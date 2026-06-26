Τι θα γίνει με το πλαφόν στα καύσιμα

Πίνακας περιεχομένων

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι 2.000 κωδικοί προϊόντων κατέγραψαν μέση μείωση 5%, ενώ ξεκαθάρισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα δεν θα ανανεωθεί μετά τις 30 Ιουνίου.

Στα μέτρα της κυβέρνησης για τη συγκράτηση των τιμών και την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι ιδιαίτερα παρεμβατικά, τονίζοντας ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους εφαρμόζεται σε όλη την αλυσίδα της αγοράς, από τα σούπερ μάρκετ και τους χονδρεμπόρους έως τη βιομηχανία τροφίμων.

Μειώσεις σε 2.000 κωδικούς προϊόντων

Σύμφωνα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, από την ημέρα που επιβλήθηκε το μέτρο, 2.000 κωδικοί προϊόντων εμφάνισαν μείωση τιμής.

Όπως ανέφερε, η μέση μείωση διαμορφώθηκε στο 5%, καθώς οι επιχειρήσεις που θα διατηρούσαν τις τιμές στα ίδια επίπεδα κινδύνευαν να υπερβούν το περιθώριο κέρδους της προηγούμενης χρονιάς και να βρεθούν αντιμέτωπες με πρόστιμα.

Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Ο υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε ότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει το μέτρο να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα.

Όπως είπε, η κυβέρνηση πιστεύει σε μια ελεύθερη, πιο δίκαιη και υγιώς ανταγωνιστική αγορά, υπογραμμίζοντας όμως ότι η επιχειρηματικότητα πρέπει να συμβάλει στη συλλογική προσπάθεια μείωσης των τιμών.

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να «βάλουν πλάτη» και να μειώσουν το μεσοσταθμικό τους κέρδος.

Όπως ανέφερε, υπάρχει ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας που δυσκολεύεται πολύ και γι’ αυτό ζητείται από την αγορά να συμβάλει ουσιαστικά στη συγκράτηση των τιμών.

Η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σύσκεψη της Δευτέρας υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η συζήτηση γίνεται στο ανώτατο επίπεδο, με βασικό στόχο να υπάρξουν μειώσεις σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.

Στόχος οι μειώσεις σε βασικά προϊόντα

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι το κρίσιμο ζητούμενο είναι να επιτευχθεί συμφωνία για μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα.

Όπως είπε, στόχος είναι οι μειώσεις αυτές να γίνουν αισθητές από τον πολίτη και τη μέση ελληνική οικογένεια όταν πηγαίνει να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ.

Τέλος στο πλαφόν στα καύσιμα

Για τα καύσιμα, ο υπουργός Ανάπτυξης ξεκαθάρισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους λήγει στις 30 Ιουνίου και δεν υπάρχει πρόθεση ανανέωσής του.

Όπως ανέφερε, η διεθνής τιμή του πετρελαίου πλησιάζει περίπου στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από την έναρξη της πολεμικής αναμέτρησης, ενώ η εικόνα δείχνει οριστική αποκλιμάκωση.

Οι έλεγχοι στην αγορά

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Όπως τόνισε, οι έλεγχοι είναι συνεχείς και δεν περιορίζονται στο ράφι, αλλά καλύπτουν όλη την αλυσίδα της αγοράς.

«Ελέγχονται όλα και όλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τάκης Θεοδωρικάκος, σημειώνοντας ότι η Ανεξάρτητη Αρχή έχει ήδη υπό έλεγχο μεγάλες εταιρείες χονδρεμπορίου.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι πρόσφατα επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ σε μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση.

Το κόστος της παραβίασης του νόμου

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι, πέρα από τα πρόστιμα, σημαντικό ρόλο παίζει και η δημόσια δυσφήμιση για μια εταιρεία που παραβιάζει τον νόμο.

Με τον τρόπο αυτό, όπως προκύπτει από την τοποθέτησή του, η κυβέρνηση επιχειρεί να στείλει μήνυμα αυξημένης πίεσης προς τις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με το πλαίσιο.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα και τις προτάσεις του για τη φορολογική πολιτική, ο Τάκης Θεοδωρικάκος έθεσε ζήτημα πολιτικής αξιοπιστίας.

Ανέφερε ότι θα ανέμενε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση για την περίοδο διακυβέρνησης 2015-2019, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική μείωσης της φοροδιαφυγής, μειώσεων φόρων και στήριξης της μεσαίας τάξης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης συνέδεσε τη συζήτηση και με το πολιτικό δίλημμα των επόμενων εκλογών.

Όπως είπε, το ερώτημα θα είναι αν η χώρα θα συνεχίσει με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ή αν θα επιστρέψει στο «πείραμα» της περιόδου 2015-2019.

Η ουσία της παρέμβασης

Η τοποθέτηση Θεοδωρικάκου δείχνει ότι το κυβερνητικό βάρος πέφτει στην πίεση προς την αγορά για μειώσεις σε βασικά προϊόντα, στους ελέγχους σε όλη την αλυσίδα και στην προσπάθεια να περιοριστούν φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν οι πιέσεις προς βιομηχανία και λιανεμπόριο θα οδηγήσουν σε μειώσεις που θα γίνουν πραγματικά αισθητές στα νοικοκυριά.