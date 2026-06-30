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Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Βγήκαν ΝΕΑ ονόματα

iPaidia Newsroom iPaidia Newsroom
30/06/2026 - 18:10
Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Βγήκαν ΝΕΑ ονόματα
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Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην έκδοση σειράς αποφάσεων που αφορούν τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό και διδακτικό έτος 2026-2027, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπονται και ανανεώσεις αποσπάσεων με διάρκεια έως και το σχολικό έτος 2028-2029.

Οι αποφάσεις καλύπτουν αποσπάσεις σε Ιερές Μητροπόλεις, Ιερές Αρχιεπισκοπές, την Ιερά Σύνοδο, το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και μετακινήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μεταξύ ΠΥΣΠΕ. Παράλληλα, περιλαμβάνονται αποσπάσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Στο ίδιο πλαίσιο δημοσιεύθηκαν και οι αποφάσεις που αφορούν τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Κωφών, Σχολικές Μονάδες Τυφλών, Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, σε Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για το σχολικό έτος 2026-2027

Η ΥΑ εδώ 

 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, για το σχολικό έτος 2026-2027Η ΥΑ ΕΔΩ 

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε  ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2026-2027

Η απόφαση εδώ

Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029

Απόφαση

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές μονάδες Κωφών, σε Σχολικές μονάδες Τυφλών, σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) για το διδακτικό έτος 2026-2027

Η ΥΑ εδώ 

 

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Στην Κατηγορία: ΠΑΙΔΕΙΑ

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