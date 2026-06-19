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Ευρωπαϊκά Σχολεία: Οι πίνακες για αποσπάσεις δασκάλων μετά τις ενστάσεις – Ποιοί περνούν σε συνέντευξη

iPaidia Newsroom iPaidia Newsroom
19/06/2026 - 18:00
Ευρωπαϊκά Σχολεία: Οι πίνακες για αποσπάσεις δασκάλων μετά τις ενστάσεις – Ποιοί περνούν σε συνέντευξη
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Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσεων κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων (Αρ. Προκήρυξης 33598/Η2/ 18-3-2026)

Μετά την από 18-6-2026 συνεδρίαση της Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων της υποπαραγράφου Γ της παρ. 5 του άρθ. 2 της αριθμ. 26754/Η2/10-3-2022 Υ.Α. (Β΄1165), ανακοινώνουμε πίνακα κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών  με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσεων κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων, όπως διαμορφώθηκε  βάσει του πορίσματος της ανωτέρω επιτροπής, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης.

Οι υποψήφιοι/ες που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής θα προσκληθούν σε προφορική συνέντευξη, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Ο πίνακας για Λουξεμβούργο ΙΙ

Ο πίνακας για Βρυξέλλες ΙΙΙ

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