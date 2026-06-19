Οι υποψήφιοι/ες που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής θα προσκληθούν σε προφορική συνέντευξη, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
Ευρωπαϊκά Σχολεία: Οι πίνακες για αποσπάσεις δασκάλων μετά τις ενστάσεις – Ποιοί περνούν σε συνέντευξη
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Πίνακας κατάταξης εκπαιδευτικών με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση θέσεων κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων (Αρ. Προκήρυξης 33598/Η2/ 18-3-2026)
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