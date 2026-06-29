Σούπερ μάρκετ: Τι συμφωνήθηκε για τις τιμές σε βασικά προϊόντα

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Σταθερές τιμές για δύο μήνες σε περίπου 2.000 προϊόντα συμφώνησαν κυβέρνηση, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, ενώ από τον Σεπτέμβριο αναμένονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης.

Σε συμφωνία για τη διατήρηση χαμηλών τιμών σε περίπου 2.000 προϊόντα κατέληξαν κυβέρνηση, εκπρόσωποι της βιομηχανίας και σούπερ μάρκετ, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι για τους επόμενους δύο μήνες δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων που έως σήμερα υπάγονταν στο πλαίσιο του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων της αγοράς.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η πορεία των τιμών, η πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά και οι κινήσεις που μπορούν να γίνουν ώστε να περιοριστεί το κόστος σε βασικά προϊόντα.

Σταθερές τιμές για δύο μήνες

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, στη σύσκεψη υπήρξε κοινή αντίληψη ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων πρέπει να περάσει και στις τιμές των προϊόντων.

Σε πρώτη φάση, για τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, στόχος είναι η πλήρης σταθεροποίηση των τιμών, χωρίς καμία αύξηση στους κωδικούς που είχαν επηρεαστεί από το πλαφόν στα κέρδη.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι το μέτρο αφορά και τους περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων που τους τελευταίους μήνες είχαν μειωθεί κατά 6%.

Όπως είπε, οι μειώσεις αυτές προέκυψαν από την αυστηρή εφαρμογή του έκτακτου μέτρου του πλαφόν στα κέρδη και η δέσμευση της αγοράς είναι ότι θα διατηρηθούν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο.

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους δεν θα παραταθεί.

Το μέτρο λήγει στις 30 Ιουνίου και από την 1η Ιουλίου παύει να ισχύει, όπως υπενθύμισε ο υπουργός Ανάπτυξης μετά τη σύσκεψη.

Νέες μειώσεις από τον Σεπτέμβριο

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή νέα προσπάθεια για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι μια «εθνική κοινωνική συμφωνία» που θα οδηγήσει σε δραστική μείωση τιμών σε αγαθά που χρησιμοποιούνται ευρέως από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.

Ο υπουργός Ανάπτυξης συνέδεσε τη συζήτηση και με την πορεία των διεθνών τιμών ενέργειας.

Όπως δήλωσε, το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση τις τιμές του πετρελαίου και, συνεπώς, σε αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν καταγραφεί τους προηγούμενους μήνες.

Κοινός στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι η προστασία των καταναλωτών και η ανακούφιση των νοικοκυριών από το βάρος της ακρίβειας.

Η κυβέρνηση ζητά από την αγορά να περάσει την αποκλιμάκωση στις τελικές τιμές, ώστε οι πολίτες να δουν πραγματικό αποτέλεσμα στο καλάθι του σούπερ μάρκετ.

Η συμφωνία δεν αφορά παράταση του πλαφόν, αλλά δέσμευση της αγοράς να μην αυξήσει τις τιμές σε συγκεκριμένους κωδικούς για το επόμενο δίμηνο.

Το κρίσιμο επόμενο βήμα θα είναι ο Σεπτέμβριος, όταν αναμένεται να φανεί αν η συμφωνία με βιομηχανία και λιανεμπόριο θα οδηγήσει σε νέες μειώσεις σε βασικά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης.