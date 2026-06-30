Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Βγήκαν ΝΕΑ ονόματα

Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην έκδοση σειράς αποφάσεων που αφορούν τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό και διδακτικό έτος 2026-2027, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπονται και ανανεώσεις αποσπάσεων με διάρκεια έως και το σχολικό έτος 2028-2029.