Ασανσέρ: Τέλος χρόνου για τη δήλωση στο Μητρώο Πρόστιμα έως 5.000 ευρώ

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Λήγει στο τέλος Ιουνίου η προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων στο Μητρώο του υπουργείου Ανάπτυξης, με πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για όσους δεν προχωρήσουν στην απογραφή.

Τέλος χρόνου για τη δήλωση των ανελκυστήρων στο Μητρώο του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς η προθεσμία λήγει στο τέλος Ιουνίου και, σύμφωνα με το υπουργείο, δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση.

Η απογραφή αφορά όλους τους ανελκυστήρες, σε πολυκατοικίες, επαγγελματικά κτίρια, ξενοδοχεία, μεικτές εγκαταστάσεις και ιδιωτικές κατοικίες, ακόμη και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταχωριστεί παλαιότερα σε άλλο μητρώο.

Πόσοι ανελκυστήρες έχουν δηλωθεί

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Ανάπτυξης, μέχρι τις 19 Ιουνίου 2026 είχαν απογραφεί 286.324 ανελκυστήρες.

Τον περασμένο Νοέμβριο, όταν είχε δοθεί η επτάμηνη παράταση, είχαν δηλωθεί 263.087 ανελκυστήρες, ενώ οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες στη χώρα εκτιμώνται από την ΕΛΣΤΑΤ σε περίπου 310.000.

Τι προβλέπεται για τους αδήλωτους ανελκυστήρες

Οι ανελκυστήρες που δεν θα δηλωθούν εμπρόθεσμα κινδυνεύουν με σφράγιση.

Παράλληλα, για τους ιδιοκτήτες προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα που ξεκινούν από 1.000 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 5.000 ευρώ, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου στο οποίο βρίσκεται ο ανελκυστήρας.

Τα πρόστιμα ανά κατηγορία κτιρίου

Για ανελκυστήρες σε κτίρια κατοικίας, το πρόστιμο μη εμπρόθεσμης απογραφής ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα.

Για κτίρια με επαγγελματική ή μεικτή χρήση το πρόστιμο φτάνει τα 2.500 ευρώ, ενώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό, όπως εμπορικά κέντρα, το πρόστιμο ανέρχεται σε 5.000 ευρώ.

Ποιοι μπορούν να κάνουν την απογραφή

Τη δήλωση μπορεί να την κάνει ο ιδιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο νόμιμος εκπρόσωπός τους ή ο υπεύθυνος συντηρητής ή εγκαταστάτης του ανελκυστήρα.

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται μέσω του ιστότοπου elevator.mindev.gov.gr, με χρήση κωδικών Taxisnet.

Στα υποχρεωτικά πεδία περιλαμβάνονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου.

Δηλώνονται επίσης η διεύθυνση του κτιρίου, ο αριθμός των στάσεων που πραγματοποιεί ο ανελκυστήρας, το έτος εγκατάστασης και ο ΑΦΜ του συντηρητή.

Τι γίνεται αν υπάρχουν περισσότεροι ανελκυστήρες

Αν στο ίδιο κτίριο υπάρχουν περισσότεροι από ένας ανελκυστήρες, απαιτείται ξεχωριστή εγγραφή για καθέναν από αυτούς.

Η διαδικασία γίνεται μέσα από την επιλογή «Προσθήκη ανελκυστήρα», με συμπλήρωση των στοιχείων για κάθε ανελκυστήρα χωριστά.

Στο Μητρώο δηλώνονται και οι ανελκυστήρες που βρίσκονται σε μόνιμη ακινησία.

Στην πλατφόρμα υπάρχει σχετικό πεδίο, στο οποίο ο ιδιοκτήτης δηλώνει υπεύθυνα ότι ο ανελκυστήρας βρίσκεται σε μόνιμη ακινησία πέραν του τριμήνου.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, η απογραφή μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε συνιδιοκτήτη.

Οι συντηρητές έχουν επίσης τη δυνατότητα να δηλώσουν τους ανελκυστήρες, εφόσον αναλάβουν τη σχετική διαδικασία.

Λάθος στοιχεία και διόρθωση

Αν η απογραφή έχει οριστικοποιηθεί, τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί δεν μπορούν πλέον να τροποποιηθούν απευθείας.

Ωστόσο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας μπορεί να γίνει διαγραφή της απογραφής και στη συνέχεια να υποβληθεί νέα δήλωση με τα σωστά στοιχεία.

Το κόστος ελέγχου και επανελέγχου

Για τους συνήθεις ανελκυστήρες, το κόστος ελέγχου υπολογίζεται περίπου στα 150 έως 200 ευρώ.

Το κόστος επανελέγχου εκτιμάται περίπου στα 50 ευρώ, ανάλογα με την απασχόληση του επιθεωρητή, και επιβαρύνει τους ενοίκους του κτιρίου.

Το μεγάλο ζήτημα της αναβάθμισης

Πέρα από την απογραφή και τον έλεγχο, το βασικότερο ζήτημα για πολλές πολυκατοικίες είναι το κόστος αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας.

Ιδίως σε παλιές πολυκατοικίες, οι εργασίες μπορούν να φτάσουν σε αρκετές χιλιάδες ευρώ, προκαλώντας συχνά εντάσεις μεταξύ ιδιοκτητών, ειδικά όταν υπάρχει ήδη δυσκολία στην καταβολή κοινοχρήστων.

Η τακτική συντήρηση και η ανά τετραετία επιθεώρηση των ανελκυστήρων βαρύνουν τους χρήστες, δηλαδή ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Αντίθετα, το κόστος των υλικών και των εργασιών αναβάθμισης ή εκσυγχρονισμού των συστημάτων ασφαλείας επιβαρύνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες, με μεγαλύτερο βάρος σε όσους έχουν ιδιοκτησίες σε υψηλότερους ορόφους.

Ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες κάθε είδους κτιρίων να δηλώσουν εμπρόθεσμα τους ανελκυστήρες τους στην πλατφόρμα του υπουργείου Ανάπτυξης.

Παράλληλα, η ΠΟΜΙΔΑ ζητά οι επόμενες προθεσμίες επιθεώρησης και αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας να συνδυαστούν με πρόγραμμα επιδότησης για παλιές πολυκατοικίες σε περιοχές με χαμηλή τιμή ζώνης.

Τι θα ακολουθήσει μετά την απογραφή

Με την ολοκλήρωση της απογραφής, το υπουργείο Ανάπτυξης θα έχει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν, πού βρίσκονται και ποιας ηλικίας είναι.

Στη συνέχεια αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά η διαδικασία επιθεώρησης, πιστοποίησης και καταχώρισης, με προτεραιότητα στους παλαιότερους ανελκυστήρες, που θεωρούνται πιο πιθανό να παρουσιάζουν προβλήματα ασφαλείας.