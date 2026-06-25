Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Ξεκίνησαν οι αντιδράσεις – Οι φόβοι για τη νέα σχολική χρονιά

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Έντονη ανησυχία προκαλεί ο αριθμός των αποσπάσεων διοικητικού προσωπικού στα ΚΕΔΑΣΥ, με φόβους για επιπτώσεις στη στελέχωση και στην υποστήριξη μαθητών και οικογενειών.

Έντονο προβληματισμό προκαλεί ο αριθμός των αποσπάσεων που εγκρίθηκαν για διοικητικό προσωπικό στα ΚΕΔΑΣΥ όλης της χώρας, καθώς ανέρχονται μόλις σε 15 για τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης.

Το στοιχείο αυτό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της στελέχωσης κρίσιμων δομών υποστήριξης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες μαθητών, γονέων και σχολικών μονάδων παραμένουν ιδιαίτερα αυξημένες.

Η ανησυχία για τα ΚΕΔΑΣΥ

Τα ΚΕΔΑΣΥ αποτελούν βασικό κρίκο στην υποστήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους, καθώς συνδέονται με αξιολογήσεις, γνωματεύσεις και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα στα σχολεία.

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Ο περιορισμένος αριθμός αποσπάσεων για διοικητικό προσωπικό δημιουργεί ερωτήματα για το αν οι δομές αυτές θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στον όγκο των αιτημάτων την επόμενη σχολική χρονιά.

Το ερώτημα για τη στελέχωση

Μάλιστα, τίθεται ευθέως το ερώτημα από εκπαιδευτικούς αν οι 15 αποσπάσεις αποτελούν ένδειξη μειωμένης στελέχωσης και σε άλλους κρίσιμους τομείς, όπως οι διορισμοί και οι προσλήψεις αναπληρωτών.

Ο προβληματισμός αφορά το κατά πόσο η εικόνα αυτή μπορεί να προαναγγέλλει περικοπές ή περιορισμούς που θα επηρεάσουν συνολικά τη λειτουργία των δομών ειδικής αγωγής και υποστήριξης.

Ο φόβος για μεγαλύτερες αναμονές

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τα μεγάλα ΚΕΔΑΣΥ, όπου ο χρόνος αναμονής για αξιολογήσεις και διαδικασίες υποστήριξης μπορεί να αυξηθεί σημαντικά.

Εκπαιδευτικοί θέτουν το ερώτημα για το αν η αναμονή θα επιστρέψει στα τρία ή και τέσσερα χρόνια, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για μαθητές που χρειάζονται έγκαιρη εκπαιδευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη.

Ο προβληματισμός δεν περιορίζεται μόνο στα ΚΕΔΑΣΥ, αλλά επεκτείνεται και στις ΕΔΥ, στο ΕΕΠ-ΕΒΠ και στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στον χώρο της υποστήριξης.

Το βασικό ερώτημα είναι αν το ενδεχόμενο «πετσόκομμα» στη στελέχωση θα επηρεάσει συνολικά τις υπηρεσίες που στηρίζουν μαθητές με αυξημένες ανάγκες, τις οικογένειές τους και τις σχολικές μονάδες.

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Πολλοί είναι εκείνοι που τονίζουν ότι η υποστήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους πρέπει να προστατευθεί, καθώς δεν αποτελεί δευτερεύουσα λειτουργία του σχολείου.