Ευρωπαϊκά Σχολεία: Οι πίνακες για αποσπάσεις δασκάλων μετά τις ενστάσεις – Ποιοί περνούν σε συνέντευξη

Οι εταιρείες διαχείρισης δηλώνουν ότι θα εφαρμόσουν την απόφαση 6/2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, ζητώντας όμως αποσαφήνιση για την πρακτική εφαρμογή του εκτοκισμού κάθε μηνιαίας δόσης.