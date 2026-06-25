Πανελλήνιες 2026 – Ανάλυση: Τι δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία – Αυτά είναι τα μαθήματα με τα υψηλότερα ποσοστά κάτω από τη βάση

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Τα στατιστικά των Πανελλαδικών 2026 δείχνουν υψηλά ποσοστά γραπτών κάτω από τη βάση σε βασικά μαθήματα, με μεγάλες διαφοροποιήσεις ανά επιστημονικό πεδίο και έντονη πίεση σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Τα στατιστικά των βαθμολογιών στις Πανελλήνιες 2026 αποτυπώνουν μια εικόνα με έντονες διαφοροποιήσεις ανά επιστημονικό πεδίο, αλλά και με σημαντικά ποσοστά γραπτών κάτω από τη βάση σε κρίσιμα μαθήματα.

Η πρώτη ανάγνωση των στοιχείων δείχνει ότι οι χαμηλές επιδόσεις δεν κατανέμονται ομοιόμορφα. Σε ορισμένα μαθήματα τα ποσοστά κάτω από το 10 είναι ιδιαίτερα υψηλά, ενώ σε άλλα καταγράφεται μεγαλύτερη συγκέντρωση βαθμολογιών στη μεσαία και υψηλή κλίμακα.

Η εικόνα στα ημερήσια ΓΕΛ

Στα ημερήσια ΓΕΛ, στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, σε σύνολο 74.854 υποψηφίων, το 15,73% έγραψε κάτω από τη βάση, ενώ το 84,27% κινήθηκε από 10 έως 20.

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Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται σημαντικά στα μαθήματα προσανατολισμού, όπου σε αρκετές περιπτώσεις τα ποσοστά κάτω από το 10 είναι πολύ υψηλότερα και μπορούν να επηρεάσουν τη συνολική εικόνα των μορίων.

Υψηλά ποσοστά κάτω από τη βάση στις ανθρωπιστικές σπουδές

Στο 1ο επιστημονικό πεδίο, των Ανθρωπιστικών Σπουδών, τα Αρχαία Ελληνικά καταγράφουν ένα από τα υψηλότερα ποσοστά γραπτών κάτω από τη βάση, καθώς το 55,67% των υποψηφίων έγραψε κάτω από 10.

Αντίστοιχα, στην Ιστορία το ποσοστό κάτω από τη βάση φτάνει το 52,10%, ενώ στα Λατινικά το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 34,97%. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το πεδίο διαμορφώνει έντονη πίεση για πολλούς υποψηφίους, ειδικά στα δύο βασικά μαθήματα υψηλής βαρύτητας.

Θετικές σπουδές και επιστήμες υγείας

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο, των Θετικών Σπουδών, η Χημεία εμφανίζει ποσοστό 40,38% κάτω από τη βάση, η Φυσική 28,44% και τα Μαθηματικά 22,66%.

Στο 3ο επιστημονικό πεδίο, των Επιστημών Υγείας, η Χημεία κινείται επίσης ψηλά ως προς τα γραπτά κάτω από τη βάση, με 43,06%, ενώ η Φυσική φτάνει το 39,71% και η Βιολογία το 34,78%.

Το 4ο πεδίο και η δυσκολία στα Μαθηματικά

Στο 4ο επιστημονικό πεδίο, της Οικονομίας και Πληροφορικής, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στα Μαθηματικά, όπου το 64,07% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση.

Στην Οικονομία το ποσοστό κάτω από το 10 ανέρχεται σε 48,09%, ενώ στην Πληροφορική φτάνει το 41,13%. Η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο ίδιο πεδίο εμφανίζει ποσοστό 23,92% κάτω από τη βάση.

Τα μαθήματα με ισχυρές υψηλές επιδόσεις

Παρά τα υψηλά ποσοστά χαμηλών βαθμολογιών σε αρκετά μαθήματα, υπάρχουν και μαθήματα όπου καταγράφεται σημαντική παρουσία υψηλών επιδόσεων.

Στη Φυσική, για παράδειγμα, το 30,06% των υποψηφίων των ημερήσιων ΓΕΛ συγκεντρώνεται στην κλίμακα 18 έως 20, ενώ στα Λατινικά το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 22,65%. Στην Πληροφορική το ποσοστό 18 έως 20 ανέρχεται σε 16,41% και στην Οικονομία σε 14,22%.

Η εικόνα στα ΕΠΑΛ

Στα ημερήσια ΕΠΑΛ, τα ποσοστά κάτω από τη βάση είναι ιδιαίτερα αυξημένα στα δύο βασικά μαθήματα γενικής παιδείας.

Στα Νέα Ελληνικά, το 53,53% των υποψηφίων έγραψε κάτω από 10, ενώ στα Μαθηματικά, δηλαδή στην Άλγεβρα, το ποσοστό κάτω από τη βάση φτάνει το 58,53%.

Τα εσπερινά ΕΠΑΛ

Στα εσπερινά ΕΠΑΛ η εικόνα παραμένει επίσης δύσκολη, καθώς στα Νέα Ελληνικά το 50,50% των υποψηφίων βρίσκεται κάτω από τη βάση.

Στα Μαθηματικά, το αντίστοιχο ποσοστό ανεβαίνει στο 65,06%, επιβεβαιώνοντας ότι το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά σημεία της φετινής βαθμολογικής εικόνας.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις Βάσεις 2026

Τα στατιστικά των βαθμολογιών αποτελούν κρίσιμο δείκτη για την πορεία των Βάσεων 2026, χωρίς όμως να αρκούν από μόνα τους για ασφαλή συμπεράσματα.

Η τελική κίνηση των βάσεων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των θέσεων, τις επιλογές των υποψηφίων στο Μηχανογραφικό, τη ζήτηση κάθε σχολής και τη συγκέντρωση των μορίων ανά πεδίο.

Η πρώτη εκτίμηση

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι σε αρκετά πεδία η βάση του 10 αποτέλεσε σοβαρό εμπόδιο για μεγάλο μέρος των υποψηφίων.

Ιδιαίτερα τα Αρχαία, η Ιστορία, τα Μαθηματικά του 4ου πεδίου, η Χημεία και τα βασικά μαθήματα των ΕΠΑΛ διαμορφώνουν ένα περιβάλλον που αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στη συζήτηση για τις φετινές βάσεις εισαγωγής.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ_2026

Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ_2026

Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)_2026

Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ_2026

Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)_2026

Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Π. ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ)_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ_2026

Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ._2026

Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝ._ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ_2026

Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_2026

Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΓΕΛ_ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ_2026

Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΕΠΑΛ_ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ_2026

Στατιστικά Βαθμ. Μαθημάτων_ΕΠΑΛ_ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ_ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ_2026