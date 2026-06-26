Βάσεις 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο μετά τις βαθμολογίες

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Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις Βάσεις 2026 δείχνουν συγκρατημένες μεταβολές, με στασιμότητα στο 1ο πεδίο, άνοδο στα υψηλόβαθμα του 2ου, ήπια αύξηση στις Επιστήμες Υγείας και πτώση στο 4ο πεδίο.

Με αγωνία υποδέχθηκαν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών 2026 την ανακοίνωση των βαθμολογιών, καθώς τα αποτελέσματα δίνουν την πρώτη ουσιαστική εικόνα για την πορεία των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι φετινές επιδόσεις δείχνουν ότι οι μεταβολές στις βάσεις δεν αναμένεται να είναι ενιαίες, αλλά θα διαφοροποιηθούν ανά επιστημονικό πεδίο, ανάλογα με τη δυσκολία των μαθημάτων, την εικόνα των αριστούχων και τις επιλογές που θα κάνουν οι υποψήφιοι στο Μηχανογραφικό.

Η πρώτη εκτίμηση για τις Βάσεις 2026

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, Γιάννης Βαφειαδάκης, εκτιμά στα Νέα ότι η φετινή εικόνα οδηγεί σε συγκρατημένες μεταβολές.

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Όπως επισημαίνει, τα συμπεράσματα στηρίζονται στα βαθμολογικά δεδομένα, με την απαραίτητη επιφύλαξη ότι δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί οι τελικές προτιμήσεις των υποψηφίων στα Μηχανογραφικά Δελτία.

Το 1ο επιστημονικό πεδίο

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο, των Ανθρωπιστικών Σπουδών, οι μεγαλύτερες δυσκολίες εντοπίζονται στα Αρχαία Ελληνικά.

Το ποσοστό των υποψηφίων που βαθμολογήθηκε κάτω από τη βάση στα Αρχαία κινείται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, περίπου στο 55,67%, αυξημένο σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που πιέζει τη συνολική εικόνα του πεδίου.

Τι δείχνουν Ιστορία, Γλώσσα και Λατινικά

Στη Νεοελληνική Γλώσσα οι επιδόσεις εμφανίζονται ελαφρώς καλύτερες, ενώ μικρή βελτίωση καταγράφεται και στην Ιστορία.

Τα Λατινικά, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση, κινούνται περίπου στα περσινά επίπεδα, διαμορφώνοντας μια εικόνα σχετικής ισορροπίας στο πεδίο.

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Στασιμότητα στις Νομικές

Με βάση τα παραπάνω, ο Γιάννης Βαφειαδάκης εκτιμά ότι στο 1ο πεδίο οι βάσεις θα κινηθούν σε καθεστώς στασιμότητας, με μικρές αυξομειώσεις.

Για τις Νομικές Σχολές, η πρώτη εκτίμηση είναι ότι θα κινηθούν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, χωρίς μεγάλες διαφοροποιήσεις.

Το 2ο επιστημονικό πεδίο

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο, των Θετικών Σπουδών, η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς τα Μαθηματικά εμφανίζονται ελαφρώς βελτιωμένα, κυρίως στις υψηλές βαθμολογίες.

Παράλληλα, στη Φυσική καταγράφεται εντυπωσιακή αύξηση των αριστούχων, ενώ η Χημεία παρουσιάζει ελαφρώς χειρότερες επιδόσεις σε σχέση με πέρυσι.

Άνοδος που ξεκινά από τα υψηλόβαθμα

Η εκτίμηση για το 2ο πεδίο είναι ότι οι βάσεις θα κινηθούν ανοδικά, με την άνοδο να ξεκινά κυρίως από τις υψηλόβαθμες σχολές.

Ωστόσο, όσο κατεβαίνει η βαθμολογική κλίμακα, η άνοδος αναμένεται να περιορίζεται, ενώ προς τις χαμηλότερες βάσεις μπορεί να υπάρξουν ακόμη και σχολές με πτωτική τάση.

Το 3ο επιστημονικό πεδίο

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο, των Επιστημών Υγείας, η σημαντική αύξηση των αριστούχων στη Φυσική φαίνεται να αντισταθμίζει τις χαμηλότερες επιδόσεις στη Βιολογία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΕΦΕ, η εικόνα αυτή οδηγεί σε εκτίμηση για ήπια άνοδο των βάσεων, κυρίως στις σχολές της μεσαίας βαθμολογικής ζώνης.

Τι αναμένεται για τις Ιατρικές

Για τις Ιατρικές Σχολές, η πρώτη εκτίμηση δείχνει ελαφρά ανοδική κίνηση.

Η άνοδος αυτή συνδέεται κυρίως με τη βελτιωμένη εικόνα στη Φυσική και την αύξηση των υψηλών βαθμολογιών, παρότι η Βιολογία εμφανίζεται πιο δύσκολη για τους υποψηφίους.

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο, των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, η εικόνα είναι πιο καθαρή ως προς την πτωτική τάση.

Το μάθημα της Οικονομίας φαίνεται να δίνει τον τόνο, καθώς οι επιδόσεις είναι σημαντικά χειρότερες, ειδικά στις υψηλές βαθμολογίες.

Ο Γιάννης Βαφειαδάκης εκτιμά ότι στο 4ο πεδίο οι βάσεις θα κινηθούν πτωτικά οριζόντια.

Η πτώση αναμένεται να επηρεάσει τόσο τις υψηλόβαθμες όσο και τις υπόλοιπες σχολές του πεδίου, καθώς η υποχώρηση στην Οικονομία διαμορφώνει διαφορετική αφετηρία για τους υποψηφίους.

Η επιφύλαξη για τα Μηχανογραφικά

Παρά τις πρώτες εκτιμήσεις, οι τελικές βάσεις δεν θα καθοριστούν μόνο από τις βαθμολογίες.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξουν και οι επιλογές των υποψηφίων στα Μηχανογραφικά Δελτία, καθώς οι προτιμήσεις μπορούν να μεταβάλουν την εικόνα σε συγκεκριμένες σχολές και τμήματα.