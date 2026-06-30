Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Για ποιούς ξεκίνησε να «τρέχει» το σύστημα

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Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2026-2027, καθώς, σύμφωνα με τον αιρετό στο ΚΥΣΠΕ Νίκο Φασφαλή, «τρέχει» το σύστημα μετά την επικαιροποίηση των κενών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027, σύμφωνα με ενημέρωση του αιρετού στο ΚΥΣΠΕ, Νίκου Φασφαλή.

Όπως αναφέρει ο αιρετός, σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, «τρέχει» το σύστημα για την πραγματοποίηση των αποσπάσεων, μετά την επικαιροποίηση των κενών στο ΚΥΣΠΕ, με βάση τα οποία θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία.

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«Τρέχει» το σύστημα για τις αποσπάσεις

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Νίκου Φασφαλή, η διαδικασία ξεκίνησε από την Ειδική Αγωγή.

Στη συνέχεια αναμένεται να ακολουθήσει η Γενική Εκπαίδευση, με βάση τα επικαιροποιημένα κενά που έχουν καταγραφεί και εγκριθεί στο πλαίσιο της συνεδρίασης του ΚΥΣΠΕ.

Τα κενά που αποτελούν τη βάση της διαδικασίας

Ο αιρετός στο ΚΥΣΠΕ αναφέρει ότι παρατίθενται πίνακες με τα κενά στα γενικά σχολεία, στα ειδικά σχολεία και στα ΚΕΔΑΣΥ.

Τα κενά αυτά αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία διενεργούνται οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027.

Πρώτα η Ειδική Αγωγή

Στην ενημέρωσή του, ο Νίκος Φασφαλής σημειώνει ότι το σύστημα «τρέχει» για την Ειδική Αγωγή.

Η διαδικασία αυτή αφορά τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας με βάση τα κενά που έχουν επικαιροποιηθεί και αφορούν τις ανάγκες της Ειδικής Αγωγής.

Ακολουθεί η Γενική Εκπαίδευση

Μετά την Ειδική Αγωγή, αναμένεται να ακολουθήσει η διαδικασία για τη Γενική Εκπαίδευση.

Και σε αυτή την περίπτωση, οι αποσπάσεις θα γίνουν με βάση τα κενά που έχουν καταγραφεί στα γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026 συνεδρίασε στο Υπουργείο Παιδείας το ΚΥΣΠΕ, με βασικό θέμα την επικύρωση των οριστικών πινάκων κενών λειτουργικών θέσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι πίνακες αφορούν τόσο τη Γενική Εκπαίδευση όσο και την Ειδική Αγωγή.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνονταν επίσης αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών στο ΣΕΠ Ηρακλείου, θέματα παραιτήσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και θέματα μεταθέσεων έτους 2026.

Παράλληλα, εξετάστηκαν ζητήματα αποσπάσεων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2026-2027.

Στα θέματα της συνεδρίασης περιλαμβανόταν και η επικύρωση των πινάκων με τα ονόματα των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αποσπώνται από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2026-2027.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η διαδικασία έχει περάσει στο κρίσιμο στάδιο της οριστικοποίησης.

Για τους εκπαιδευτικούς που αναμένουν τα αποτελέσματα των αποσπάσεων, η ενημέρωση ότι «τρέχει» το σύστημα σηματοδοτεί την τελική φάση της διαδικασίας.

Μετά την επικαιροποίηση των κενών και την επεξεργασία των αιτήσεων, αναμένεται η ολοκλήρωση των πινάκων και η ανακοίνωση των αποσπάσεων.

Tα κενά στη Γενική: