Σχολεία: Βγήκε η εγκύκλιος για τις εγγραφές μαθητών – Πώς θα κάνετε αίτηση στο e-eggrafes.minedu.gov.gr

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Ανοίγει από την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026 η διαδικασία για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής μαθητών και μαθητριών σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Πρότυπα ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2026-2027.

Σχολεία: Η προθεσμία θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026, στις 23:59, με τους ενδιαφερόμενους να καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία μέσω της πλατφόρμας «e-εγγραφές».

Η ηλεκτρονική αίτηση αφορά μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων και Ημερήσιων Πρότυπων ΕΠΑΛ.

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Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων, είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας είτε μέσω του gov.gr.

Ανοίγει από τις 30 Ιουνίου 2026, στις 07:00, η διαδικασία για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών και μαθητριών σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2026-2027. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και τις 8 Ιουλίου 2026, στις 23:59, μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές» ή μέσω της διαδικτυακής πύλης gov.gr, με τη συμπλήρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων.

Η διαδικασία αφορά μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Π.ΕΠΑΛ. Για τους ανήλικους μαθητές, την ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλει ο κηδεμόνας που έχει καταχωριστεί ως «Κηδεμόνας E-eggrafes» στο ΠΣ myschool, ενώ οι ενήλικοι μαθητές μπορούν να την υποβάλουν οι ίδιοι με τους δικούς τους κωδικούς Γ.Γ.Π.Σ. & Ψ.Δ. / TaxisNet.

Κατά την υποβολή της αίτησης καταχωρίζονται, ανάλογα με τον τύπο σχολείου, η τάξη φοίτησης για το επόμενο σχολικό έτος, η ομάδα προσανατολισμού για τα ΓΕΛ, ο τομέας ή η ειδικότητα για τα ΕΠΑΛ, καθώς και οι επιλογές σχολικών μονάδων όπου προβλέπονται. Για τα ΕΠΑΛ προβλέπεται επιλογή έως τριών σχολείων, ενώ για τα Π.ΕΠΑΛ δηλώνεται ένα Π.ΕΠΑΛ ως πρώτη επιλογή και έως δύο ΕΠΑΛ ως επιπλέον επιλογές.

Μετά την οριστική κατανομή σε συγκεκριμένο ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ή Π.ΕΠΑΛ, οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται εκ νέου στην εφαρμογή «e-εγγραφές», στο πεδίο «Οι αιτήσεις μου», προκειμένου να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, απαιτείται η υποβολή των δικαιολογητικών στη σχολική μονάδα κατανομής, με αυτοπρόσωπη παρουσία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μεταφόρτωσή τους στην εφαρμογή, όπου αυτό προβλέπεται.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, από τις 30 Ιουνίου 2026 και ώρα 07:00 έως και τις 08 Ιουλίου 2026 και ώρα 23:59, όσοι/ες επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. -ΕΠΑ.Λ. και ημερήσιων Π.ΕΠΑ.Λ., θα μπορούν να υποβάλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση» για το σχολικό έτος 2026-2027.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής «e-εγγραφές», στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

ή μέσω της διαδικτυακής πύλης

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio,

συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Εγκύκλιος εγγραφών