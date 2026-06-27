Ζαχαράκη: Παρεμβάσεις και στήριξη στα σχολεία των ακριτικών νησιών

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Η Σοφία Ζαχαράκη επισκέφθηκε τη Χάλκη, όπου συζήτησε τις ανάγκες των σχολείων του νησιού και ανακοίνωσε παρεμβάσεις για υποδομές, προσβασιμότητα και στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στη Χάλκη βρέθηκε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με την επίσκεψη να έχει στο επίκεντρο τη λειτουργία των σχολικών μονάδων του ακριτικού νησιού και τις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η υπουργός είχε συναντήσεις με εκπροσώπους της εκπαίδευσης και με τον δήμαρχο Χάλκης, Ευάγγελο Φραγκάκη, συζητώντας ζητήματα που αφορούν τις σχολικές υποδομές, την προσβασιμότητα, τη συντήρηση των κτιρίων και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται για την αναβάθμιση της καθημερινότητας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Οι ανάγκες των σχολικών μονάδων

Στις συζητήσεις τέθηκαν τα ζητήματα της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων του νησιού, αλλά και η ανάγκη καταγραφής των εκπαιδευτικών και κτιριακών εκκρεμοτήτων.

Η Σοφία Ζαχαράκη εξέφρασε το ενδιαφέρον του Υπουργείου Παιδείας για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών κτιρίων της Χάλκης, με έμφαση στη συντήρηση, στην αναβάθμιση των δικτύων και στη βελτίωση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Δημοτικό Σχολείο Χάλκης, το οποίο έχει ενταχθεί στη Β’ Φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Οι παρεμβάσεις ανέρχονται σε 135.156 ευρώ και αφορούν την ανακαίνιση των εγκαταστάσεων, τη δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία και την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων.

Στήριξη στα σχολεία των μικρών νησιών

Η υπουργός υπογράμμισε ότι η στήριξη των σχολείων των μικρών νησιών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα.

Όπως σημείωσε, η παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών σε ακριτικά νησιά, όπως η Χάλκη, δείχνει ότι η δημόσια εκπαίδευση πρέπει να βρίσκεται παντού, ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας.

Στην επίσκεψη έγινε αναφορά και στην ενίσχυση των σχολείων με εκπαιδευτικό προσωπικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η υπουργός, από το 2019 έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 51 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες της Δωδεκανήσου και 75 προσλήψεις αναπληρωτών όλων των ειδικοτήτων.

Μόνο φέτος, όπως αναφέρθηκε, έγιναν 8 μόνιμοι διορισμοί και 11 προσλήψεις αναπληρωτών.

Το μήνυμα που δόθηκε είναι ότι κάθε παιδί, ανεξάρτητα από τον τόπο όπου μεγαλώνει, πρέπει να έχει τον εκπαιδευτικό που χρειάζεται στην τάξη από την πρώτη ημέρα.

Η αναφορά στους εκπαιδευτικούς της Χάλκης

Η Σοφία Ζαχαράκη ευχαρίστησε τους εκπαιδευτικούς του νησιού για την προσφορά και την αφοσίωσή τους, τονίζοντας ότι το έργο τους πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Παράλληλα, συνεχάρη την αναπληρώτρια εκπαιδευτικό Ελπινίκη Τσομάκα για την πρωτοβουλία των δωρεάν μαθημάτων παραδοσιακών χορών που προσέφερε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Η υπουργός ευχαρίστησε τον δήμαρχο Χάλκης, Ευάγγελο Φραγκάκη, για τη συνεργασία και τη στήριξή του στην εκπαίδευση.

Αναφέρθηκε επίσης στον διευθυντή του Γυμνασίου με λυκειακές τάξεις, Μιχάλη Χατζαντώνη, στη διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου, Δέσποινα Κωστή, στη διευθύντρια του Νηπιαγωγείου, Χριστίνα Χαλατσή, καθώς και στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τα παιδιά της Χάλκης.

Η επίσκεψη στη Χάλκη συνδέθηκε με το μήνυμα ότι κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια πρέπει να έχει πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες γνώσης, προόδου και δημιουργίας.

Η Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι είτε ένα παιδί ζει σε μεγάλο αστικό κέντρο είτε σε μικρό ακριτικό νησί, η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει σύγχρονο, ασφαλές και ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.