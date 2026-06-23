Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα

Πρόσθεσε το iPaidia.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πίνακας περιεχομένων

Οι αποσπάσεις για το σχολικό έτος 2026-2027 αλλά και την τριετία 2026-2029 - Όλα τα ονόματα

Οι αποσπάσεις καλύπτουν ευρύ φάσμα φορέων και δομών, από Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Πανεπιστήμια και ΑΣΠΑΙΤΕ, έως την Ακαδημία Αθηνών, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΙΤΥΕ «Διόφαντος», το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και άλλους φορείς.

Στις αποφάσεις περιλαμβάνονται επίσης ανανεώσεις αποσπάσεων, καθώς και αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ειδικές δομές και φορείς, όπως οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή, το Γυμνάσιο «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός», το Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής και δομές εκπαίδευσης προσφύγων.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών: Το χρονοδιάγραμμα, οι καθυστερήσεις και η ημερομηνία-κλειδί

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες/φορείς αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘΑ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027 στο Γυμνάσιο “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός”

Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.

Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ακαδημία Αθηνών για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Γυμναστήριο Αθηνών «Ι. Φωκιανός» για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.

Απόσπαση εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.

Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε διοικητικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029.

Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2026-2027 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Απόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια & ΑΣΠΑΙΤΕ για τα σχολικά έτη 2026-27, 2027-2028 και 2028-2029.

Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τρία έτη, από το σχολικό έτος 2026-2027 έως και το σχολικό έτος 2028-2029.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2026-2027.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε υπηρεσίες/φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘΑ

με αριθμ. πρωτ. 83126/Ε2/23-06-2026 με θέμα: «Αποσπάσεις και ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για σχολικά έτη 2026-2027,2027-2028 και 2028-2029» (ΥΑ_ΑΕΙ_ ΕΔΩ

με αριθμ. πρωτ. 83045/Ε2/23-06-2026 με θέμα: «Αποσπάσεις και ανανέωση απόσπασης Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029» (ΥΑ_ΔΙΠΕ)_ΕΔΩ

με αριθμ. πρωτ. 83085/Ε2/23-06-2026 με θέμα: «Αποσπάσεις και ανανέωση απόσπασης Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029» (ΥΑ_ΠΔΕ)_ΕΔΩ

με αριθμ. πρωτ. 82939/Ε2/23-06-2026 με θέμα: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. στην Ακαδημία Αθηνών για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029» (ΥΑ_ΑΕΑ)_ΕΔΩ

με αριθμ. πρωτ. 83011/Ε2/23-06-2026 με θέμα: «Απόσπαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029» (ΥΑ_ΓΥΜΝ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ)_ΕΔΩ

με αριθμ. πρωτ. 83147/Ε2/23-06-2026 με θέμα: «Απόσπαση εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Εθνικό Γυμναστήριο Ι. Φωκιανός για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029» (ΥΑ_ΓΥΜΝ.ΦΩΚΙΑΝΟΣ)_ΕΔΩ

με αριθμ. πρωτ. 83086/Ε2/23-06-2026 με θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπ/σης στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), για πέντε (5) σχολικά έτη, από το 2026-2027 έως και το 2030-2031» (ΥΑ_ΔΟΑΤΑΠ)_ΕΔΩ

με αριθμ. πρωτ. 83041/Ε2/23-06-2026 με θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπ/σης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029» (ΥΑ_ΕΟΠΠΕΠ)_ΕΔΩ

με αριθμ. πρωτ. 83037/Ε2/23-06-2026 με θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπ/σης στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029» (ΥΑ_ΙΚΥ)_ΕΔΩ

με αριθμ. πρωτ. 83079/Ε2/23-06-2026 με θέμα: «Ανανέωση εκπαιδευτικού Α/θμιας εκπ/σης στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (ΙΜΜΑ), για τα σχολικά έτη 2026-2027,2027-2028 και 2028-2029» (ΥΑ_ΙΜΜΑ)_ΕΔΩ

με αριθμ. πρωτ.83025/Ε2/23-06-2026 με θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στο ‘Ίδρυμα Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029» (ΥΑ_ΙΝΕΔΙΒΙΜ)_ΕΔΩ

με αριθμ. πρωτ. 83038/Ε2/23-06-2026 με θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπ/σης στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Υπολογιστών και Εκδόσεων ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029» (ΥΑ_ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ)_ΕΔΩ

με αριθμ. πρωτ. 83044/Ε2/23-06-2026 με θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπ/σης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής(ΙΕΠ), για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029» (ΥΑ_ΙΕΠ)_ΕΔΩ

με αριθμ. πρωτ. 83071/Ε2/23-06-2026 με θέμα: «Ανανέωση απόσπασης εκπαιδευτικού Α/θμιας εκπ/σης στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029» (ΥΑ_ΚΕΓ)_ΕΔΩ

με αριθμ. πρωτ. 83059/Ε2/23-06-2026 με θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029» (ΥΑ_ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ)_ΕΔΩ

με αριθμ. πρωτ. 83080/Ε2/23-06-2026 με θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης για τα σχολικά έτη 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029» (ΥΑ_ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ)_ΕΔΩ

Ανανεώσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας_ΕΔΩ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Συντονιστές Εκπαίδευσης

Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων για το σχολικό έτος 2026- 2027_ΕΔΩ