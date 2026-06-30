Ποιά σχολεία αλλάζουν όψη: Έργο 14,2 εκατ. ευρώ για σύγχρονες υποδομές

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Η ενεργειακή αναβάθμιση 20 σχολικών μονάδων της Αθήνας μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, μετά την ολοκλήρωση και παράδοση των σχετικών μελετών από την Αναπτυξιακή Αθήνας.

Η αναβάθμιση των σχολείων της Αθήνας περνά πλέον από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση, μετά την ολοκλήρωση και παράδοση των μελετών για την ενεργειακή αναβάθμιση 20 σχολικών μονάδων.

Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν από την Αναπτυξιακή Αθήνας και αφορούν παρεμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 14,2 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο πιο σύγχρονες, ασφαλείς και ενεργειακά αποδοτικές σχολικές υποδομές.

Ζαχαράκη: Παρεμβάσεις και στήριξη στα σχολεία των ακριτικών νησιών

Παρεμβάσεις σε 21.500 τετραγωνικά μέτρα

Το σχέδιο αφορά συνολικά 21.500 τετραγωνικά μέτρα εκπαιδευτικών κτιρίων.

Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεων και στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί, από τις παρεμβάσεις αναμένεται ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας 3.270 MWh.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων συνδέεται με τη μείωση της κατανάλωσης, αλλά και με τη συνολική προσπάθεια για πιο βιώσιμες δημόσιες υποδομές στην πόλη.

Καλύτερες συνθήκες στα σχολεία

Η αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων δεν αφορά μόνο την ενεργειακή απόδοση, αλλά και την καθημερινότητα μέσα στις σχολικές μονάδες.

Σχολεία: Βγήκε η εγκύκλιος για τις εγγραφές μαθητών – Πώς θα κάνετε αίτηση στο e-eggrafes.minedu.gov.gr

Στόχος είναι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται σε πιο λειτουργικούς, ασφαλείς και ποιοτικούς χώρους μάθησης.

Η ολοκλήρωση των μελετών αποτελεί ουσιαστικό βήμα για την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Με προϋπολογισμό 14,2 εκατομμύρια ευρώ και παρεμβάσεις σε 20 σχολικές μονάδες, το έργο εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης των σχολικών υποδομών της Αθήνας.

Η επένδυση στα σχολεία της πόλης συνδέεται με την ανάγκη για καλύτερους χώρους μάθησης και ένα πιο βιώσιμο αστικό περιβάλλον.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των 20 σχολικών μονάδων αναμένεται να συμβάλει τόσο στη βελτίωση της εκπαιδευτικής καθημερινότητας όσο και στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των σχολικών κτιρίων.