσεις να ξεκινούν στις 13 Ιουλίου.

Η προκήρυξη 5Κ/2026 του ΑΣΕΠ εκδόθηκε και αφορά την κάλυψη, με σειρά προτεραιότητας, συνολικά 51 θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Νομικά Πρόσωπα του Δημοσίου.

Οι θέσεις αφορούν κατηγορίες Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4765/2021, ενώ τα σχετικά ΦΕΚ έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθενται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο.

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β΄ της προκήρυξης.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων αρχίζει τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, στις 08:00, και ολοκληρώνεται την Τρίτη 28 Ιουλίου 2026, στις 14:00.

Οι θέσεις ανά εκπαιδευτική κατηγορία

Η προκήρυξη προβλέπει συνολικά 16 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, 11 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και 24 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

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Οι θέσεις κατανέμονται σε φορείς όπως Ιερές Μητροπόλεις, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, το Εθνικό Τυπογραφείο, Γενικοί και Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ), καλύπτοντας ειδικότητες διοικητικού, οικονομικού, μηχανικών, γεωπόνων, πληροφορικής, γραφικών τεχνών, τεχνικών και λοιπού προσωπικού.

Αναλυτικά οι ειδικότητες

Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης περιλαμβάνονται θέσεις ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγου, Ηλεκτρονικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού).

Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης προβλέπονται θέσεις ΤΕ Γραφικών Τεχνών, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΤΕ Πληροφορικής και ΤΕ Μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, θέσεις ΔΕ Γραφικών Τεχνών, ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ΔΕ Ηλεκτρολόγων, ΔΕ Τεχνικών, ΔΕ Επιμελητών-Κλητήρων, ΔΕ Γεωργοτεχνίτη, ΔΕ Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, καθώς και θέσεις για υδρονομείς, εισπράκτορες και προσωπικό συντήρησης.

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Οι θέσεις κατανέμονται σε υπηρεσίες και φορείς διαφόρων περιοχών της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αθήνα, ο Έβρος, τα Χανιά, η Καρδίτσα, η Βοιωτία, η Καστοριά, η Ξάνθη, η Λευκάδα, οι Σέρρες, η Αιτωλοακαρνανία, το Ηράκλειο, η Θεσσαλονίκη, η Φθιώτιδα και ο Πειραιάς.